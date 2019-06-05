歷史學柑仔店》藏在美國國家檔案中的臺灣歷史

在Washington DC的國家檔案館（National Archives）目前解密開放了約六千萬筆珍貴的臺灣史料等待翻撿探索，從美方觀點詳實記錄了臺灣日治時代、二戰、國民黨接收、二二八等等歷史文件。

涂豐恩（哈佛大學東亞系博士候選人）

1973年1月5日星期五，下午四點，時任中華民國副總統的嚴家淦人到了白宮，與美國總統尼克森會面。那是場短暫的聚會，不過十五分鐘。嚴家淦與尼克森兩人互相寒暄，尼克森一開始便向嚴家淦問候蔣介石的身體狀況，當時蔣已經八十六歲，擔任總統一直進入連續第二十三個年頭。嚴家淦回答，蔣的病情已然好轉，只是醫生交代不能長途旅行，所以多由他和行政院長蔣經國代為出面。

除了這段對話外，嚴家淦也向尼克森強調，將會盡可能地與美國合作，同時提到，「臺灣附近可能有石油，我們正在跟美國石油公司合作探鑽。」

圖1 1973年1月中華民國副總統嚴家淦與美國總統尼克森會面的對話紀錄。

這一段對話被記錄了下來，成為美國國家檔案的一部份，而今保存在美國國家檔案館（National Archive，以下簡稱NARA）中。（１）

在NARA龐大的收藏當中，像這樣對話不計其數。如果孤立地、缺乏脈絡地閱讀，像這樣的檔案似乎難以看出太大的意義，它們不過是美國國家機器運轉時，又一個瑣碎而日常的時刻。對於利用檔案研究的人，這種情形應該是司空見慣了。

比如1974年10月15日，福特總統在白宮接見當時擔任美國駐北京聯絡處主任的老布希，當時老布希即將前往中國，啟程前雙方有個十分鐘的會面，沒有任何關於政策實質的對話，僅是互相玩笑與寒暄。即便如此，檔案還是忠實地將兩人的對話逐字地記錄了下來。（見圖二）

圖2 1974年美國總統福特與當時擔任駐北京聯絡處主任的老布希的對話紀錄。

上個月（11月）的5到6日間（編按：2016年），我到了紐約參加一場由零時政府（g0v）所舉辦的黑客松（Hackthon）。黑客松的概念，原本是從電腦領域發展出來，通常由一群程式設計師聚在一起，宛如馬拉松一般，在短時間內集中精神地完成一個計畫或專案。隨著類似的活動逐漸普遍，黑客松似乎也不再只限於黑客參加，而吸納了不同領域的人。這一場由g0v舉辦的黑客松也是如此，因此有了像我這樣並無技術背景的人參加。

我注意到這次黑客松，先是因為主辦人員中有過去認識的朋友。後來，臺大歷史系學妹簡韻真又特別提醒我這次活動的一個專案－－「遺落在世界的國家寶藏」，發起人最初所提出的構想：

「在Washington DC的國家檔案館（National Archives）目前解密開放了約六千萬筆珍貴的臺灣史料等待翻撿探索，從美方觀點詳實記錄了臺灣日治時代、二戰、國民黨接收、二二八等等歷史文件。唯這筆資料並沒有做數位化，所以志工們只能人工一頁一頁翻拍。希望此次黑客松能開發出平台幫忙系統化整個翻拍流程，甚至將任務遊戲化，讓所有有興趣的臺灣人都能出一份力，建立一個數位開放的臺灣史資料庫。」

他們說，整個計畫已經有技術人員，但缺乏歷史研究背景的人參與。我過去雖然未曾利用過美國國家檔案館的資料，但一半基於好奇，一半也覺得這計畫或許有些意義，因此在黑客松的兩天內，加入了這個專案的團隊。但一個歷史系的學生能為黑客松貢獻什麼呢？當其他人都在埋頭寫程式時，我們也不能閒著。其實，美國國家檔案館長期以來已經累積大量的數位化資料，並開放在網站上供人自由瀏覽。透過這些已經數位化的資料，哪怕只是龐大資料中的一隅，也能對美國國家檔案館中關於臺灣的訊息有些初步的想像，

比如以下是美國中央情報局（CIA）於1949年3月針對臺灣情勢發表的一份報告。

圖3 1949年3月美國中央情報局（CIA）於針對臺灣情勢發表的報告封面。

在這份檔案中，CIA做出了四點結論：一、如果共產黨控制臺灣，將對美國的戰略十分不利；二、從法律角度而言，臺灣不是中華民國的一部分；三、臺灣人想要獨立，但是實力不足。而隨著國民黨的政府與軍隊到臺灣的人數增加，會讓臺灣人對於國民黨政府產生更多反抗，甚至因此倒向共產政府；四、美國如果不行動，臺灣遲早會落入共產黨手中。

圖四 1949年3月美國中央情報局（CIA）針對臺灣情勢發表在報告中做出四點總結。

在這份檔案中也提到，美國無法倚賴國民黨逃到臺灣的殘餘政府（rump government）。國民黨軍隊不但戰力不足，忠誠度與士氣都有問題。除此之外，當時臺灣人對於流亡政權也有諸多不滿，所以更容易受到共產黨影響。

因此美國面對的難題是，要支援國民黨政府，則會引起臺灣人的不滿；要協助臺灣人，則意味著要從國民黨政府手中拿走權力。

既然臺灣是美國圍堵共產主義在東亞擴張的一環，這份報告建議：美國要注意臺灣人心的穩定，滿足他們對於自主的渴望。

圖5 1949年3月美國中央情報局（CIA）在報告中指出，美國政府面臨支援國民政府或協助台灣人的兩難。

同年10月，CIA針對中國情勢又提出了另一份分析：

圖6 1949年10月美國中央情報局（CIA）針對中國情勢的分析報告封面。

這份報告預估，國民黨政權在臺灣頂多再撐三年。如果美國軍力不支持，臺灣很可能在1950年就落入共產黨的手中。

圖7 1949年10月美國中央情報局（CIA）預估，美軍若不投入，國民黨政權在臺灣頂多再撐三年。

但為什麼國民黨軍隊這麼弱？這份報告指出了幾個原因，包括軍隊內部的權力鬥爭、軍隊訓練不足、蔣介石介入戰略的運用、蔣介石拒絕提供足夠的資源給其他將領、資源不足，和高層貪汙腐敗。所以，就算不管臺灣人對於國民黨政府的厭惡，國民黨也很難支持下去。

圖8 1949年10月美國中央情報局（CIA）在報告中分析國民黨軍隊的弊病。

圖9 1949年10月美國中央情報局（CIA）在報告中指出，縱使不論臺灣人對於國民黨政府的厭惡，國民黨也很難支持下去。

除了1949年這個關鍵年代前後的檔案外，NARA也有不少關於戰後檔案的資料。比如以下這份檔案，記錄1975年蔣介石逝世時，美國派出的代表團，由副總統Rockefeller領軍。成員包括當時的參議員Barry Goldwater（後來曾經代表共和黨參選總統，大敗。）

圖10 1975年蔣介石逝世時，美國派出的代表團名單。

不過，如果翻到幾天前的檔案，其實美國本來只打算派出美國農業部部長前往臺灣。從以下檔案中可以看到，後來之所以層級拉高，是來自國會的壓力。換句話說，如果我們將個別的檔案放回其脈絡當中，就有可能從中看到美國內部的角力如何影響對外關係與對臺政策。

圖11 美國國會議員針對代表團人選向總統遞交陳情。

NARA當中甚至還留有孫中山的親筆信。原來1904年，孫中山企圖入境美國，但身份遭美國海關質疑，因此宣稱自己出生在夏威夷，進而取得美國公民身份，結果在美國檔案中留下一連串的文件，包括美國政府各方調查的紀錄。（２）

圖12 孫中山遞交給美國政府的信函，第一段便提到自己出生在夏威夷的檀香山。

圖13 美國移民機構針對孫中山公民身分的調查信件。

圖14 針對孫中山公民身份調查的對話紀錄。

圖15 舊金山政府核發的文章，其中註明孫中山是夏威夷人。

以上是我們在兩天黑客松，從NARA數位化檔案中看到一部份與臺灣相關的資料。這並非具有系統性地且完整的調查，也並非深入而嚴謹的研究，他們比較像是幾碟小菜，讓並未接觸過這方面資料的讀者，稍微想像一下檔案的模樣。

根據NARA的說明，他們所持有的書面檔案（textual records）超過了一百億頁，外加一千多萬張的地圖，兩千五百萬張的照片，和兩千四百萬張的空拍圖。其中有多少與臺灣直接或間接相關的資訊，確實還值得深入挖掘。有興趣的讀者，不妨上本次黑客松的網頁參考，並歡迎提供想法、資訊，甚至一同「跳坑」——加入這個計畫。

除了這些資料外，同樣值得一提的是討論的過程。由於黑客松的參與成員來自四面八方，背景也各不相同，以這個專案為例，成員除了我之外，有電腦工程師、設計師、法律專家、社運工作者等等。團隊之中，對於計畫的目標、方法，自然有著不同的想法，也激發許多討論。鬆散的組織，或許不是做事情最有效率的辦法，但卻保持了開放性和可能性，這或許也是零時政府的原則與特色。

對於一個學歷史的人而言，能夠不同領域的人對話，往往是理解外人對於歷史作為一門學科的想像和認識。在此我想提供兩個例子。

第一，在討論的過程中，我們經常聽到團隊成員對於這個計畫的期待，比如，有人會說，這個專案如果成功推動，將可以改寫臺灣歷史。

對於這樣的說法，我是有所保留的。我想到的是二十世紀初，一段關於清代檔案研究的逸話。據說有次，傅斯年與當時同在中央研究院工作的李濟談話，傅斯年話中表達對於清代檔案研究的失望，因為似乎找不到什麼重大的發現。李濟聽了，反問他：「難道你希望在檔案中找出滿人沒有入關的證據嗎？」

太陽底下少有新鮮事，如果過度期待檔案提供什麼爆炸性的資訊，恐怕往往是會失望的。不過話說回來，如果以清代檔案為例，過去數十年來的研究，確實補充了許許多多的新資訊，也一再提供我們對於清代歷史的新視野。從這個角度看，新檔案的挖掘，還是充滿價值的。

第二，我也不免好奇，其他團隊成員既非學歷史出身，何以會對挖掘史料充滿如此熱情？當然，對於臺灣歷史的好奇與喜愛是多數人的主要原因，但也有人語帶怨嘆地說：「因為你們學歷史的手中有資料都不給別人看啊！我們就要是要讓所有人來看、來用。」

當然不都是如此的，我不免要稍作辯護。

不過，身處在零時政府這樣一個長期推動開放資料的民間社群當中，我忍不住要想，是不是在許多外人眼中，學歷史的還是太小氣了點？在一個高唱共享的時代，在一個許多政府的檔案都上網的時代，我們是否也將看到「開放」的理念，為學術研究帶來更多的動力與刺激？

註解：

（１） 文中圖片均出自美國國家檔案館（https://www.archives.gov/research/catalog）

（２） 延伸參考：https://www.ait.org.tw/zh/dr-sys-and-us.html

本文經授權轉載自歷史學柑仔店 藏在美國國家檔案中的臺灣歷史

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