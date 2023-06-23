自由開講》私立大專學費減免政策的公平性與前瞻性

◎李安勝

近日副總統賴清德提出拉近公私立大專學雜費差距的政策，隨後教育部公布「定額補助私立大專學雜費助學方案」，確認私立大專院校學生學雜費將減免每人每年二萬五千元，預計有五十九萬名私校大學生將因此受惠。

賴清德強調要落實教育平權，讓經濟成長果實用於社會公平正義。圖為賴清德參加「2023全國高中職國際知識競賽」決賽。（取自賴清德臉書）

公立大專生平均一年學費約六萬元，私立大專生則平均約十一萬元；公私立大專不公平競爭的重點之一，即在學費成近倍數差距。近年來少子化的風暴衝擊台灣各大專院校，對私立大專院校更形成嚴重的退場壓力。這個即時的私立大專學費減免政策，固在為求公平地拉近公私立大專學雜費差距，也確實稍可減緩私立大專的壓力，讓私立大專可以專力於提升辦學品質的競爭力。

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台灣教育長年存在城鄉差距問題，弱勢年輕族群在教育資源上不利考取公立大專，造成獲弱勢助學的大學生中達八十%就讀私立大專，遠高於私立大專學生佔比的六十六%。學費比較高的私立大專不是有錢人的子女就讀，反而是弱勢家庭的學生就讀私立大專多，造成經濟負擔反而要加重的不合理現象。減免私立大專學費負擔政策可以輔正原有不合理情況，以利社會國家發展。

大專生學貸壓力普遍存在台灣社會，私立大專的高學費更迫使其學生普遍忙於打工賺學費。私立大專學費減免政策可以降低學生打工壓力，因而學生有更多時間與精力在課業，則有利於大學生專業素質與職場競爭力之提升。私立大專學費減免政策可以降低學貸壓力，將使更多年輕人更早有經濟能力成家生子，這對舒緩人口老化和少子化等社會國力問題，將有幫助。

如果政府的財政有問題，減免學費的政策無法推動或許無可厚非；但這政策目前估計，僅佔政府全年預算二兆二千多億元中的一百五十億元，佔教育部預算的五%，對政府財政的負擔很低，卻有利於社會國家的公平正義，也對國家培養人力和競爭力提升很具前瞻性。行政院更在私立大專學費減免政策後，將推出大專弱勢補助擴大、高中職學費全免以及學貸延長三個配套的教育補助措施，足見政府對大專教育政策有在加強。

日前有政治人物批評減免私立大專學費負擔政策是大撒幣政策，難道是反對私立大專學費減免嗎？

（國立嘉義大學教授）

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