hinac》《不起眼女主角培育法》－小小愛戀，萌發在大都會東京（二）

《不起眼女主角培育法》的故事雖然是個經典的小題大作校園喜劇，但場景的選擇並非侷限一區，小惠主場、故事主要場景的窺視坡一帶外，根據每個女角的生活圈或故事所需，劇組也安排了許多較遠程的戲。離東京中心地帶需一小時半的Outlet被選為小惠與倫也數度「約會」的場所外，位於長野縣的白樺湖也成為英梨梨取材寫生、以及眾人一同出遊的場所，其中眾人眺望的景象需徒步到鄰近的車山高原才能拍得。

續上篇

在《不起眼女主角培育法》中，「学習院下」路面電車站的平交道巷尾，就是故事中多次使用，並做為主視覺圖的窺視坡坡底了。故事起始時，倫也便是在此撿到小惠的貝雷帽，往坡頂望去，停車場告示牌旁便是小惠的站點。現實中的窺視坡與故事裡最大的不同，在於仰角與坡道設計上，為了讓車輛易於行走，因此坡頂設計上圓滑了些，若照故事那樣設計，哪怕現實中車輛通過時每台恐怕都得像遊樂園滑水道般刺激，但這也意味著有些角度於現實較難重現。

窺視坡用長鏡頭描寫，正好可以讓女主角有一種虛幻美，片頭字卡背景也是類似畫面。（圖：（上）作者提供、（中、下）截自網路）

除了多個小惠在坡頂的戲，故事中「可愛又迷人的反派角色—波島兄妹」於第二季故事時，自負的波島哥在坡頂自豪的以類演說方式講話，而冬日穿著短版女僕服裝的妹妹出海在停格一拍後小聲的說「哥哥，好冷！」的日式相聲式演出（在台灣人看來，或許更像是周星馳式演出），讓我喜歡到在出發前就列入必拍的一景，但實際走一遭，也只能望坡興嘆，那深愛的一幕，只緣存在影片中吧。

窺視坡陡但圓滑，因此波島兄妹在坡頂的畫面在現實較難重現。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

除去這些，坡中的一切是很雷同的，小惠用戀愛遊戲女主角講話的戲，不僅讓倫也、也讓許多粉絲因此成為了忠實信徒，不管是她身處的位置，或是兩位指導教授—詩羽學姐與英梨梨躲藏處都能被一眼認出，這也難怪日本以「致敬」聞名的情色片公司「TMA」在製作致敬版時封面即選擇到當地「還原」了。

兩人在故事初期的戲碼，便使用了華廈停車場前的角落。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

從高戶橋頭的大轉彎離開電車路線向西而進，不似窺視坡般的起伏，針對外國留學生開設的日語學校或各種專門學校和針對學生開設的大碗又便宜的餐廳或分租套房漸漸林立，這邊是鄰近車站使用《原子小金剛》主題曲做為發車鈴聲的高田馬場站周遭。故事中眾人就讀的學校即以座落於此區的「東京動畫專門學校」為範本改造，以真實的地緣來說，眾人通勤自此不會太遠，大概是劇組參考的其中一個原因。

東京動畫專門學校做為學校範本，系列作常常能看到這個鏡頭。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

然而，《不起眼女主角培育法》的故事雖然是個經典的小題大作校園喜劇，但場景的選擇並非侷限一區，小惠主場、故事主要場景的窺視坡一帶外，根據每個女角的生活圈或故事所需，劇組也安排了許多較遠程的戲。

離東京中心地帶需一小時半的Outlet被選為小惠與倫也數度「約會」的場所外，位於長野縣的白樺湖也成為英梨梨取材寫生、以及眾人一同出遊的場所，其中眾人眺望的景象需徒步到鄰近的車山高原才能拍得。想要做為一個稱職的「不起眼」迷，要花的代價或許不如想像中小，在晴空之下的兩天後，2019年最強颱風哈吉貝襲擊此地，幸好那時早已及時撤退，避免了一場因為巡禮造成的「大災難」。

長野縣車山高原展望點，徒步上山，沒有楓紅也壯麗。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

也有令人意外的發現。在美智留篇中，取景的Live House是位於秋葉原附近的「Mogura」，身為一個時常在秋葉原出沒的阿宅，前往時才發現原來不過就在我（與前幾年熱門的作品「Love Live!」角色矢澤日香在故事中）常去的超市路旁的巷子內，不禁令人又驚又喜。

小惠與學姊在動畫第1季第12集時曾來此欣賞美智留團體「Icy Tail」演出。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

戀愛元素當然是本作的重點，但描寫製作男性向遊戲、同人誌、小說的她／他們，其實才是本作的核心。有趣且弔詭的，《不起眼女主角培育法》在地緣上較偏向於宅女們出沒的池袋地區而非前述的秋葉原，也因此造就了角色們遊逛或求學，使用的場景多偏向池袋地區的現象，不過其實劇組也並未特別深入「乙女路」地區，故事中的池袋，僅設計做為角色們遊逛的鬧區爾爾。

沿著與都電荒川線平行的東京都道305號線，在鬼子母神站前的岔路與往東北而去的電車線分別後，305號線便朝西北往池袋而去。南池袋一町目的交叉路口，便是在台灣也有展店的淳久堂書店總店，這裡是動畫第二季時詩羽學姊與倫也出遊的地點之一，假日車水馬龍的街頭，導演安排暗戀主角倫也的英梨梨用幾近誇張的方式躲在門口偷窺的一幕，親臨現場只能說更加可笑，也不外乎陪同的加藤惠會不斷吐嘈了。

淳久堂門口的一景，兩人逛完書店後往池袋走去。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

接著上一幕，英梨梨在玻璃牆旁偷窺，背景虛化的是女主角小惠。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

再往前行，便能來到宛如台北西門町六號出口般的熱點「東口五岔路」，對於池袋熟悉的人，在這段分支劇情裡，絕對能不靠地圖便能拷貝行程並穿梭在人群之中，兩人前往的影城或遊逛的街道，還有英梨梨與加藤惠跟蹤的位置，對於池袋東口熟悉的人來說，只是小菜一碟，更不用說車站周邊與車站內的場景都是據實還原。

池袋偷窺中的英梨梨與小惠，就在東口五岔路不遠處。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

劇組將這段故事收在稍微靜態、擁有書生氣息與古典味的椿屋咖啡店裡。在嬉鬧的劇情過後，時空宛如凍結在一個不屬於現今的過去，在動與靜之間，取得了優美的平衡。更讓一頭黑長秀髮、宛如文學少女但帶有英氣的詩羽學姐，由咖啡廳襯托出了角色個性，不得不說，劇組與丸戶老師，還真是高明啊。（待續）

故事中改名為山茶花咖啡的椿屋咖啡，山茶花即「椿」，解謎全不費功夫。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

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