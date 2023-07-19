自由開講》中共利用AI技術不僅管控言論，同時也是認知戰利器

◎林清泉

現今資訊科技高速發展，每過數年人類科技便會在某個面向實現重大突破。而今年倍受注目的便是生成式AI的誕生，由美國AI研究實驗室Open AI所推出的ChatGPT更是一經面世便風靡全球，受到世界各地企業爭相模仿。然而AI人工智慧雖然開啟了另一波資訊科技發展的前景，但如何制定適宜的管理法規和道德標準，也成為現今各國需要仔細思考的重要議題。



相較於西方民主國家將AI的規範，聚焦於倫理、隱私保護、智慧財產權、公平競爭等問題，極權專制的中國卻是將規範重點放在穩定政權、社會控制以及強化政治宣傳等用途上，甚至早在生成式AI問世以前，中國利用人臉辨識、網路爬蟲等技術監控人民的情形便已時有所聞，例如，中共利用天眼辨識系統監控新疆當地的少數民族以及利用網路爬蟲技術刪除網路上不利中共的言論等，此等無不表明中共利用AI技術鞏固其政權的同時，也不斷侵害中國人民的基本權利。

早在生成式AI問世以前，中國利用人臉辨識、網路爬蟲等技術監控人民的情形便已時有所聞。（彭博）

中共對內利用「網路爬蟲」、「防火長城」等技術，對民眾進行嚴格的言論審查，對外卻運用生成式AI等技術進行大外宣及認知作戰，肆無忌憚地散播毫無根據的假訊息，混淆各國民眾視聽，呼籲國人除不應輕信空穴來風的假訊息之外，更要強化媒體釋讀能力，以避免遭受對岸的認知作戰，成為中共對臺統戰之利器。

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（關注兩岸議題之大學生）

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