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自由開講》連外送小哥也不放過！中國境內企業黨化？

2023/08/02 09:25

◎儀安

日前，中國媒體「紅網」發布影片內容表示，湖南省外賣配送員行業黨委7月18日在長沙市成立，並召開成立大會，然卻遭到中國網友戲稱「可喜可賀，外賣配送小哥也終於有了自己的黨委了，從此以後有了黨的照顧」等酸言酸語。

湖南省外賣配送員行業黨委7月18日在長沙成立，並召開成立大會，引發網友嘲諷。（截圖自中國網頁）

伴隨疫情期間，外賣、外送及快遞物流等網路新業態之快速發展，然湖南省各類新就業群體也日益龐大，其中長沙市依賴網路平臺群體已過40萬人數；而中國知名企業阿里巴巴旗下網路服務平台「餓了麼」長沙黨支部書記唐益表示，中共黨支部是在去年於長沙市天心區成立；據了解，目前湖南省已成立外賣配送員黨支部19個，共有黨員222名。

中國境內外送人員數量為世界首屈一指國家，係因人數國於龐大龍蛇混雜易肇生各項問題，中國政府透過建立黨支部進行控制，並以黨的約束力加以管控人員，然事情恐怕並非外界人士所想的如此簡單，筆者認為，中共透過在各企業建立黨支部其主因為壯大自身黨員，鞏固共產黨根基，是黨員散佈於中國大陸境內各地包含「企業」，而企業置重點並非國內企業，恐怕接下來則會要求外企內中國員工設立黨支部，進而從中獲取非法資料，盜取他人個資等，此類情形雖在中國並非單一事件，而在全球各地更是不勝枚舉。

而中國為何大張旗鼓地在境內企業建立黨支部？主要目的當然是透過該舉建立不僅可以擴張黨派的人力資源，更能以「合法」手段從企業竊取個資，而在中國境內如此作為，外企必然無法與之抗衡，國際間也無法以實質手段約束中國。筆者在此呼籲，不管是身為中國境內企業家抑或是外國企業家，在進駐中國境內應嚴加防範與注意，避免受到中國惡意侵擾竊取資料。

淡江大學戰略事務研究所助理

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