自由開講》政府可考慮對出口廠商進行補貼

◎鄭明德

受國際通膨及中國經濟不振的影響，財政部公布6月份出口數字32.3億美元，整體規模遠遠低於預期，是「連十黑｣，也是14年來單月的最大跌幅。對此，筆者建議政府可考慮對出口廠商進行補貼。

上週財政部公布6月出口323.2億美元，年減23.4%，已連續10個月減少。（資料照）

台灣是出口導向的經濟體，出口量維繫著台灣的經濟命脈，必須穩定維持。近期，政府諸多補貼措施出爐，包括3萬元房貸補貼，已有53萬戶提出申請，首批核定的25萬戶將在7月10日由金融機構進行撥款。學雜費補助，行政院已決定將提供私立大學生每年3.5萬元的補助。

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近期政府的財經措施，其實不僅限於財政補貼。平均地權條例的修法、第五波第二戶貸款金額的限縮、囤房稅採全國歸戶、非自住宅的稅率將提高，政府健全房市的措施陸續出爐，已對房市的價格及交易量有所抑制。

去年底地方選舉的失利，雖有提名不當、學位論文等政治因素，但經濟因素是主因。未在選前「打房｣、未就房貸、利息進行補貼、未平抑物價、未在選前發放六千元等，都是可見的經濟因素。這次中央選舉，看到已就前述幾個財經因素加以補強，政府明顯對去年選舉失利有進行反省。

近期美元走強，日幣、人民幣及台幣走貶，其中台幣在7月6日已探近八個月的低點。台幣貶值固然是降低台灣產品的價格，有利於價格上的競爭力並擴大出口。但有觀察家發現，外資在台股市場大舉賣出，是造成台股重貶的主因。這種熱錢快速撤出造成的台幣貶值，無法讓出口廠商得利。筆者建議，針對近期出口大減部分，政府可以考慮成立專案，對出口廠商進行補貼。

（臺北城市科技大學企業管理系教授）

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