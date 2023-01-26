即食歷史》經常在動漫和電玩聽聞的「阿修羅」，實際其實是什麼？

「阿修羅」其實是源於印度婆羅門教的《吠陀》，這書記載了很多神話故事。在神話中，阿修羅是一種很特別的存在。

即食歷史

相信對動漫和電玩有興趣的人，都會在不同的作品裡聽過「阿修羅」這三個字吧？出現過「阿修羅」的動漫或電玩作品，大多是一些擁有強大力量卻又帶點邪惡的角色，抑或是一些有極大代價的必殺技名稱對吧？那麼這個聽起來很帥氣的名字「阿修羅」，其實是些什麼東西呢？讓我們從神話說起！

我要說的神話，不是希臘神話，不是北歐神話，沒有宙斯、雅典娜，也沒有奧丁、托爾。「阿修羅」其實是源於印度婆羅門教的《吠陀》，這書記載了很多神話故事。在神話中，阿修羅是一種很特別的存在。怎麼特別呢？在最初，阿修羅是集神靈和惡魔一身的角色，是好戰的魔神。到了後來，阿修羅便演變成邪惡的象徵，是惡魔的代表，也不再是單一的存在，而是一個群體。相傳男性的阿修羅樣貌奇醜無比，女性的阿修羅卻是嬌艷如花。阿修羅是與天神們不斷爭戰的種族，神話中很多英雄故事都是圍繞著雙方的爭鬥。

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其實，印度婆羅門教的最高神祇是梵天，天神們和阿修羅都是梵天所生。其中，「檀那婆」和「達伊提耶」是阿修羅的主要角色，他們都是天神們的兄弟。本來阿修羅和天神都是和睦相處，是什麼事使他們大打出手，打了個無止境呢？原來，雖然天神是神，壽命也比人類長得多，但也不是長生不老。為了永保青春，天神就跟阿修羅商量，一起攪動乳海，以獲取可使長生不老的甘露，成功後一起享用。他們合作攪動乳海，快將成功之際，大量毒物從海面上出現，威脅整個宇宙。天神之一的「濕婆」（對，另一個常在電玩出現的名字，尤其是最終幻想／太空戰士）及時吞下毒物，才避免了一場浩劫。

柬埔寨吳哥窟的阿修羅浮雕。（維基共享）

甘露出現了，阿修羅急不及待，你爭我奪地蜂擁而上。天神之一的「毗濕奴」化為美女分散了阿修羅的注意，阿修羅把手中盛載著甘露的碗交給了這個美女（紅顏禍水…），然後美女跟甘露都一起消失了。阿修羅定過神來，才發現中了計，但為時已晚，天神們早就逃之夭夭，享用著甘露了。從此，天神和阿修羅為了長生不老的甘露，展開了不斷的爭鬥。在天神與阿修羅的爭鬥中，阿修羅不斷誕生著史詩式的英雄。這點跟北歐神話很相似，神的力量反而比他們的敵人要弱。每次天神們都是借助一些詭計或三大主神的力量才可戰勝阿修羅。

其實，佛教受婆羅門教影響，「阿修羅」還出現在佛教當中。在佛教裡，「阿修羅」是「天龍八部」之一，與天神「帝釋天（即吠陀中的因陀羅）」接受佛祖的統領。不過，阿修羅在佛教是個惡神，他認為佛祖偏心天神，遂聯合其他惡神與天神對抗。佛祖為了解決他們之間的爭鬥，使天神有美食沒有美女，阿修羅有美女沒有美食，但這卻使他們的矛盾更深。有一次，天神和阿修羅又打起上來，今次阿修羅被打得落花流水，逃往蓮藕中，後來成了佛教中蓮藕有阿修羅之說。

奈良興福寺中的阿修羅像。（維基共享）

在你欣賞過的動漫或電玩作品中，取了阿修羅作為名字的角色、能力和系統，是否也有一點神話中阿修羅的味道呢？

本文經授權轉載自即食歷史 經常在動漫和電玩聽聞的「阿修羅」，實際其實是什麼？

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