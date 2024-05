即食歷史》西歐最大的東正教教堂－聖母安息主教座堂

聖母安息主教座堂擁有典型俄羅斯建築風格的黃金穹頂和紅磚身,是當時芬蘭脫離瑞典王國後,逐漸受到俄羅斯化的明顯例子。

◎即食歷史

聖母安息主教座堂(Uspenski Cathedral)位於芬蘭首都赫爾辛基(Helsinki, Finland),是一座東正教教堂(Orthodox Cathedral),屬俄羅斯風格,建於一八六八年,為現時西歐和北歐最大東正教教堂。芬蘭自十九世紀初被瑞典王國(Kingdom of Sweden)割讓予俄羅斯帝國(Russian Empire),成為帝國內名為芬蘭大公國(Grand Duchy of Finland)的一個自治地區,並由俄羅斯帝國皇帝兼任芬蘭大公(Grand Duke of Finland)。

聖母安息主教座堂(Uspenski Cathedral)位於芬蘭首都赫爾辛基(Helsinki, Finland),是一座東正教教堂(Orthodox Cathedral),屬俄羅斯風格,建於一八六八年,為現時西歐和北歐最大東正教教堂。(維基共享)

此後,芬蘭在各方面迅速受到俄羅斯文化影響,而公國內的東正教徒也與日俱增,赫爾辛基教區也在一八二七年成立。為了應付愈來愈龐大的芬蘭東正教社群,沙皇亞歷山大二世(Alexander II, Emperor of Russia)決定在赫爾辛基市中心修建一座東正教座堂,並命名為「聖母安息主教座堂」,用以奉獻給童貞聖母瑪利亞蒙召升天之事(Dormition of the Mother of God)。

沙皇亞歷山大二世。(維基共享)

本文經授權轉載自即食歷史 西歐最大的東正教教堂-聖母安息主教座堂

