自由開講》中共青年失業率創新高 卻只會喊口號救經濟

◎曼琳

中共國務院19日發布《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》，該份文件明確指出，「民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，是推動我國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。」該《意見》共八個章節、三十一條意見，總體要求是「促進民營經濟做大做優做強」。



就在中國經濟表現欠佳之際，該份文件以「中共中央國務院」最高規格發布，主要強調促進民營經濟發展壯大、為民營經濟建立法律制度，加強黨中央對民營經濟工作的集中統一領導，要求民營企業「跟黨走」，可細看內文，以8大項中的第7大項為例，「持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍」，其內容指出，「要引導全社會『客觀正確全面』認識民營經濟和民營經濟人士，把握正確輿論導向，引導社會正確認識民營經濟的重大貢獻和重要作用，正確看待民營經濟人士通過合法合規經營獲得的財富」，便可輕易發現，此份文件無意外又是中共官方一份「宣示性」的文件，並無實質效益，內容全文長達6,700餘字，多為宣示支持民營企業，可如何支持？如何進行？無人知曉。

如今中共青年失業率不斷創新高，嚴重程度早已不是中共當局靠著發布振奮人心的宣示性政策、喊喊口號就能挽救的狀態了。（法新社）



近年來中國「國進民退」現象日益嚴重，早已破壞了正常的市場經濟，民營企業在過去持續被中共官方介入掌控下，多半靠「壟斷」來掠奪、斂財，與民爭利，不僅傷及整體民營企業體系的核心利益，更是動搖民營企業家對於中國整體市場的信心，中共當局本次發布的《意見》，其目的雖在解決中國當前 GDP 負成長、青年失業率高，以及外國投資率低等經濟問題，可該文件內容治標不治本，甚至不忘藉此要求要積極探索創新「民營經濟領域黨建工作」，如今中共青年失業率不斷創新高，嚴重程度早已不是中共當局靠著發布振奮人心的宣示性政策、喊喊口號就能挽救的狀態了。

請繼續往下閱讀...

（兩岸事務專題研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法