即食歷史》【神秘的符號】極富歷史和宗教意義的基督教十字符號－耶路撒冷十字

中世紀歐洲可說是「紋章時代」。不論是貴族、教會、騎士團或教士團等等，都有屬於自己的專屬紋章（Coat of Arms）。這些紋章設計會參考動物、植物或幾何圖案等等，對於中世紀歐洲這個基督教當道的時代來說，十字架則是紋章設計經常的參考對象，而「耶路撒冷十字」便是由十字架衍生出來的紋章圖案。

耶路撒冷十字變化形－中間的十字為「強化十字」。（維基共享）

在基督教世界裡，十字架是很重要的符號，源於耶穌基督（Jesus Christ）被釘在十字架上的典故。十字架的形狀充滿變化，較為簡單的例如有上下左右對稱的「希臘十字」（Greek Cross）和上短下長的「拉丁十字」（Latin Cross），較為複雜的例如中間有圓圈的「凱爾特十字」（Celtic Cross）和「耶路撒冷十字」（Jerusalem Cross）。然而，這些十字雖有不同變化形，但其實全是代表基督教的宗教符號。

十字架變化形。（維基共享）

今天這篇文章要介紹的，便是「耶路撒冷十字」。

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中世紀歐洲可說是「紋章時代」。不論是貴族、教會、騎士團或教士團等等，都有屬於自己的專屬紋章（Coat of Arms）。這些紋章設計會參考動物、植物或幾何圖案等等，對於中世紀歐洲這個基督教當道的時代來說，十字架則是紋章設計經常的參考對象，而「耶路撒冷十字」便是由十字架衍生出來的紋章圖案。

「耶路撒冷十字」本是十一至十二世紀建立在近東地區的耶路撒冷王國（Kingdom of Jerusalem）國徽。耶路撒冷王國是十字軍（Crusades）東征近東地區時所建立的十字軍國家之一。在十字軍東征前，近東地區是穆斯林（Muslims）勢力範圍，其中耶路撒冷更同時是基督教和伊斯蘭教的聖地。基督教世界所指的十字軍東征，其意義便是要從異教徒手中奪回聖地。

耶路撒冷王國建立後，其治下人民並非全是基督徒。反之，生活在王國的人，無論是種族文化、傳統習俗、宗教信仰、語言文字皆呈極多樣性，建立王國的十字軍基督徒卻只是少數。當十字軍在耶路撒冷王國定居後，為此地帶來了西歐文化、習俗、語言、文字和宗教。例如，由於這些十字軍騎士大多來自法國，因此耶路撒冷王國官方語言便是法國奧依語（Langue d’oeil）。奧依語是羅曼語族（Romance Language）一支，說這語言的人主要是來自法國北部地區的諾曼人（Normans）。

其影響之深，直至今天，我們在耶路撒冷仍能察看到十字軍在文化、宗教和語言上帶來的影響，而紋章就是一個好例子。

耶路撒冷十字。（維基共享）

耶路撒冷十字」有時會被稱為「五折十字」（Five-Fold Cross）或「大十字與小十字」（Cross-and-crosslets），因為「耶路撒冷十字」基本設計是由一個「大希臘十字」與四個「小希臘十字」構成，四個「小希臘十字」置放在「大希臘十字」分隔出的四個區域裡。「耶路撒冷十字」有很多變化形，例如大十字可以改成「強化十字」（Crosses Potent）。所謂「強化十字」，指的是十字符號四端各有一條橫桿。

強化十字。（維基共享）

不過，曾有人誤以為「耶路撒冷十字」與「洛林十字」（Lorraine Cross）是相同的，事實並不然。「洛林十字」設計上是有兩條上短下長橫桿的十字架，相傳一○九九年十字軍攻陷耶路撒冷時，洛林公爵布永的高佛瑞（Godfrey of Bouillon, Duke of Lorraine）揮動著他的洛林十字旗，於是便有人把「洛林十字」稱為「耶路撒冷十字」。

洛林十字。（維基共享）

而我們要詳說的，是在一二八○年成為耶路撒冷王國國徽的「耶路撒冷十字」。「耶路撒冷十字」源於當時教皇烏爾班二世（Pope Urban II）封給當地十字軍而得名，所以有時「耶路撒冷十字」又會被稱為「十字軍十字」（Crusader’s Cross）。

那麼，「耶路撒冷十字」為什麼設計成這樣？本身又有什麼含意呢？我們先從顏色說起。正宗的「耶路撒冷十字」是紅色的，紅色在基督教中代表耶穌基督的血，意指上帝犧牲祂的獨生子以拯救世人。

然後，四小十字又代表什麼呢？其實，它們有著多重意思，可以指新約聖經（The New Testament）中的四福音書－馬太福音（Gospel of Mathew）、馬可福音（Gospel of Mark）、路加福音（Gospel of Luke）和約翰福音（Gospel of John）。由於撰寫四福音書的作者群，曾把福音（Evangelism）傳到世界的四個角落，因此「耶路撒冷十字」也有著另一個特殊意義－耶穌基督要他的門徒把福音傳至世界每一個角落。除此之外，四小十字也可以借代舊約聖經（The Old Testament）中的「四Ｔ十字」（The four Tau Crosses）。

「Ｔ」 十字。（維基共享）

耶路撒冷十字」還能代表耶穌一些事蹟，其組成的五個十字符號，分別代表耶穌被釘在十字架時的五個傷口－四小十字象徵耶穌雙手掌和雙腳板被釘固定在十字架時的傷口，而中間的大十字則象徵耶穌被羅馬士兵鞭傷的身體。

除了以上外，今天「耶路撒冷十字」還衍生了新的意義，代表著耶穌曾說過的「天國八福」（The Eight Beatitudes）。所謂天國八福，就是節錄自聖經中耶穌提及八個上天國的方法：

「虛心的人有福了，因為天國是他們的。 哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。 謙和的人有福了，因為他們必承受土地。 飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足。 憐憫人的人有福了，因為他們必蒙憐憫。 清心的人有福了，因為他們必得見神。 使人和睦的人有福了，因為他們必稱為神的兒子。 為義受迫害的人有福了，因為天國是他們的。 前文提過，十字軍的影響在今天的耶路撒冷仍然深遠，他們造就了這裡極多樣的基督教派和教堂。雖 然教派和教堂如此眾多，但你不難發現，在耶路撒冷，隨處可見耶路撒冷十字的存在，因為源於聖地 的耶路撒冷十字，已經成為朝聖的標誌。」

由耶路撒冷王國建立開始，教廷在耶路撒冷設立了「聖地保管人」（The Custody of the Holy Land）一職。當時，擔任此職的是「方濟各騎士團」（Franciscan Order），也就是今天「方濟各會」前身，他們的任務是守護近東地區的天主教教堂。

方濟各騎士團團徽。（維基共享）

因此，方濟各騎士團團徽自然有「耶路撒冷十字」元素，團徽頂部是頂代表天父與天國的王冠，王冠下是鴿子，代表聖靈。鴿子之下是盾徽，盾徽分成上下兩部分，上部分是兩隻交叉的手，裸露的一邊手臂屬於耶穌，而有袖子的一邊手臂則屬於聖方濟（St. Francis）。兩隻手掌手心同樣有一點紅點，象徵耶穌基督被釘十字架時的傷口，即所謂聖傷（Stigmata）。下部分則是我們本文主角「耶路撒冷十字」。盾徽之上的絲帶刻著「S. Mons Sion in Jerusalem」，指方濟各騎士團在耶路撒冷的根據地錫安山（Mount Zion）。盾徽之下被兩束樹枝包圍，一束是橄欖枝（Olive Tree Branch），象徵耶穌是「彌賽亞」（Messiah，即救世主），其身體被塗上橄欖油，作為上帝在地上的代表；另一束是棕櫚枝，耶路撒冷居民在耶穌最後幾天的人生中拿著棕櫚枝歡迎耶穌的來臨。

「耶路撒冷十字」就是有著這麼豐富的的歷史意義，而今天其實還有一個國家，國旗上正是「耶路撒冷十字」。這個國家便是位於高加索地區的格魯吉亞共和國（Republic of Georgia）。

為什麼格魯吉亞會使用「耶路撒冷十字」作為國旗圖案呢？它跟耶路撒冷有關係嗎？其實也沒太多關係，格魯吉亞原是蘇聯一部分，在一九九一年蘇聯解體後得以獨立。當時格魯吉亞出現了格魯吉亞愛國者運動（Georgian Patriotic Movement），大家都在思考獨立後的格魯吉亞應該更換成怎樣的國旗。

格魯吉亞國旗。（維基共享）

有學者認為，十四世紀時威尼斯地圖專家皮佐加諾兄弟（Pizzigano Brothers）所繪製的航海地圖，地圖上曾以紅色白底的「耶路撒冷十字」標誌格魯吉亞王國（Kingdom of Georgia）首都第比利斯（Tbilisi），因此紅色白底的「耶路撒冷十字」被認為是格魯吉亞歷史象徵。當時，大多格魯吉亞人，包括格魯吉亞東正教會之首全格魯吉亞大公牧首（Catholicos-Patriarch of the Georgian Orthodox Church），都支持重新使用紅色白底的「耶路撒冷十字」作為國旗圖案。於是，就在一九九九年，格魯吉亞議會通過改變國旗設計，換成了今天大家所看到的國旗。

本文經授權轉載自即食歷史 【神秘的符號】極富歷史和宗教意義的基督教十字符號－耶路撒冷十字

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