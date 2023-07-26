晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》極權外交下的秦剛事件

2023/07/26 09:26

◎金鐘

7月25日，中國人大常委會正式罷了秦剛的官，這位剛進入國家領導人之列的外交部長，被全球追蹤了四個星期，算是露出一點行跡……出了什麼事？仍然費猜測。在此不妨斗膽說一句：秦剛犯了錯誤，而且是不輕的政治錯誤。不關緋聞與其他，也不是外交工作上的失誤或權力鬥爭。人大罷官表示了相當的嚴肅性。

7月25日，中國人大常委會正式罷了秦剛的官，這位剛進入國家領導人之列的外交部長，被全球追蹤了四個星期，算是露出一點行跡……出了什麼事？（美聯社）

這要看看中共的外交背景。在中國龐大的官僚體制中，外交部是很特別又敏感的一個衙門。因為七十多年的「閉關鎖國」，它成為一個最重要甚至權威的對外機關。毛澤東早就為外交工作制定三項紀律──「外交無小事、外交授權有限，不得裡通外國」。這三條文革後曾被外交界批判過，指不合外交慣例，也不利外交工作。（另有三原則，也遭到非議：一邊倒、另起爐灶、打掃房子再請客。因涉及面廣，此處不論）據報導，三原則、三紀律都是毛一手制定。至今未得到中共正式的否定、改正。其實，三原則已隨毛成為過去。但三條紀律依然奉行如故。都反映毛遺傳至今的皇權專制主義，外交大權獨裁。這種狀態和所謂「改革開放」是本質上對立的。大家記得，「開放」正是戈巴契夫「新思維」，和趙紫陽政治改革「重大事情讓人民知道」的標誌。

從歷史上看，尤其是「裡通外國」一條，不知害死多少人！又對國家造成多大損失。因為裡通外國完全沒有界限，彭德懷、劉少奇、閻明復……都由此而罹重罪。毛在文革前說過：「外交部三千人，要減少十分之九！」很不滿和外國人打交道的幹部。當然，八十年代以來，恐怖程度有所下降。但是有權有勢的高級幹部又當別論，在習近平上台強化極權主義的高壓下，人人謹小慎微，胡趙時代的對外開放氣氛不復存在。那麼，在毛鐵板一塊之下，尚有副統帥投奔敵營的壯舉，今天面對俄烏戰爭、台海危機、反美狂潮這些具有極高爭議性而當局一意孤行的局勢下，我們能夠設想在權力的某個角落沒有人在俯首沉思？

（開放網主編）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書