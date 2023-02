即食歷史》【神秘的符號】極富歷史和宗教意義的基督教十字符號－耶路撒冷十字

中世紀歐洲可說是「紋章時代」。不論是貴族、教會、騎士團或教士團等等,都有屬於自己的專屬紋章(Coat of Arms)。這些紋章設計會參考動物、植物或幾何圖案等等,對於中世紀歐洲這個基督教當道的時代來說,十字架則是紋章設計經常的參考對象,而「耶路撒冷十字」便是由十字架衍生出來的紋章圖案。

耶路撒冷十字變化形-中間的十字為「強化十字」。(維基共享)

在基督教世界裡,十字架是很重要的符號,源於耶穌基督(Jesus Christ)被釘在十字架上的典故。十字架的形狀充滿變化,較為簡單的例如有上下左右對稱的「希臘十字」(Greek Cross)和上短下長的「拉丁十字」(Latin Cross),較為複雜的例如中間有圓圈的「凱爾特十字」(Celtic Cross)和「耶路撒冷十字」(Jerusalem Cross)。然而,這些十字雖有不同變化形,但其實全是代表基督教的宗教符號。

十字架變化形。(維基共享)

今天這篇文章要介紹的,便是「耶路撒冷十字」。

請繼續往下閱讀...

中世紀歐洲可說是「紋章時代」。不論是貴族、教會、騎士團或教士團等等,都有屬於自己的專屬紋章(Coat of Arms)。這些紋章設計會參考動物、植物或幾何圖案等等,對於中世紀歐洲這個基督教當道的時代來說,十字架則是紋章設計經常的參考對象,而「耶路撒冷十字」便是由十字架衍生出來的紋章圖案。

「耶路撒冷十字」本是十一至十二世紀建立在近東地區的耶路撒冷王國(Kingdom of Jerusalem)國徽。耶路撒冷王國是十字軍(Crusades)東征近東地區時所建立的十字軍國家之一。在十字軍東征前,近東地區是穆斯林(Muslims)勢力範圍,其中耶路撒冷更同時是基督教和伊斯蘭教的聖地。基督教世界所指的十字軍東征,其意義便是要從異教徒手中奪回聖地。

耶路撒冷王國建立後,其治下人民並非全是基督徒。反之,生活在王國的人,無論是種族文化、傳統習俗、宗教信仰、語言文字皆呈極多樣性,建立王國的十字軍基督徒卻只是少數。當十字軍在耶路撒冷王國定居後,為此地帶來了西歐文化、習俗、語言、文字和宗教。例如,由於這些十字軍騎士大多來自法國,因此耶路撒冷王國官方語言便是法國奧依語(Langue d’oeil)。奧依語是羅曼語族(Romance Language)一支,說這語言的人主要是來自法國北部地區的諾曼人(Normans)。

其影響之深,直至今天,我們在耶路撒冷仍能察看到十字軍在文化、宗教和語言上帶來的影響,而紋章就是一個好例子。

耶路撒冷十字。(維基共享)

耶路撒冷十字」有時會被稱為「五折十字」(Five-Fold Cross)或「大十字與小十字」(Cross-and-crosslets),因為「耶路撒冷十字」基本設計是由一個「大希臘十字」與四個「小希臘十字」構成,四個「小希臘十字」置放在「大希臘十字」分隔出的四個區域裡。「耶路撒冷十字」有很多變化形,例如大十字可以改成「強化十字」(Crosses Potent)。所謂「強化十字」,指的是十字符號四端各有一條橫桿。

強化十字。(維基共享)

不過,曾有人誤以為「耶路撒冷十字」與「洛林十字」(Lorraine Cross)是相同的,事實並不然。「洛林十字」設計上是有兩條上短下長橫桿的十字架,相傳一○九九年十字軍攻陷耶路撒冷時,洛林公爵布永的高佛瑞(Godfrey of Bouillon, Duke of Lorraine)揮動著他的洛林十字旗,於是便有人把「洛林十字」稱為「耶路撒冷十字」。

洛林十字。(維基共享)

而我們要詳說的,是在一二八○年成為耶路撒冷王國國徽的「耶路撒冷十字」。「耶路撒冷十字」源於當時教皇烏爾班二世(Pope Urban II)封給當地十字軍而得名,所以有時「耶路撒冷十字」又會被稱為「十字軍十字」(Crusader’s Cross)。

那麼,「耶路撒冷十字」為什麼設計成這樣?本身又有什麼含意呢?我們先從顏色說起。正宗的「耶路撒冷十字」是紅色的,紅色在基督教中代表耶穌基督的血,意指上帝犧牲祂的獨生子以拯救世人。

然後,四小十字又代表什麼呢?其實,它們有著多重意思,可以指新約聖經(The New Testament)中的四福音書-馬太福音(Gospel of Mathew)、馬可福音(Gospel of Mark)、路加福音(Gospel of Luke)和約翰福音(Gospel of John)。由於撰寫四福音書的作者群,曾把福音(Evangelism)傳到世界的四個角落,因此「耶路撒冷十字」也有著另一個特殊意義-耶穌基督要他的門徒把福音傳至世界每一個角落。除此之外,四小十字也可以借代舊約聖經(The Old Testament)中的「四T十字」(The four Tau Crosses)。

「T」 十字。(維基共享)

耶路撒冷十字」還能代表耶穌一些事蹟,其組成的五個十字符號,分別代表耶穌被釘在十字架時的五個傷口-四小十字象徵耶穌雙手掌和雙腳板被釘固定在十字架時的傷口,而中間的大十字則象徵耶穌被羅馬士兵鞭傷的身體。

除了以上外,今天「耶路撒冷十字」還衍生了新的意義,代表著耶穌曾說過的「天國八福」(The Eight Beatitudes)。所謂天國八福,就是節錄自聖經中耶穌提及八個上天國的方法:

「虛心的人有福了,因為天國是他們的。 哀慟的人有福了,因為他們必得安慰。 謙和的人有福了,因為他們必承受土地。 飢渴慕義的人有福了,因為他們必得飽足。 憐憫人的人有福了,因為他們必蒙憐憫。 清心的人有福了,因為他們必得見神。 使人和睦的人有福了,因為他們必稱為神的兒子。 為義受迫害的人有福了,因為天國是他們的。 前文提過,十字軍的影響在今天的耶路撒冷仍然深遠,他們造就了這裡極多樣的基督教派和教堂。雖 然教派和教堂如此眾多,但你不難發現,在耶路撒冷,隨處可見耶路撒冷十字的存在,因為源於聖地 的耶路撒冷十字,已經成為朝聖的標誌。」

由耶路撒冷王國建立開始,教廷在耶路撒冷設立了「聖地保管人」(The Custody of the Holy Land)一職。當時,擔任此職的是「方濟各騎士團」(Franciscan Order),也就是今天「方濟各會」前身,他們的任務是守護近東地區的天主教教堂。

方濟各騎士團團徽。(維基共享)

因此,方濟各騎士團團徽自然有「耶路撒冷十字」元素,團徽頂部是頂代表天父與天國的王冠,王冠下是鴿子,代表聖靈。鴿子之下是盾徽,盾徽分成上下兩部分,上部分是兩隻交叉的手,裸露的一邊手臂屬於耶穌,而有袖子的一邊手臂則屬於聖方濟(St. Francis)。兩隻手掌手心同樣有一點紅點,象徵耶穌基督被釘十字架時的傷口,即所謂聖傷(Stigmata)。下部分則是我們本文主角「耶路撒冷十字」。盾徽之上的絲帶刻著「S. Mons Sion in Jerusalem」,指方濟各騎士團在耶路撒冷的根據地錫安山(Mount Zion)。盾徽之下被兩束樹枝包圍,一束是橄欖枝(Olive Tree Branch),象徵耶穌是「彌賽亞」(Messiah,即救世主),其身體被塗上橄欖油,作為上帝在地上的代表;另一束是棕櫚枝,耶路撒冷居民在耶穌最後幾天的人生中拿著棕櫚枝歡迎耶穌的來臨。

「耶路撒冷十字」就是有著這麼豐富的的歷史意義,而今天其實還有一個國家,國旗上正是「耶路撒冷十字」。這個國家便是位於高加索地區的格魯吉亞共和國(Republic of Georgia)。

為什麼格魯吉亞會使用「耶路撒冷十字」作為國旗圖案呢?它跟耶路撒冷有關係嗎?其實也沒太多關係,格魯吉亞原是蘇聯一部分,在一九九一年蘇聯解體後得以獨立。當時格魯吉亞出現了格魯吉亞愛國者運動(Georgian Patriotic Movement),大家都在思考獨立後的格魯吉亞應該更換成怎樣的國旗。

格魯吉亞國旗。(維基共享)

有學者認為,十四世紀時威尼斯地圖專家皮佐加諾兄弟(Pizzigano Brothers)所繪製的航海地圖,地圖上曾以紅色白底的「耶路撒冷十字」標誌格魯吉亞王國(Kingdom of Georgia)首都第比利斯(Tbilisi),因此紅色白底的「耶路撒冷十字」被認為是格魯吉亞歷史象徵。當時,大多格魯吉亞人,包括格魯吉亞東正教會之首全格魯吉亞大公牧首(Catholicos-Patriarch of the Georgian Orthodox Church),都支持重新使用紅色白底的「耶路撒冷十字」作為國旗圖案。於是,就在一九九九年,格魯吉亞議會通過改變國旗設計,換成了今天大家所看到的國旗。

本文經授權轉載自即食歷史 【神秘的符號】極富歷史和宗教意義的基督教十字符號-耶路撒冷十字

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法