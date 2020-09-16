神奇海獅先生》又被推上火線的歷史課：新課綱大刪古代中國史到底有沒有道理？

上星期突然有人砲轟「新課綱不教三國史、武則天」、「2400年用1600字講完」，再次引爆新舊課綱的優劣問題。有人說新課綱缺乏脈絡，「這根本是破碎、簡陋到不行的歷史！」更有人說這是去中國化的陰謀，然而真的是這樣嗎？新課綱背後的邏輯是什麼？而在實際授課上，新課綱又遇到哪些難題？

神奇海獅先生

最近歷史課綱又被推上火線了。身為歷史系，我們的感覺彷彿是這樣：

（圖：網路）

一切都起因自上星期，突然有人砲轟「新課綱不教三國史、武則天」、「2400年用1600字講完」，再次引爆新舊課綱的優劣問題。有人說新課綱缺乏脈絡，「這根本是破碎、簡陋到不行的歷史！」更有人說這是去中國化的陰謀，然而真的是這樣嗎？新課綱背後的邏輯是什麼？而在實際授課上，新課綱又遇到哪些難題？

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過去的歷史課：與其說培養能力、不如說培養忠誠

差不多每個歷史教學的老師都遇過一個景象：一個學生在各種眼花撩亂的年代事件人名中抬起頭，絕望地看著你，然後問你一句：

「老師，我們背這個到底要幹什麼？」

我都很想回答他：其實你讀這個不是為了你、而是為了國家啊～～

為什麼呢？要回答這些問題，就得先從「歷史課的歷史」開始說起：

現代義務教育起源自德意志地區，宗教改革家馬丁路德就曾經呼籲眾人學習閱讀德語，以便親自閱讀《聖經》的教義。18世紀時，普魯士的腓特烈大帝更是通過《普通教育法》（Generallandschulreglement），規定5歲到13歲的孩子都必須上學，以學習基督徒的基本知識與讀寫能力。

如果說是為了要增進國民的基礎能力，那讓學生學習閱讀、算數還算情有可原，但大家有沒有想過一個問題：「歷史」究竟給了學生什麼能力，讓它最後也成為義務教育的一項課目呢？

答案是：古早歷史課想灌輸給學生不只是能力，而是「忠誠」。

事實上，從18到20世紀，各國的中學歷史課都被植入了某些特定的價值觀，普魯士義務教育的目的就是為了培養「忠誠好公民」。這種忠誠在歐洲複雜的國際局勢裡尤其重要，在一戰剛開打的1914年8月，柏林省立學院（Provinzialschulkollegium，普魯士舊制中學）發佈一則公告，要求教師利用文學及歷史課增加學生的愛國心：

「在這偉大的時代裡，教師都應該把握課堂上的一切機會，來強化學生的祖國意識。現在，在德語及歷史課程裡也可以處理一些課程裡沒有規定的題材，尤其是愛國主義著作、或18及19世紀的普魯士戰爭。這符合了我們年輕人當前的需求，並增強他們對祖國事業勝利的信心......」

當時正是整個歐洲兵兇戰危的時候，激發學生的愛國意識並不能說是錯的。然而，當歷史課被移植進入1949年後的台灣後，就成為全世界最怪異的歷史課：課本上提到的某個皇帝在幾千年前做了哪些政策，全部都是（實質上）另外一個國家的事情；而對我們自家門口曾發生了什麼事，卻幾乎一字不提！

而新課綱想改變的，就是這種現狀。

腓特烈大帝。（圖：網路）



新課綱目標：解釋「我們的文明，何以成為現今這個樣子」？

一直到1960年代，全世界的歷史課都還在以培養「好公民」為目標，然而到了1960年代，隨著教育實用主義及進步思潮的影響下，這種記憶和背誦的歷史教育根本沒有價值。因此在1966年，英國的歷史教師們爆發了一場歷史教育改革，他們呼籲「歷史正處於危機之中」，大談歷史與學生脫節的窘況：

「......只有讓世界與英國史保持正確的平衡，才能聯繫歷史與學習者的關聯。」 「如果不這樣，歷史教育實際上將無助於『解釋學生要進入的世界』」

也就因為這樣，英國開始了自己的歷史教育改革。一方面加強世界史、地方史以及其他與學生現實生活關聯性較強的內容。另一方面也將各種史料引入中學的課堂之中，使學生學習從歷史證據中建構過去。

從108的中學歷史課本看來，就不難看出台灣的新課綱的確有這樣的企圖：高一臺灣史的幾個主題，諸如「移民社會」、「民主追求」、「經貿發展」與「多元文化」，寫出台灣社會當前的幾種文化現象，並為這些現象給予一個歷史上的解釋。而之後的東亞史和世界史，則著重訴說其他各國彼此間的交流或文明成就。在這樣的邏輯下，單一國家（尤其還是實質上的其他國家）從商周到隋唐的2400年，只用1600字就寫完了，實在是不意外。 ......因為那些古朝代，就真的距離台灣的生活現狀太遠了啊！

新課綱著重在於與世界接軌。要讓學生了解台灣的過去，與其背那些千年前的中國朝代，還不如讓學生探討17世紀的大航海時代。探討第一代海上強權西班牙如何沒落、最後輸給了第二代海上強權荷蘭；探討19世紀東南海防逐漸變得重要後，台灣如何成為清日兩強的兵家必爭之地；探討1950年代後，台灣如何成為美國圍堵中共政策的關鍵角色；也探討1970年代以後，台灣如何在美國「聯中制俄」的政策轉變下被犧牲、也造就了如今依舊有一大票人仍然不敢相信美國。

新課綱著重在於與世界接軌。要讓學生了解台灣的過去，與其背那些千年前的中國朝代，還不如讓學生探討17世紀的大航海時代。（本報資料照）

新課綱的問題

不過，那些抨擊新課綱的論點難道就沒有道理嗎？

不是的，新課綱仍然有缺陷，首先就是去脈絡化的問題。對國高中生來說，學歷史最需要的就是「全局視角」。就算只是背科，至少也必須要先知道事件與事件之間的關聯性才比較好背下來。在現今的主題式教學下，到底要如何保有一個基本的年代架構，的確是需要深思的問題。

另外，新課綱也鼓勵學生在課堂上參與討論。然而即使是大學歷史系學生，課堂發言有的時候都還是死氣沈沈的，更何況是先備知識完全不足的國高中生？這樣的討論會不會流於天馬行空？學生們該去哪裡補足那些空缺的先備知識？

最後，這樣的新課綱也可能會擴大城鄉差距。鼓勵研究、參與討論、多元選修的學習法很適合大城市的大學校，但是我們是否也有準備足夠的網路選修課程、線上資料庫以供偏鄉的學生們？這種學習法會不會反而造成他們的學習情緒更加低落、認為怎樣都不可能贏過城市的學生？

以上，就是我在與各學校師生實際接觸後，得出來的一點個人意見。對於新課綱我的態度是：初衷是好的，但還有一條漫長的改革之路。但換個想法：也許我們真的對歷史教育的要求太嚴苛了？也許在終生學習的現代，對歷史的追求早就不僅限於課堂上。當國高中的歷史課程越來越像大學的討論課，那也許歷史架構的建立、先備知識的補充，甚至是講點歷史學界無法證實、但真的很有趣的古人八卦，就是我們這些從事歷史普及與文化創意的人，之後可以摸索的一條路了？

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