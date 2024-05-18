即食歷史》西歐最大的東正教教堂－聖母安息主教座堂

聖母安息主教座堂擁有典型俄羅斯建築風格的黃金穹頂和紅磚身，是當時芬蘭脫離瑞典王國後，逐漸受到俄羅斯化的明顯例子。

◎即食歷史

聖母安息主教座堂（Uspenski Cathedral）位於芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki, Finland），是一座東正教教堂（Orthodox Cathedral），屬俄羅斯風格，建於一八六八年，為現時西歐和北歐最大東正教教堂。芬蘭自十九世紀初被瑞典王國（Kingdom of Sweden）割讓予俄羅斯帝國（Russian Empire），成為帝國內名為芬蘭大公國（Grand Duchy of Finland）的一個自治地區，並由俄羅斯帝國皇帝兼任芬蘭大公（Grand Duke of Finland）。

聖母安息主教座堂（Uspenski Cathedral）位於芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki, Finland），是一座東正教教堂（Orthodox Cathedral），屬俄羅斯風格，建於一八六八年，為現時西歐和北歐最大東正教教堂。（維基共享）

此後，芬蘭在各方面迅速受到俄羅斯文化影響，而公國內的東正教徒也與日俱增，赫爾辛基教區也在一八二七年成立。為了應付愈來愈龐大的芬蘭東正教社群，沙皇亞歷山大二世（Alexander II, Emperor of Russia）決定在赫爾辛基市中心修建一座東正教座堂，並命名為「聖母安息主教座堂」，用以奉獻給童貞聖母瑪利亞蒙召升天之事（Dormition of the Mother of God）。

請繼續往下閱讀...

沙皇亞歷山大二世。（維基共享）

聖母安息主教座堂擁有典型俄羅斯建築風格的黃金穹頂和紅磚身，是當時芬蘭脫離瑞典王國後，逐漸受到俄羅斯化的明顯例子。

本文經授權轉載自即食歷史 西歐最大的東正教教堂－聖母安息主教座堂

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法