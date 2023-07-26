自由開講》極權外交下的秦剛事件

◎金鐘

7月25日，中國人大常委會正式罷了秦剛的官，這位剛進入國家領導人之列的外交部長，被全球追蹤了四個星期，算是露出一點行跡……出了什麼事？仍然費猜測。在此不妨斗膽說一句：秦剛犯了錯誤，而且是不輕的政治錯誤。不關緋聞與其他，也不是外交工作上的失誤或權力鬥爭。人大罷官表示了相當的嚴肅性。

7月25日，中國人大常委會正式罷了秦剛的官，這位剛進入國家領導人之列的外交部長，被全球追蹤了四個星期，算是露出一點行跡……出了什麼事？（美聯社）

這要看看中共的外交背景。在中國龐大的官僚體制中，外交部是很特別又敏感的一個衙門。因為七十多年的「閉關鎖國」，它成為一個最重要甚至權威的對外機關。毛澤東早就為外交工作制定三項紀律──「外交無小事、外交授權有限，不得裡通外國」。這三條文革後曾被外交界批判過，指不合外交慣例，也不利外交工作。（另有三原則，也遭到非議：一邊倒、另起爐灶、打掃房子再請客。因涉及面廣，此處不論）據報導，三原則、三紀律都是毛一手制定。至今未得到中共正式的否定、改正。其實，三原則已隨毛成為過去。但三條紀律依然奉行如故。都反映毛遺傳至今的皇權專制主義，外交大權獨裁。這種狀態和所謂「改革開放」是本質上對立的。大家記得，「開放」正是戈巴契夫「新思維」，和趙紫陽政治改革「重大事情讓人民知道」的標誌。

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從歷史上看，尤其是「裡通外國」一條，不知害死多少人！又對國家造成多大損失。因為裡通外國完全沒有界限，彭德懷、劉少奇、閻明復……都由此而罹重罪。毛在文革前說過：「外交部三千人，要減少十分之九！」很不滿和外國人打交道的幹部。當然，八十年代以來，恐怖程度有所下降。但是有權有勢的高級幹部又當別論，在習近平上台強化極權主義的高壓下，人人謹小慎微，胡趙時代的對外開放氣氛不復存在。那麼，在毛鐵板一塊之下，尚有副統帥投奔敵營的壯舉，今天面對俄烏戰爭、台海危機、反美狂潮這些具有極高爭議性而當局一意孤行的局勢下，我們能夠設想在權力的某個角落沒有人在俯首沉思？

（開放網主編）

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