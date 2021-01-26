即食歷史》被詛咒的城堡：印度梅蘭加爾城堡

梅蘭加爾城堡（Mehrangarh Fort）位於印度焦特布爾（Jodhpur, India），是印度最大的城堡之一。

即食歷史

梅蘭加爾城堡（Mehrangarh Fort）位於印度焦特布爾（Jodhpur, India），為曼多爾（Mandore）的統治者拉久德哈（Rao Jodha）在1459年所建，是印度境內最宏大的城堡之一。這座城堡伴隨著一個詛咒的傳說。

梅蘭加爾城堡（Mehrangarh Fort）位於印度焦特布爾（Jodhpur, India），為曼多爾（Mandore）的統治者拉久德哈（Rao Jodha）在1459年所建，是印度境內最宏大的城堡之一。

據說拉久德哈偶然經過焦特布爾一座宏大的山丘後，決定在山上修建一座宏大的城堡。為了實現這個想法，他強迫在山上居住的人撤離，然後便動手興建城堡。

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此時，只有一位名叫智迪也瓦尼巴巴（Chidiyawale Baba）的僧人仍居於山上。他長期以來跟住在當地的雀鳥相處，並照顧和餵飼牠們，因此被當地人稱為鳥聖。鳥聖對於拉久德哈的行為十分憤怒，便向他下了一個詛咒：「你的王國將會經歷無止境的旱災！」果真，曼多爾便經歷了多年的乾旱。

座落在山腳的白色建築物為賈斯旺薩達陵墓（Jaswant Thada）

拉久德哈心裡十分害怕和後悔，於是他去找鳥聖尋求寬恕，希望他能夠撤回詛咒。可是，詛咒一旦落下，就無法取消。要消除詛咒，就只能獻出祭品。鳥聖說：「你要找到一位自願在山上被活埋的人，才能使詛咒消失。」

拉久德哈花了很久也沒法找到一個自願被活埋的人。當他處於絕望時，一位名叫拉賈拉姆．梅格瓦爾（Rajaram Meghwal）的人挺身而出，自願犧牲自己拯救王國。拉久德哈為此十分感動，在選擇了一個吉日活埋了拉賈拉姆後，便繼續興建並在1459年完成了梅蘭加爾城堡。

後人為拉賈拉姆．梅格瓦爾在梅蘭加爾城堡被活埋處修建了一個紀念碑，紀念他的無私犧牲。

在梅蘭加爾城堡牆壁，刻著許多紅色手掌印。

另外，在梅蘭加爾城堡牆壁，刻著許多紅色手掌印。這些手掌印來自印度傳統「娑提」（Sati）儀式，即身處王室家庭的寡婦和被敵人征服的婦女會自焚殉道。這些手掌印的數目很多，可見進行「娑提」的婦女為數不少。

本文經授權轉載自即食歷史 被詛咒的城堡：印度梅蘭加爾城堡

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