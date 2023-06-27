自由開講》高教已成基本學力，減輕學生負擔也要關注區域平衡發展

◎邱志偉

副總統賴清德提出拉近公私立大專學雜費差距的政策，隨後教育部公布「定額補助私立大專學雜費助學方案」，確認私立大專院校學生學雜費將減免每人每年二萬五千元，預計有五十九萬名私校大學生將因此受惠。由於近年就業市場，擁有大學學歷已是基本常態，政府協助學生就學減輕負擔，絕對是眼下的當務之急。

副總統賴清德昨（26）再次說明，日前提出的「縮短公私立大學學費差距」政見，因為經濟相對弱勢的同學反而多數唸私立大學，政府有責任減少民眾獲得教育的成本並做到平等。（總統府提供）

根據內政部最新統計，台灣15歲以上人口的教育程度大學占比最高，已有997.7萬人、占48.8％，也就是說台灣有一半的人口都擁有大學學歷，這也已經讓就業市場上的求職基本門檻，就是大學學歷。因此，若有人認為這些經費不是花在刀口上，那是對於現實的不了解。

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同時根據教育部統計，目前在學的大學生中，有66.2%的人必須就讀私立大專學校，占了89.3萬名學生中的59.1萬人。且根據統計，在政府的弱勢補助中，有超過八成都是就讀私立大專，若政府不能增加補助，恐對階級流動有害，這也是為何政府認為必須減輕私立大專學生的就學壓力。

我們相當不樂見看到，許多年輕人在讀大學階段，因為就讀私立學校就必須要打工賺取學費，反而因此影響到學生的正常社交或是念書等學生事務。希望看到的是，學生念書都能安心，特別是經濟弱勢學生若能安心念書，未來就業才可更有競爭力。

若有人擔心政府財政支出過大，其實不然，一方面是政府原先就給公立大學更多的經費補貼，所以按照衡平性的角度，政府針對私立大專院校學生的補貼，則是直接補貼在學生需求上。且預估需要編列的經費，亦占教育部年度預算不高，甚至是一成以下，在不會劇烈影響教育支出的前提下，我們也希望全國各界站在公平與競爭力的角度下思考，讓年輕學子受惠，未來就業回饋社會就能創造雙贏。

不過，雖然補貼私立大學生學費是立意良善，但在這邊我還是要呼籲政府更加重視的是住宿問題，交通通勤問題。這很大程度是來自於區域發展不均，甚至造就某些中北部地區的房地產高漲、租金年年攀升。過去賴清德副總統曾提出首都減壓概念，我也認為這題應該同步運用上。我們可以注意到，中北部的頂尖公私立大學比例，遠高於南部地區，因此多數學生不論經濟收入條件如何，若在高中畢業後欲求取更高學位，留在家鄉基本上是不可能。

所以，我要建議政府應當要做到，翻轉區域教育發展不均，要讓各縣市的大學皆能同等優質，或是要求政府大量金援的頂尖學校或私立大專院校，能到南部設立校區，減輕學生奔波之苦。尤其是讓學生不必為租金、房型煩憂，更不用再一窩蜂的搶票回家，這些都是很難被量化的隱形成本。

因此，除了減輕學生學費負擔外，若能兼顧區域平衡，也能降低學生更多租屋、交通費等奔波之苦。讓更多學生能安心的求學，也有利於健全我國高教市場跟勞動力發展正面循環。

（立法委員）

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