自由開講》台灣需要忠誠反對黨 理性監督執政

◎陳啟濃

基進黨的立場一直是以台灣主體為優先的政治理念，特別是面對中共對台灣的敵意有增無減，基進黨在讓台灣人知共識共的論述上，不遺餘力。目前有個政黨支持度的調查，基進黨只要再增加將近1％的支持度，就可以取得5％政黨支持度，順利取得二席立委進入國會。雖然只有二席，但意義重大。

圖為日前針對中國「對外關係法」及「反間諜法」兩惡法於本月1日上路，以及港府3日宣布通緝8位流亡民主人士，台灣基進黨主席王興煥（左）與宜蘭黨部主委林意評（右）召開「香港民主紅色警戒，台灣應跟進美國發布旅遊警示」記者會。（資料照）

現今的台灣雖然是民主自由國家，但過往兩蔣時期，動用國家資源想要反攻大陸，目前更因為有中共因素，對於台灣的統戰全面展開，仍然有一部份台灣人的國家認同模糊且混亂，形成不正常國家的特殊狀況。在野黨中只有少數小黨是堅持主張台灣國家的主體性，不像其他的在野大黨，還存在大中國的想像與認同。

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台灣的政黨政治需要忠誠的反對黨，對台灣國家主體地位的認同，施政方面以台灣優先為思考重點，有這些條件的反對黨，才能理性監督執政，不會受到中共因素的攏絡與干預，忠誠守護台灣人民的利益，跟執政黨進行公平的自由競爭。就好像魚幫水、水幫魚，相得益彰。

執政黨因為有執政的包袱，要在穩定中求進步，政策與言論不宜過於前衛。而進步、精進與改造的角色，必須有忠誠的反對黨來扮演。有時候是扮演監督的角色，有時候要執行執政黨不方便做的事、不適宜講的話。只有執政與在野搭配良好，才能促成台灣順利走向國家改造工程的正確道路上。在台灣成為正常國家的政治工程上，需要有忠誠的反對黨來配合。

（政治評論員）

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