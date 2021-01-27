hinac》《搖曳露營》ー因為露營，邂逅長野、靜岡與山梨（一）

兩個偶遇的女孩，因露營結下珍貴的友誼，圍繞在露營的故事就此展開。

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「不要急，車慢慢開，路面可能凍結了，我會等你來再打烊。」

跟浩庵露營場的老闆通過電話後，我在一個飄著粉雪的夜晚，獨自開著車前往。露營場位在富士五湖的最西邊的本栖湖畔，留著大鬍子，有點個性、又有點宮崎駿明星臉的老闆在我到時幫忙開了門。這一晚，就住在那個故事中也有出現過，志摩凜來露營時繳費的受付棟樓上。外頭的溫度是零下五度，我洗了個老闆特地燒的熱水澡，然後在房間裡睡去，靜靜的等待黎明的到來。雖然最後等到的是跟凜一樣戴著帽子（雲）的富士山就是了。

富士山，這裡也是日幣千元鈔票背面圖像的出處。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

第一次前往山梨縣便獻給了《搖曳露營》，當天運氣很不好的碰上了大雪警報，甚至在新宿巴士站因為帶著行李，而被NHK晨間外景記者給要求採訪了。巴士在高速公路上越開越遲、越接近山梨雪也越下越大，到達河口湖時，路邊的雪已積得頗深。

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下了已經大幅延遲的巴士，小小慶幸自己穿了雪靴才不致後面幾天雙腳溼透。一個小時後，我開著租來的車在雪片稍緩下來到了JR山梨市站，這裡是野外活動社校外活動中第一個出現的場景。故事中的她們用雙腳從此前進，而我則是從這裡開車上山。

山梨市站是眾人集合的地方，也是當地重要的交通節點。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

故事中氣喘吁吁步行真實不假，她們要去的露營場不僅遙遠，而且山路陡峭，有些路段開車都得要用低速檔才上得去。但也因為這樣，停留的第一站「笛吹川水果公園」園區有絕佳視角可以俯瞰山梨盆地，就算是嚴冬，也令人心曠神怡。待我半年後再回訪時，園區內野外活動社員們享用甜點的地方已經整修完成，甚至停了一台志摩凜的vino供展示，不得不說，這樣的「難民番」配上美景真的有著治癒人心的無比魅力。

水果公園內曾經由車商贊助，停了一台重現動畫配色的機車（圖：作者提供）

前往水果公園一景，冬天路肩完全被大雪覆蓋。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

沿著連會車都吃力的山間小路而行，到了「ほったらかし」溫泉，中文翻譯上，應該做「沒人管溫泉」或「放置不管溫泉」，實際上還真有點傳神味。這是個當地人才會利用的溫泉區，毫無裝飾的鐵皮屋，像極了台灣溫泉區中那些不知道有沒有合法的私人溫泉風呂，從停車場走往溫泉區走去，盡是當地車牌。溫泉區分成了「あっち湯」跟「こっち湯」（這裡溫泉、那裡溫泉），雖然不能拍照，但能泡到類似（畢竟不能去女湯）角度的露天溫泉，也是值了。

冬季的溫泉區被雪覆蓋但有蕭瑟之美。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

嚐過販賣部的炸溫泉蛋，照著動畫的劇情到木造的休閒區稍息，提供暖氣的休閒區讓身體在泡完溫泉後更加慵懶，懶到小睡片刻……雖然沒有像故事中睡到太陽下山還差點到不了營地的離譜，但猛一驚醒，看了看時鐘會嚇到自己恨不得時間倒轉，動畫都是真的！

私人溫泉區販賣部的名產：炸溫泉蛋。。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

炸溫泉蛋。（圖：作者提供）

動畫中三人吃完溫泉蛋後睡到傍晚，暖氣是太舒服了！。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

一路從山梨市往本栖湖走去，冰封的358號道路滿是孤寂，富士五湖中的精進湖結了冰、了無人煙，口中一歎，與凜一樣，吐氣滿是白煙，刻意繞到了那個會讓人迷航的「青木原樹海」，那是這一天中，除了採買外最後的行程。在浩庵露營場的民宿度過一夜，風雪沒有完全散去，以濃霧的型態繼續籠罩著湖區。等待霧氣散去的同時，我順便把叉路口的幾個景色收進了相機中，老闆邊跟其他工作人員鏟著雪，邊示意著可到湖邊走走，原來前一晚還是有人在湖邊露營，而且，他的配備跟志摩凜幾乎一致。一股炊煙從帳篷旁邊升起，他看了我手上的「道具」我們點了頭，有默契的相視一笑，然後，一起望著富士山的方向。

冬季的樹海，下雪速度讓人難以辨識來時小徑，有一種寂寥但令人膽怯之美。（圖：作者提供）

氣溫低於零下的露營場內，有同好買相同的帳棚來露營。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

湖邊不起風時不算冷，但陽光全無溫度，也是另類的體驗，地上積了厚雪，我因此始終沒在湖邊開啟「道具」。 我走向停車場旁的洗手間，那裡是撫子曾路倒的地方，故事裡的兩個女主角在此相遇，故事也就正式展開，而前一日伸手不見五指的公路叉路口，則是撫子姊姊停車的地方，這日地面雖被白雪封住，但絲毫不減與劇中相同的一草一木。

停車場旁的洗手間，撫子曾經路倒此處。（圖：作者提供）

冬季的露營場民宿，直接被冰封。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

把車熱好，告別了老闆一家，前往另一個重要場景—朝霧高原。

雖然已經跨越了縣境到了靜岡縣，但始終沒啥真實感，畢竟都是在富士山週邊，除了鄰車車牌漸漸以靜岡車牌為主外，四周的風景變化不大。朝霧高原上的公路休息站販賣著土產，但我為的是那只出現了一個鏡頭的冰淇淋，雖然寒冷，但以當地鮮乳製成的冰十分美味，不愧是休息站裡自豪的明星商品。

朝霧高原休息站裡的王牌商品—冰淇淋。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

朝霧高原有兩個故事中出現的露營場，我選擇了道路西側的「ふもとっぱら」（Fumotoppara）。雖然是冬天，從柏油路開往露營場那泥濘不堪的小路時，還是吃足了苦頭。將車開到定位，跟故事一樣的在管理室繳了錢登記使用，看了看富士山，終於可以拿出「道具」來了。（待續）

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