hinac》《搖曳露營》ー因為露營，邂逅長野、靜岡與山梨（三）

雖然是因為搖曳露營而前往靜岡、長野、山梨等地，但或許這幾次的造訪，最令人回味的是日本鄉下一貫的親切、好客與如家一般的氣氛。

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續上篇

從霧ヶ峰（霧峰）休息站往東，是日本著名的景觀兜風路線「維納斯大道」，串連數個山岳、湖與高原，就算只是穿越，都叫人心曠神怡。

五分鐘的車程，便從屬於諏訪市範圍的霧峰，來到了隸屬茅野市範圍的車山高原，車山高原在《前進吧！登山少女》故事中出現過，而車山雷達站，也是《不起眼女主角培育法》OVA版中，眾人遠眺山下白樺湖時的地方。

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維納斯大道周邊視野遼闊，能見度高時可見百公里外的富士山頭。（圖：作者提供）

《搖曳露營》中，主角志摩凜從位在身延町的家中大老遠的騎了50cc摩托車來這裡中途休息，從地圖看起來，距離她露營的終點繞了頗大一圈，或許是為了難得跑長途順便旅遊吧。車山高原起登點的山間小屋「ころぼっくるひゅって」（直譯：地精小屋），是她用中餐的地方。與友人在用餐時間前抵達，相較於高原的涼爽，燒了點柴火的小屋不僅溫暖，內部的擺設也與動畫中出現的一樣溫馨。

凜於車山高原停車場小憩，地精小屋即在登山口處。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

小屋內部十分溫馨。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

與故事中的她一樣點了招牌羅宋湯，份量不多，但淺嘗便知滋味甘美，與動畫中凜吃下的感覺相當。一小碗破千日幣的羅宋湯對女高中生來說真的是要捏一下才行的價位，但對已經出社會的人來說則是可以負擔的價位，吃完後喝上杯手沖咖啡，配上相同的位置與風景，這色香味俱全的體驗，確實是一次令人難忘的用餐體驗。

故事中出現的羅宋湯（當天劇中同款飲品已售罄）。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

把握機會，跟店員聊聊故事，我表明了來意，她也熱情的分享當初劇組取材的點滴。

「希望下一次也有機會來山屋一宿呢。」

店員稱因為沒有光害，這裡會有滿天星斗，我感興趣的回覆著。

「歡迎！如果因為《搖曳露營》想再來的話，建議再等一下下，會有驚喜喔。」

沒想到，所謂的驚喜，便是回國後不久，推出了真人版日劇。

志摩凜的營地在另一座山頭，位於隔壁岩尻市的高ボッチ（直譯：高一點）高原。因為當天穿插著《前進吧！登山少女》巡禮（即爬車山高原），抵達高原時山腳已見霞光，最後賭一把決定開上山。

「跑來這種鬼地方露營幹嘛啊！」

我一邊轉動方向盤，一邊在漆黑狹小的產業道路上忍不住抱怨著。

花了好一番功夫才到故事裡出現過的觀景台，此刻雖然山腳萬家燈火，但山頭觀景台毫無遮掩的吹來強勁冷風，附近伸手不見五指也無法探訪，垂頭喪氣的我們，只能隔日再上來一遍，唯一的驚喜，大概是在下山山道上，瞧見一家子野生日本鹿過馬路吧。

隔日的山道視野好多了。順著志摩凜的路線正式走了一遍，故事中露營的觀景台附近與廣播站處因為颱風將臨，反倒起了大霧。由另一條路下了山，在故事中僅於秋冬休息的溫泉區，現實中已經破產毀壞如廢墟，雖然早有預料應該跟故事中一樣泡不了湯了，但著實有點不勝唏噓。

故事中的溫泉區已剩斷垣殘壁。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

一個人獨自在產業道路騎車的凜，朝溫泉而去。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

通往山頂的登山步道。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

茅野、諏訪市位於兩座南北縱貫的山系之間，其中，被稱為日本「南阿爾卑斯山」的赤石山脈阻隔了茅野市與其西邊的伊那市與駒根市。劇中，凜騎著她的摩托車，通過赤石山脈北緣的國道152號線，前往駒根市繼續她的旅行。開著車的我們，如她一般，也在茅野市西緣、正要進入山間的「杖突峠峠の茶屋」小憩。

沒有攜帶露營工具，自然無法跟她一樣前往位於山間的陣馬形山露營場旅行，已然發布的陸上颱風警報也以不時的風雨在窗外提醒著，我帶著些許遺憾，前往駒根市的光前寺。

光前寺參拜的信眾絡繹不絕，很難想像這是在一個遠離大城、座落於山谷小鎮的寺廟。西元860年建寺的它擁有悠久歷史，故事中會安排此地，或許與當地的「早太郎傳說」（靈犬擊退怪物）有關。跟近年許多讓貓入戲的作品不同，《搖曳露營》的作者則是不折不扣的「狗派」。不僅本人在漫畫扉頁以哈士奇形象出現，故事主角志摩凜喜歡狗，另一主角各務原撫子言行也有狗的影子在，故事裡有許多狗不時出現，例如另一角色齊藤惠那飼養的吉娃娃「竹輪」，即是本作的吉祥物。

光前寺的正門前。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

早太郎的墳即在寺內的三重塔附近，不僅我們，許多前來參拜的外地信眾多會特地來供奉一番，寺內的籤詩與御守等等也以犬型為發想，若是愛狗人士，大概也是個值得一訪的景點吧。

早太郎墓在寺內墓地內。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

劇中重現了早太郎籤。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

從光前寺往山裡前進，登山口在車程不到五分鐘的地方，這裡開發成了溫泉區。走進「早太郎溫泉」，擁有現代化設備的浴場是當地登山客洗塵之處，附設的食堂有著溪流景觀，我們跟故事中相同，在參拜後來此用膳小憩，雖說桌椅的擺放不近相同，但美味的鄉土料理倒是一致。窗邊野溪的呢喃，從喇叭傳來的廣播電台聲響，加上榻榻米的香氣，雖然是颱風前的造訪（當天稍晚甚至是用逃得回到東京），但此時此刻，仍是挺慵懶（註：《搖曳露營》的「搖曳（ゆる）」同音字也有輕鬆/慵懶之意）的一次旅行。

泡完湯的凜，已經呈現慵懶狀態了。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

現實中的豬排套餐比動畫還豐盛。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

然而，雖然是因為搖曳露營而前往靜岡、長野、山梨等地，但或許這幾次的造訪，最令人回味的是日本鄉下一貫的親切、好客與如家一般的氣氛。

可能因為我是那邊很難見到的外國人獨行者（而且還是為了造訪場景而宿），在第二次造訪浩庵露營場時，老闆馬上認出我來，聊起了數個月來爆量的朝聖動畫迷的種種趣事。

「看啊，後來我們進了這麽多的週邊！」

老闆指著本來是露營客交誼區的空間，已經被大量的週邊商品佔據，跟那個嚴冬的夜完全不同。

露營場的同好留言冊。（圖：作者提供）

「但我印象最深的還是那時老闆你說的一件事。」 「喔，是什麼呢？」 「那就是我不是第一個因為《搖曳露營》來住這裡的外國人，而是一個法國人！」 「對，他比你還誇張！法國耶！」

（完）

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