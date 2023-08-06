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自由開講》前瞻計畫對台灣的貢獻，不容抹黑！

2023/08/06 10:54

◎陳邦安

近期，前瞻基礎建設，又成為了政治攻防的焦點。我們可以看到，當前對於前瞻基礎建設計畫的批評，多數是不負責任的政治口水。筆者認為，民主社會，監督與指教本來就是對執政黨必要的制衡。但如果批評者未先理解前瞻計畫的目標與願景就冒然批評，那就不是適格的政客了。

近期，前瞻基礎建設，又成為了政治攻防的焦點。圖為立法院副院長蔡其昌日前在臉書上貼出2017年國民黨人力反前瞻計畫的照片，痛批國民黨「實在難看」。（圖取自蔡其昌臉書）

就筆者之見，「前瞻計畫」是蔡英文總統2016年勝選上任以前，就已體察到政策大舉傾中的馬政府執政失能，而讓台灣經濟體質殘病累累。是以提出必須改革的願景，才能帶領台灣走向進步而永續之路。

而前瞻計畫做為執政黨所規劃的國家重大建設。大致的方向來說，是為了讓作為獨立經濟體的台灣，在經濟上具韌性，這精神投射在「數位發展」、「因應少子化」之項目。協助產業永續轉型，這精神投射在「綠能建設」、「人才培育」。最重要的，是要讓台灣的地域社會，得有創生發展的動力，這在「水環境」、「城鄉建設」、「軌道建設」等項目上，得到了落實。

筆者當然知道，所謂八千八百億之數字，常淪為政客的口水指責的象徵。但我們應該反過來說，民進黨既然是要以上述願景作為政見得到台灣人民的支持而勝選，假設只編個杯水車薪的幾億元，就要各地方政府或產業界、學界配合上述口號生出成果，這有可能嗎？要是這樣，恐怕只會讓公民感到失望吧？

更何況，從成本來說，前瞻計畫所列的項目，都是今天不做，未來的成本只會更貴的切急之所。台灣不容空轉，所以無論是數位、綠能轉型的推動，或面對極端氣候的態度，都該與先進國家看齊。此外，在過去以台北為中心的不均衡發展，正是台灣在未來發展上相當艱鉅的挑戰，在此時對於南北極城鄉差距有所調整，正是一個負責任的政黨所作出公義值念！

筆者最後呼籲，有些把政治是綁樁買票絕活的政客，對於前瞻計畫的批評，如果沒有願景與論述來討論國政，而只會無中生有的抹黑與造謠，那對台灣這國家來說，不但是沒建設性的口舌之爭，更是有礙轉型的扯後腿之舉。

民主進步黨台中市黨部 副執行長

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