自由開講》談「仇恨語言」與民主鞏固

◎陳逸南

依報導，7月23日國民黨舉辦「全代會」出現了「謀財」、「害命」等仇恨語言，此乃國民黨帶有「列寧式」政黨之本質所使然。過去該黨曾經威權統治台灣，厲行38年之久的戒嚴黨國體制，是何等的恐怖。

國民黨23日舉行全代會，正式通過提名新北市長侯友宜參選總統，包括前總統馬英九、黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜等人攜手上台，為勝選造勢。（資料照）

查柏楊先生在《二十世紀台灣民主大事寫真》（2005年11月20日出版）序言指出，該書係紀錄二十世紀（一九○○年代）台灣從坎坷卑微的命運走到戒嚴解除、開放報禁、實行民主選舉，這一路艱辛奮鬥的過程，皆是血淚斑斑，事實上統治者們製造出許多讓人驚心動魄的冤案、假案，以及殘暴無情的凌虐，無法一一計數，原則上只能把被判刑五年以上的案情或事件簡單列出。

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又查向陽在《白色年代的盜火者》（2014年10月出版）的「導讀」指出，白色恐怖年代（按即兩蔣時代）的受難者，多數只因言論、思想與執政者不同，就遭到槍斃或關押的悲慘命運；比照今日（按即馬政府時代）因為訴求反服貿而進佔國會議場的學生們，能夠受到國人關心、祝福和祈禱平安的待遇，簡直不可同日而語。所以更不可忘記，如果沒有白色恐怖年代的先行者們，不畏威權及冒死抗鬥，被關、被押、被判死刑，被迫妻離子散，家破人亡的犧牲，今日學運（按即2014年3、4月間太陽花學運）豈能和平收場。

我們發現2022年11月26日「九合一」選舉，國民黨曾經利用「仇恨分化」戰術，贏得選舉，選民被騙了一次。2024年總統大選及立法委員選舉，國民黨想「重施故技」再騙一次選民。期盼大家一定要認清真相，向仇恨分化「說不」，勇敢地走向台灣光明的未來。

平心而論，人心的善惡決定了人間的歡樂或悲苦，社會的祥和或紛擾。政客們常說「莫忘世上苦人多」、「苦民所苦」均是政治欺民之言，尤其在總統大選活動期間，把選民分化成為「韓粉」、「柯粉」、「郭粉」等，且運用如同中共「文革戰」的仇恨語言，撕裂族群的團結，將不利於台灣民主的鞏固，我們需要良善的力量，拒絕「仇恨語言」的蔓延，台灣才能更邁向自由、民主、繁榮與幸福。

（仲裁人）

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