自由開講》藍營的「九二共識」 一個比一個更荒唐

◎陳啟濃

趙春山對侯友宜的「九二共識」不能認同，二者的差異在於明說或暗喻，長期的目標都是要讓渡台灣的主權，讓台灣實質成為中國的一部分。

馬兩岸政策智囊趙春山（右）近日在記者會表示，九二共識只有一個版本，侯友宜的說法會製造新的問題！（報社合成）

侯友宜解釋的「九二共識」說要回歸憲法，兩岸目前是「互不承認主權，互不否認治權」。這個說法更是違背中華民國憲法，中華民國憲法的主張跟網紅視網膜諷刺性主張的中華民國地圖才是真實的疆域。真要回歸中華民國憲法，中共是竊佔國土，成立了「匪偽政權」，台灣的中華民國才是正統的政權。

請繼續往下閱讀...

侯友宜主張的「九二共識」已經違背中華民國憲法，趙春山更進一步坦白指出「九二共識」是馬英九執政時為了解決問題，重點在「一中」，「各表」只是雙方的默契。這不是承認了「九二共識」是國共兩黨編出來欺騙台灣人民的謊言嗎？從來只有李登輝時代的「九二會談」，沒有馬英九捏造的「九二共識」，那是國共兩黨為了方便統治造假出的政治說法。

總結侯友宜跟趙春山的說法，都是規劃好將台灣交給中共統治，只是時間長短的問題，竟然全忘了兩蔣遺願「三民主義統一中國」。中華民國是民主國家，國家的主權不能隨便讓渡，國家的未來應該透過民主制度，交由全體國人決定。而不是所謂「互不承認主權，互不否認治權」的荒謬說法，更絕不可能是建立在跟中共的「默契」上。

（曾任政戰預官）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法