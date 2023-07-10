晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》政府可考慮對出口廠商進行補貼

2023/07/10 14:55

◎鄭明德

受國際通膨及中國經濟不振的影響，財政部公布6月份出口數字32.3億美元，整體規模遠遠低於預期，是「連十黑｣，也是14年來單月的最大跌幅。對此，筆者建議政府可考慮對出口廠商進行補貼。

上週財政部公布6月出口323.2億美元，年減23.4%，已連續10個月減少。（資料照）

台灣是出口導向的經濟體，出口量維繫著台灣的經濟命脈，必須穩定維持。近期，政府諸多補貼措施出爐，包括3萬元房貸補貼，已有53萬戶提出申請，首批核定的25萬戶將在7月10日由金融機構進行撥款。學雜費補助，行政院已決定將提供私立大學生每年3.5萬元的補助。

近期政府的財經措施，其實不僅限於財政補貼。平均地權條例的修法、第五波第二戶貸款金額的限縮、囤房稅採全國歸戶、非自住宅的稅率將提高，政府健全房市的措施陸續出爐，已對房市的價格及交易量有所抑制。

去年底地方選舉的失利，雖有提名不當、學位論文等政治因素，但經濟因素是主因。未在選前「打房｣、未就房貸、利息進行補貼、未平抑物價、未在選前發放六千元等，都是可見的經濟因素。這次中央選舉，看到已就前述幾個財經因素加以補強，政府明顯對去年選舉失利有進行反省。

近期美元走強，日幣、人民幣及台幣走貶，其中台幣在7月6日已探近八個月的低點。台幣貶值固然是降低台灣產品的價格，有利於價格上的競爭力並擴大出口。但有觀察家發現，外資在台股市場大舉賣出，是造成台股重貶的主因。這種熱錢快速撤出造成的台幣貶值，無法讓出口廠商得利。筆者建議，針對近期出口大減部分，政府可以考慮成立專案，對出口廠商進行補貼。

臺北城市科技大學企業管理系教授

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書