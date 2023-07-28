晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

即食歷史》【早知道就不去吃了！】「請君入甕」的典故：記著，世上沒有免費的午餐！

請君入甕的本義是以其人之道還治其人之身。我們卻可從飯局的背後，看到更深層次的道理。那便是，善惡到頭終有報。
即食歷史

即食歷史

2023/07/28 15:30

◎即食歷史

西元六九一年深秋的一天，傍晚的洛陽城有了一絲絲陰涼。武周御史中丞來俊臣在府邸準備了一場豐盛的午餐，與秋官侍郎、文昌右丞周興開懷暢飲。

二人隔著一張食案相對而坐。食案上擺著一壺美酒與各種佳餚。

來俊臣殷勤勸酒，周興來者不拒。酒過三巡，菜過五味，一番番推杯換盞後，一片杯盤狼藉。

來俊臣醉眼迷離道：「周兄，老弟我在審案時，總有犯人不肯招供，該如何是好？」

周興眉飛色舞，哈哈大笑道：「這簡單。用一口大缸，周邊堆滿炭，把炭火燒得旺旺的。將人犯弄到甕裡坐一會兒，你要他招什麼，他便招什麼！」

來俊臣向周興豎了一根大拇指，道：「高，還是老兄的手段高明！」說罷，便招來僕人，在其耳邊小聲吩咐道如此如此。

來俊臣道：「 周兄不愧是老前輩， 兄弟再敬你一杯！」「 來老弟， 請！」「請！」

食案飲酒示意圖。（圖片來源：百度百科）

一個大水甕被僕人們抬到了客廳，甕四周生起炭火，一陣陣濃煙冒了出來，甕漸漸被烤得通紅。

周興端在手中的酒杯一晃，潑出些酒水，道：「老弟，這是？」

來俊臣微微一笑，說了一句話，嚇得周興魂飛魄散，跪地求饒。

來俊臣說了什麼呢？我們先了解一下來俊臣是何許人也。

來俊臣出生於西元六五○年，雍州萬年人。出生時間、地點，史有可考。可他的生父是誰卻是謎。

萬年縣坊間有兩個賭棍：一個叫來操，另一個叫蔡本德。蔡本德輸給來操幾十萬錢，卻沒錢還賭債。於是便把懷孕的老婆送給來操。

蔡本德的老婆早就與來操私通了。幾個月後，生下的孩子叫來俊臣。但他到底是誰的孩子無人知道。

家庭是孩子的第一所學校。受家庭環境的影響，來俊臣從小到大吃喝嫖賭、坑蒙拐騙，除了好事，什麼都做。他成年後更因盜竊、搶劫，鋃鐺入獄。

封建社會中，任何一個朝代均存在著像來俊臣這種的地痞、無賴，既不能埋頭苦讀，參加科舉，又不敢到沙場上以一刀一槍博取功名，老實經商務農卻吃不了苦。就業問題解決不了，只好做些沒本錢的小買賣。不至於犯下大罪，卻小惡不斷。

如果沒有意外發生，來俊臣一生也就是一個潑皮無賴罷了。說不定，某天一不小心犯了大罪，便被流放、砍頭。

時間到了西元六八六年，武則天臨朝稱制之後，深感憑藉個人的力量，無法應付李唐宗室、功勳貴族和滿朝文武。她決定發動最廣泛的監督模式：由大唐百姓監督朝廷內外。說白了，就是你覺得誰會違法犯罪，便可向武則天告密。

可是老百姓要怎麼樣才能見到皇太后呢？車馬費、伙食費誰來解決？答案是向官府報銷。

武則天下令在全國各市張貼公告：「有告密者，臣下不得問，皆給驛馬，供五品食，使詣行在。雖農夫樵人，皆得召見，廩於客館，所言或稱旨，則不次除官，無實者不問。」意思是，任何人想要告密，就找屬地官員。關於告密的內容，官員一個字都不准問，必須提供告密者吃住行。吃是按照五品官出差的伙食標準，且住在朝廷的招待所裡；行則是給你一匹高頭大馬，屬地官員一路護送你到洛陽，讓你面見武則天。就算是農民、樵夫， 武則天也會親自接見。如果舉報屬實則授予官職，即使胡編亂造也沒有罪。

只要胡說八道便包吃包住，享受五品官的待遇旅遊，且可與至高無上的天后交談。何樂而不為呢？ 不告白不告， 告了還想告。導致的結果便是「 四方告密者蜂起」。

有段時間，武則天從早忙到晚，熱情接待全國各地的告密者。在這些告密者中有一位名叫侯思止，可堪稱為傳奇。這位仁兄最早是賣炊餅的，生意不怎麼樣，據說老婆還和人跑了。他聽說武則天鼓勵全國人民告密，意識到這是一個改變命運的機會，便誣告李唐宗室的幾位王爺謀反。

武則天早就想將李唐宗室清理乾淨，一聽到這消息自然大喜，立即對那幾位倒楣王爺立案調查，並封侯思止為五品游擊將軍。

一個賣炊餅的人一步登天，成為朝廷五品將軍。誰料這位仁兄志氣不小，非要到御史台去當司法官員。

武則天問他：「你認識字嗎？」侯思止很實在，答：「大字不識一個。」武則天表示不解：你連犯人的名字都寫不好，法規條文也看不懂，怎麼能在御史台監督百官呢？侯思止道：「獬豸神獸也不認識字，卻能憑著本能辨別忠奸善惡，俺雖然不認識字，但是跟著感覺走，絕對能判斷出誰對皇太后不忠！」

瞅了一眼自信心爆棚的侯思止，武則天非常欣慰。她需要敢想敢幹、無所顧忌的「人才」，來為自己掃清稱帝的障礙。於是二話不說，便加封文盲侯思止為侍御史。此職受命御史中丞，接受公卿奏事，舉劾非法。

不僅如此，武則天還把侯思止樹立為典範，號召全國百姓向他學習。

朝為田舍郎，暮登天子堂，是有志之士所希冀的。侯思止的事蹟告訴廣大欲圖上進之輩： 富家不用買良田， 告密自有千鐘粟。安居不用架高樓， 告密自有黃金屋。娶妻莫恨無良媒，告密自有顏如玉。出門莫恨無人隨，告密車馬多如簇。男兒欲遂平生志，告密勤向武太后！

在大牢裡的來俊臣聽到後來入獄的獄友們談起告密的好處，羡慕得流了一地口水！

來俊臣對獄卒哭著喊著要去洛陽找皇太后告密！

雖說朝廷規定任何人均可以告密，可沒說包括犯人喔。但隱瞞不報是大罪，獄卒立即報告給了牢頭，牢頭將皮球踢給了上級，皮球一層層往上踢，踢到了刺史、東平王李續的腳下。

這位李刺史一開始頗為重視，卻再查看了來俊臣的檔案後，差點氣炸：「這樣的刁民，本府見多了，來人，先打他一百大棒！」

來俊臣的命也挺大的，竟然沒被打死，也沒被打殘。

西元六九○年，六十七歲的武則天開國稱帝，建國武周，改元天授。李續刺史因為出身宗室，遭到清洗，而鋃鐺入獄。來俊臣一顆告密的心又熊熊燃燒起來，他哭天搶地，大叫：「俺當初就是為了告這位刺史謀反，才被他毒打。俺要見陛下！俺是國家功臣，俺要告密！」

這一次，沒人敢攔著他，一路好吃好喝，將他送到了武則天面前。

來俊臣緊緊抓住這次改變命運的機會。他對武則天說：「俺對陛下赤膽忠心，曾在垂拱四年便告發琅琊王李沖謀反。密書卻被李續扣押，並受其杖責，險些被滅口。不過俺懷著對陛下的忠心，咬牙挺了過來，幸得不死！請陛下給俺一個機會，讓俺和謀反者決一死戰！」

武則天人老成精，當然不相信來俊臣的鬼話。但是，她發現來俊臣這小子雖然是一介囚犯，卻口齒伶俐，擅長顛倒黑白，而且長得挺帥的！

面對自己這樣積威幾十年的開國之君，也能不慌不忙，胡編亂造。這小子正是自己需要的人才。

武則天不得不感歎，果然高手在民間。御筆一揮，封來俊臣為侍御史加朝散大夫，令掌制獄。

每個人都有自己的天賦，長大後迫於生活，可能從事自己不喜歡的職業。來俊臣常年混跡於社會底層，又長期蹲在監牢裡，自身就是一個經驗豐富的犯罪分子，所以他對付不法分子或犯罪分子很有經驗。

從區區的囚徒一躍成為朝廷命官，他發誓要報答武則天的知遇之恩，也為了自己的榮華富貴著想，遂苦學大唐法律條文，然後在實踐中運用。

在短短幾年之內，他幫助武則天剷除異己，一千餘家宗室、勳貴、官員、富商被判刑！這便是：「脅制群臣，前後夷千餘族。」

來俊臣有一句名言：「死之能受，痛之難忍，刑人取其不堪。」意思是，人能忍受死亡，卻忍受不了刑罰帶來的痛苦！

他發明了一些聳人聽聞的刑罰。這些刑罰喪盡天良，毫無人性可言，對人類肉體的摧殘達到極致。來俊臣審問犯人之前，先將一些刑具擺出來。

看到這些刑具，犯人只求速死，問什麼說什麼。你讓我說誰謀反，我便說誰是主謀。怎樣都好，唯求免受酷刑。

來俊臣召集屬下編寫了史上第一部製造冤案的著作《羅織經》。

此書提到了來俊臣辦案堅持的基本原則：「事不至大，無以驚人。案不及眾，功之匪顯。上以求安，下以邀寵，其冤固有，未可免也。」

什麼意思呢？ 要辦就辦大案， 大案才能震懾人心。案件必須盡可能地牽連無辜，才能顯出自己勞苦功高。君王借此求取安定，臣子借此邀功取寵。冤情是一定會有的，為了達到目的，不可避免。

《羅織經》中還提到了辦冤案的操作方式，可分為四大步驟，即謀算、問罪、刑罰、瓜蔓。

謀算：確定誰是目標。前幾年，來俊臣和他的酷吏團隊剛開始還絞盡腦汁地揣摩上意。後來，直接將滿朝公卿的名字一個個貼在靶子上，酷吏們嘻嘻哈哈地拿著小石頭去擲，擲中哪一個便告哪一個。

問罪：將對象調查、逮捕、審訊。

刑罰：審訊時施用酷刑逼供。被告只有兩條路可以選擇：一是招認，二是死於酷刑之下。

瓜蔓：審訊時讓犯人們在口供中互相牽引，人數多寡和範圍大小全憑酷吏的隨心所欲。

來俊臣還將《羅織經》印刷了幾百本，免費提供給當時全國各地的司法機關，讓工作人員認真學習，彼此交流心得。從此，這些機關想辦誰就辦誰，想要什麼口供就能得到什麼口供，效果極佳，風靡一時。

千古明相狄仁傑也曾落在來俊臣手裡，只不過他靠著智慧化解了死亡危機。

時任工部尚書、同鳳閣鸞台平章事（宰相）的狄仁傑被來俊臣誣告謀反。

在審訊大堂裡，狄仁傑看著摞在地上的十大枷鎖，他選擇成為一條好漢：好漢不吃眼前虧。狄仁傑道：「我有錯，我認罪，我確實謀反了。誰說我沒謀反，我跟他翻臉！」

負責審訊狄仁傑的酷吏是來俊臣的下屬，叫王德壽。他看到狄仁傑那麼上道，感覺特別有面子，高興地搓搓手道：「兄弟我也是為了早點升官發財，狄尚書，幫個小忙，你牽連楊執柔可以嗎？」1

狄仁傑問道：「打算怎麼牽連？」

王德壽道：「狄尚書，您老擔任吏部尚書時，楊執柔是員外郎。牽連一下，也是可以的！」2

狄仁傑淚流滿面，大叫道：「皇天后土！我寧死也不幹這事！」

接著大叫一聲，以頭撞柱，血流滿面。

如果犯人提前死了，酷吏就不好交差。狄仁傑既然認罪了，免不了一死，就這樣吧！

來俊臣得到口供，將狄仁傑收監，只待來日行刑，不再嚴加防備。狄仁傑咬破食指，在頭巾上書寫冤屈，塞進棉衣裡，請求獄卒送回家中，說是給子孫留個紀念；送到狄府，便可得黃金百兩。其子狄光遠持血書向武則天訴冤。

武則天召見狄仁傑，詢問他為何承認謀反。狄仁傑道：「我如果不承認造反，早死於酷刑了。」3

狄仁傑僥倖逃過一劫，別的官員就沒有他老人家的智慧與運氣了。

來俊臣審理朝廷官員的制獄建在麗景門之內，前文中提到的侯思止將其改為「例竟門」，意思是，一進此門，生命就到了盡頭。官員們風聲鶴唳，每天上朝之前都要和妻兒訣別。如果活著回來，當天晚上，舉家老小便會大肆慶祝。

酷吏不僅整肅朝廷官員，他們內部之間也有鬥爭。

有一位叫周興的仁兄，出道比來俊臣更早，是武則天重用的酷吏之一。此人與來俊臣、侯思止等並非由正常途徑或正統方法出身的酷吏不同，他是正經八百的司法科班出身，有關他的事蹟，史書中有一句毛骨悚然的記載：「自垂拱已來，屢受制獄， 被其陷害者數千人。」 自西元六八五年武則天攝政開始， 周興屢屢製造冤案，濫殺無辜幾千人！

有人稱周興為武周建國的第一功臣，才會從區區小吏，被封為秋官侍郎、文昌右丞。

周興真是一位不亞於來俊臣的酷吏、惡魔！ 作為折磨人的「 專家」 與「 老前輩」，甚至猶有過之！

來俊臣、周興、侯思止等十幾個著名的酷吏殺了一大批人來震懾天下，幫助武則天穩定統治，武則天借這些酷吏之手，大搞恐怖政治。《資治通鑒》稱：「中外畏此數人，甚於虎狼」，而「太后以為忠，益寵任之」。

酷吏最橫行的時候，是在武則天當皇帝之前。武則天受「神皇帝」號之後，為了籠絡和穩定人心，開始殺酷吏以安天下。可以理解，凡事過猶不及。酷吏太多了也不是好事，就像一棟別墅裡養兩條惡狗，可以幫忙看門；但若是養十幾條狗，就是浪費糧食了，反而不利於家庭和睦穩定。為了給酷吏們「計劃生育」，武則天讓酷吏狗咬狗。

西元六九一年，天授二年。有人狀告周興謀反，武則天便命來俊臣審問。周興的一切權勢與地位全部來自武則天，閒著沒事造什麼反，他當然是被冤枉的。可是周興也曾以謀反的名義，冤枉過無數人，現世報來得快！

周興仗著自己科班出身，資歷老，常以酷吏老大哥自居，來俊臣早就看他不順眼了。也可以理解，酷吏的隊伍壯大了，內部也是有競爭的。現在得此聖旨，不把周興折磨死，來俊臣都覺得對不起自己了。

需知貓捉耗子，一定會先將耗子逼到筋疲力盡時，再大口享受。懷著這種心態，來俊臣打算邀請周興過府吃飯，在酒酣耳熱之際，才突下殺手。

周興接到來俊臣的邀請後，沒有多想便點頭同意。他對這位「後起之秀」還是頗為忌憚的。吃飯喝酒本是為了賓主盡歡，培養感情，若拒絕參加，可是有損東家的面子。人家破費請你吃飯，你還端起架子不去，是看不起人家。

可惜，周興忘記了一句老話，有得必有失！

如果周興在赴局前，打聽一下有沒有不利於自己的消息，也許能逃過一劫。可惜，他將寶貴的時間用在喝酒吃飯上，注定在劫難逃！

很快，賓主盡歡後，發生了本故事開頭的一幕。

面對大驚失色的周興，來俊臣輕飄飄地說了一句：「有人狀告老兄謀反，老兄請你坐到甕中吧。」4

面對大驚失色的周興，來俊臣輕飄飄地說了一句：「有人狀告老兄謀反，老兄請你坐到甕中吧。」（圖片來源：百度百科）

周興魂飛魄散，跪在地上，大叫道：「你讓我招什麼？我全招。」

這便是成語「請君入甕」的來歷，意指以其人之道還治其人之身。周興很快便被判全家流放嶺南，途中更遭仇人殺害，真是罪有應得。

來俊臣用一場飯局除去周興，不久後，也因為一場飯局命喪於皇權之下。武則天借機利用皇權除掉他。

來俊臣有一個變態的嗜好—假傳聖旨、奪人妻女。別人不給怎麼辦？來俊臣便用《羅織經》的學問，折磨別人全家。在一次宴會上，來俊臣看上了大臣段簡的老婆王夫人。王夫人血脈高貴，出身自太原王氏。唐高宗李治的原配王皇后也是出身於這個家族。

段簡敢怒不敢言，只好將老婆雙手奉上。昔日的地痞、無賴，就這樣和唐高宗攀上了親戚。一日，王夫人的弟弟來看望姐姐。身為王家女婿的來俊臣大擺宴席，舉杯暢飲，熱情款待小舅子。

碰巧，來俊臣麾下酷吏衛遂忠今日來找他喝酒。唐時，非常講究門第出身。來俊臣覺得衛遂忠的層次太低了，根本上不得檯面，不配與王氏子弟一起飲酒，便將他打發離開！沒想到衛遂忠衝上酒桌，破口大罵王氏姐弟！

來俊臣覺得在小舅子面前失了顏面，勃然大怒，喝令僕從將衛遂忠暴打三十棍！

衛遂忠也大怒大懼！怒的是來俊臣看不起自己，恐的是來俊臣事後報復。

你不仁，我不義。先下手為強，後下手遭殃！衛遂忠向武則天狀告來俊臣謀反！武則天下令調查。一石激起千層浪，來俊臣得罪的人實在太多了，一時間武則天的耳邊全是勸說她殺來俊臣的話：

「俊臣聚結不逞，誣構良善，贓賄如山，冤魂塞路，國之賊也，何足惜哉！」

「俊臣凶狡貪暴，國之元惡，不去之，必動搖朝廷。」

武則天下令將來俊臣處斬，誅族！唐朝第一酷吏來俊臣身死族滅，死得非常慘—「爭抉目、擿肝、醢其肉，須臾盡，以馬踐其骨，無孑餘，家屬籍沒。」

周興、來俊臣死後，武則天召開朝堂大會，問道：「過去周興、來俊臣審案，朕也不是沒懷疑過，可是無論派大臣去複查，還是犯人自己都承認謀反，朕也就只好相信了！」

開元年間，名相姚崇站出來表態：「垂拱年間以來，所謂的謀反案基本上都是周興、來俊臣的誣告。臣以全家族一百多口人的性命向您保證，從今以後，再也不會有人謀反了，如果再有人謀反，請陛下問臣的罪。」

武則天滿意地點點頭，下令徹底終結酷吏政治。

請君入甕這場飯局標誌著武則天開始卸磨殺驢，清除酷吏，意圖結束酷吏政治。因為他們已經完成了武則天賦予的歷史使命—清除異己，震懾天下。酷吏的作孽引起了天下臣民的怒火，若繼續留著只會引火焚身！

那就將酷吏們慢慢殺光吧！無論周興、來俊臣，還是侯思止、衛遂忠，全部都殺了！抄家滅族，以平息天下臣民的怒火！

於是，武則天變成為民伸冤、明察秋毫的好皇帝。

請君入甕的本義是以其人之道還治其人之身。我們卻可從飯局的背後，看到更深層次的道理。那便是，善惡到頭終有報。周興、來俊臣以誣陷無辜大臣發跡，且將大臣們放在刑罰這個「大甕」中，用炭火慢慢烤。最終，周興、來俊臣等酷吏，全被武則天請入甕中！

世上沒有免費的午餐，做過多少惡事，便要付出多少代價。

1. 原文為：意欲求少階級，憑尚書牽楊執柔，可乎？

2原文為：尚書為春官時，執柔任其司員外，引之可也。

3原文為：向若不承反，已死於鞭笞矣。

4原文為：有內狀推兄，請兄入此甕。

【請君入甕－善惡到頭終有報】

本文摘自《早知道就不去吃了！20場翻轉中國歷史的暗黑飯局》

作者：胡策陌

出版社：創意市集

本文經授權轉載自即食歷史 【早知道就不去吃了！】「請君入甕」的典故：記著，世上沒有免費的午餐！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書