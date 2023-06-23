晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》私立大專學費減免政策的公平性與前瞻性

2023/06/23 10:00

◎李安勝

近日副總統賴清德提出拉近公私立大專學雜費差距的政策，隨後教育部公布「定額補助私立大專學雜費助學方案」，確認私立大專院校學生學雜費將減免每人每年二萬五千元，預計有五十九萬名私校大學生將因此受惠。

賴清德強調要落實教育平權，讓經濟成長果實用於社會公平正義。圖為賴清德參加「2023全國高中職國際知識競賽」決賽。（取自賴清德臉書）

公立大專生平均一年學費約六萬元，私立大專生則平均約十一萬元；公私立大專不公平競爭的重點之一，即在學費成近倍數差距。近年來少子化的風暴衝擊台灣各大專院校，對私立大專院校更形成嚴重的退場壓力。這個即時的私立大專學費減免政策，固在為求公平地拉近公私立大專學雜費差距，也確實稍可減緩私立大專的壓力，讓私立大專可以專力於提升辦學品質的競爭力。

台灣教育長年存在城鄉差距問題，弱勢年輕族群在教育資源上不利考取公立大專，造成獲弱勢助學的大學生中達八十%就讀私立大專，遠高於私立大專學生佔比的六十六%。學費比較高的私立大專不是有錢人的子女就讀，反而是弱勢家庭的學生就讀私立大專多，造成經濟負擔反而要加重的不合理現象。減免私立大專學費負擔政策可以輔正原有不合理情況，以利社會國家發展。

大專生學貸壓力普遍存在台灣社會，私立大專的高學費更迫使其學生普遍忙於打工賺學費。私立大專學費減免政策可以降低學生打工壓力，因而學生有更多時間與精力在課業，則有利於大學生專業素質與職場競爭力之提升。私立大專學費減免政策可以降低學貸壓力，將使更多年輕人更早有經濟能力成家生子，這對舒緩人口老化和少子化等社會國力問題，將有幫助。

如果政府的財政有問題，減免學費的政策無法推動或許無可厚非；但這政策目前估計，僅佔政府全年預算二兆二千多億元中的一百五十億元，佔教育部預算的五%，對政府財政的負擔很低，卻有利於社會國家的公平正義，也對國家培養人力和競爭力提升很具前瞻性。行政院更在私立大專學費減免政策後，將推出大專弱勢補助擴大、高中職學費全免以及學貸延長三個配套的教育補助措施，足見政府對大專教育政策有在加強。

日前有政治人物批評減免私立大專學費負擔政策是大撒幣政策，難道是反對私立大專學費減免嗎？

（國立嘉義大學教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書