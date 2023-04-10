自由開講》蔡總統出訪 假消息比真的消息流傳的更快！

周鉅原

從這一次蔡總統出訪，某些台灣媒體的報導，讓我真正體會到認知作戰對社會大眾誤導的影響。首先在第一站的紐約之行，某些政論節目批評在紐約的僑宴，紐約州長和市長都沒有出席，這件事情我已經在自由開講投書根據我的了解，就做一個說明《自由開講》蔡總統在紐約的兩天》。

一位有亮麗學歷的政治評論員，竟然不查資料。弄清真相，隨口亂言，而且還被稱為名嘴。如果是在美國的媒體，不但隨時更正，而且向社會大眾道歉。就像華爾街日報，即便是一字之差，也會在日後的更正欄更正。當然，每一個媒體都有它的政治立場。但是如果報導偏差，將受到讀者和聽眾的拋棄，而降低了平面媒體的點閱率和電視台的收視率。2020年有一個電視台因為報導總統大選，誤導大眾而官司纏身。

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其次是媒體一再散播在雷根圖書館的演講將被取消，接下來就是某些政論學者 出現在電視上說眾議院議長麥卡錫可能用視訊的方式跟蔡總統做一個禮貌性的會談，不是親自接待。三月底蔡總統還在南美洲訪問友邦的時候，有媒體的朋友還問我是不是真被取消了的消息？甚至連一位美國學者準備寫一篇評論美台關係的文章，也暫時打止。還好蔡總統隨團的一位政府首長在那個國際學者的論壇上，打來一個短訊：不要聽信媒體的誤導。這一位美國學者才下筆直書他的評論。

圖為台灣總統蔡英文（左）與美國眾議院議長麥卡錫（右）於美西時間5日在雷根圖書館進行閉門會晤後，出來發表共同聲明。（彭博社）

假消息比真的消息流傳的更快更廣，而且根據一位研究大眾傳播的學者告訴我，一再報導的假消息，就像曾參殺人的流言，儘管是不正確的，也都有一部分人會相信。這一位傳播學者曾經做一個田野調查，在調查中他發現有相當比例的的聽眾會相信被誤導的假消息。

（紐約市大學經濟系教授）

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