自由廣場》災難與人道 — 兩岸治理的本質差異

◎ 吳哲文

近期進入颱風季，中國受杜蘇芮及及後續低壓帶影響，從福建到黑龍江多個省市因暴雨而遭殃，有一億五千萬人受影響，並在中國京津冀首都圈的涿州等地造成水災；而卡努颱風遠離後帶入台灣中南部的西南氣流，也造成災情。

同樣面對暴雨及水災，如何應對受災者，台灣與中國的態度及舉措明顯大不同。

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中國為了保住首都北京市中心、大興國際機場，及習近平看重、儼然未來赤色中華帝國新都的雄安新區不遭水災，北京市郊的房山等區，及河北省從省委書記倪岳峰為首的高層到一般民眾，在「優先確保北京及雄安等地」的政治目標要求下，都須有成為首都護城河的政治覺悟，於是涿州等蓄/滯洪區，包含城市、居民，及生命財產，就成為政治目標下的犧牲品，須代北京及雄安承受水災之苦。在中國官方媒體宣稱的死傷人數背後，「真正死傷人數到底有多少」，也將如中國的「三年『自然』災害」大饑荒、汶川地震等天災人禍，成為難解的謎。

反觀台灣，天災雖難避免，但中央及地方政府「照起工走」，則從法規、制度及施政措施等，盡可能減少人禍、增強社會面對天災時的韌性，不幸有受災者，也「不放棄任何一個，即使下落不明，也要想辦法找到人」，這已是整個政府體系的共識與準繩、並內化於具體救災行動。

觀察一個政府應對災難的優先次序，可見這個國家重視的上位價值是什麼，中國社會，特別是政治部門長期將民眾當作是共產黨實踐政治目的、必要時可犧牲的工具，輕賤人命、安全、健康及財產等基本權利。

而台灣在正常情況下，則對每一個人都有最基本尊重，台灣人能不珍惜這樣的社會，反而要將台灣奉送給那個不尊重人權、甚至把人當作犧牲品的中國政權嗎？這是二○二四年總統.立委大選日日益接近，每個台灣人做出政治決斷前，都應深思的大哉問。

（作者是服務業、兼業作家）

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