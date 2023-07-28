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自由開講》呂美玲和「護台哥」對話 見證台灣人民主體性覺醒

2023/07/28 09:52

◎張天泰

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸9人受傷意外發生後，地方一片遷移聲浪，但國民黨議員呂美玲嗆「護台哥」賴文中的「你討中共打」的言論，除引發爭議，更爆發眾怒，呂美玲已坦承失言並緊急致歉。

國民黨議員呂美玲（左）一句嗆「護台哥」賴文中（右）的「你討中共打」言論，引發民怨！稍早呂美玲在她的臉書貼文坦承失言「公開道歉」！（報社合成/資料照）

呂美玲此次不只失言，部分觀點也錯誤，首先，呂美玲和「護台哥」對話時，許多發言已脫離此議題的現實，諸如要遷移到蘭陽平原、桃園、甚至台中，上述觀點顯然不切實際、毫無建設性，因要考量北部的軍港不可能遠離補給處上百公里外，等彈藥送到，仗都打完了，標準的遠水救不了近火。

其次，呂美玲面對護台哥回應「是中共想打你啊！」，但呂美玲對護台哥說：「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了，是你討打！」，犯了幫侵略者極權中共說話的嚴重錯誤，忘了自己是台灣這個民主國家的議員身分。

第三，呂美玲說：「中共如果打來，先炸我們這」；護台哥回應，彈藥庫在山裡，沒那麼簡單被炸，且彈藥庫是台灣救命基地，怎能遷走，民意代表、財團要這塊地只是蓋房子，都沒想到國家，護台哥點醒呂美玲身為地方議員，以捍衛國家人民利益為第一，而非財團或其他政治勢力，此題呂美玲未回應。

最後，過去呂美玲發言常有爭議，曾說過「如果中華民國不保護基隆，那就請中華人民共和國來照顧基隆人」等荒謬言語，但護台哥的出現，也代表台灣人民對台灣這個國家主體性的認同和捍衛，呂常用兩岸開戰那你要上戰場嗎等問句，威脅和消滅不同的聲音，此為統派最常使用的伎倆，而護台哥在對話提及一旦兩岸開戰，他也願上軍艦參戰，就是兩千三百多萬人這樣團結護台的心，才能真正防衛台灣，確保國家安全，同樣，台灣這個國家遭到外敵侵略，筆者也願意行動參戰。

（政治工作者、教育博士）

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