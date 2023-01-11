hinac》《孤獨搖滾》ー在東京與橫濱，孤獨或也不孤獨（一）

久違的「聖地巡禮」隨著旅遊解禁再度與讀者們見面。這次的動漫旅行來到橫濱。橫濱市金澤八景站是離《孤獨搖滾》主角「後藤一里」（小孤獨）家最近的車站，這裡處處都有小孤獨的身影。

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下北澤本多劇場前一景 暌違了近三年，正確來說是1,088天，再度踏上日本的土地。（圖：作者提供）

凌晨的羽田機場令人熟悉又陌生，熟門熟路的走出一樓大門，在以前趕末班深夜巴士的地方，恣意吹起了冷風，呼吸起久違的冷冽空氣。

搭著頭班電車離開機場，在蒲田換了往西的列車，漸漸破曉的天光標誌著一天的開始。車上或睡或醒的上班族與學生來來去去，到了離《孤獨搖滾》主角「後藤一里」（小孤獨）家最近的車站金澤八景站時，天幾乎要全亮了。

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行政區劃上屬橫濱市，金澤八景一帶離觀光客常前往的港未來地區卻還有不小的一段路，附近有個觀光景點八景島，但這附近還是以通勤至市區上班的上班族與學生為多。車站一樓是公車總站，也是動畫中小孤獨最後被廣井菊理借車資的地方，附近的便利商店門口，有著動畫第一集中，她背著吉他上學的身影。

車站一樓即是動畫尾聲時的一幕。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

站外的平潟灣有著一大早就來釣魚的釣客，高架的電車路線沿著興建，晨曦正好灑落，動畫片頭以及劇情中段裡的街頭演出舞台，便在離車站不遠處的十字路口。

清晨的平潟灣日出，金澤海岸線高架通過。（圖：作者提供）

站定按下快門，看了下來往的人群，不難想像兩人最終選擇在此演出的原因。這裡不僅是岸邊較大的平台休息區，而且是附近住宅區通往車站最便捷的道路上，重要的紅綠燈路口。第七集〈去你的家裡〉中，樂團「團結Band」兩位成員集合處，也正好就在這個平台的對街。喝茫的菊理姐希望吸引參加煙火大會的人潮駐足欣賞，並賣出小孤獨手上的門票，確實有那麼點道理。

連水溝蓋都完整還原，從壓縮感可知背景並非自實景轉製而是繪製。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

連水溝蓋都完整還原。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

沿著動畫第七集喜多與虹夏的路線往小孤獨家移動。小地名叫「柳町」的這塊區域是十分單純、街道整齊且舒適的住宅區，中心的小圓環旁指引看板明確註明著每戶人家的姓氏與地圖，有著滿滿古早昭和風。

依著略顯老氣的鑄鐵樓梯當作線索，第六集動畫片尾的預告圖與第七集畫面安上角色的一景不算難找。畫面最右前方的橘瓦房屋已改建為現代風格建築，附近也有幾間拆除後正在整建的工地，雖說重建是屋主的權力，但新房子建起來鐵定沒有風味，在心中不禁小小的遺憾起來。

取景的角度連兩集出現，最右側建築已改建。（圖：（上）作者提供、（中、下）截自網路）

路口左側的人行道上，是社區小學生們集合上學的集合點，一群小學生唧唧喳喳集合後往學校移動，社區頓時從嘈雜劃歸寧靜。或許，這路口在小孤獨的妹妹二里上學時也會再出現一次，而她們的家，便座落在路口不遠處。

自一里家門口望出的角度。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

離開了住宅區，我來到了車站東北方的琵琶島神社。神社鳥居旁的弁財天是小孤獨與菊理相遇的地方，菊理姐喝著的鋁箔包裝酒隱射的即是隨處可得的鬼殺（鬼ころし），所謂「幸福的循環」也如同短歌行中「何以解憂？唯有杜康」般豪飲灑脫以忘憂。後日我也買了包小酌，動畫中云除可攝取酒精消愁外，味道毫無樂趣可言，這點也果然不假。 比對了現場與動畫，弁財天在動畫中似乎若有似無，中間有許多幕神像消失，或許動畫組也進入了幸福的循環吧！（飲酒過量有害健康）

背景中的弁財天像偶爾會消失。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

背景中的弁財天像偶爾會消失。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

我在這多待了一陣。不難想見小孤獨會躲在動畫中所示，神像後方的便利商店樓梯處。那是一個具有隱蔽性，且又舒適的ㄇ型空間，坐在同樣的階梯上，聽著外面道路的車聲，即使天氣涼颼颼，但令人有著一種放鬆感。而我也想起過去求學時，在校內與校外，同樣為自己準備了類似的秘密基地。或許邊緣人都需要一個在家之外，令人安心且不受打擾的場所吧？

路上的上班族多了起來，啟程前往故事中小孤獨唸高中與練團表演的下北澤。故事中曾說到金澤八景與下北澤有著一個半至兩小時車程，親身體驗後，恐怖的人流與換車的路途更不輕鬆，三班車更是三種不同鐵路公司路線，這可得買三張月票呢！

當日的轉車查詢記錄，加上前後徒步時間已接近兩小時。（圖：作者提供）

金澤八景車站被大量出站的學生給淹沒，察看地圖跟觀察路上學生的人流，這附近至少有兩所高中，一間是日本團體EXILE成員之一的母校，另一間則在音樂、舞蹈社團上大為出色，且校歌出自著名音樂人小田和正。

「想高中出道（轉變形象）的妳就近唸書就可以出頭了啊！」

在電車上、轉車人流中與一群上班族大叔擠著的我吐嘈著，兩個小時後，精疲力竭的來到了宛如大工地般的下北澤。（待續）

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