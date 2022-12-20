古時維京貴族葬禮，逝者依樣會被安放在木船／石船上，不過這條船不會被推出大海燃燒，而是把逝者連同木船一起好好埋葬在土裡。

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《漫威電影宇宙》（Marvel Cinematic Universe）其中一部作品《雷神２：黑暗世界》裡，有一幕是索爾（Thor）母親－亞薩神族（Æsir）女神弗麗嘉（Frigga）逝世，整個阿斯嘉特（Asgard）為她舉行了一個維京式（Vikings）葬禮。

電影中女神弗麗嘉（Frigga）逝世，整個阿斯嘉特（Asgard）為她舉行了一個維京式（Vikings）葬禮。（YT截圖）

電影中的維京式葬禮多是貴族葬禮，給人這種印象：逝者安詳地躺在木船上，雙手放在心口，手握著劍柄。然後木船會被推出大海及點燃著火，生者看著木船在海中心燃燒殆盡，作為送別逝者最後一程，畫面壯麗而淒美。

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其實，真實的維京人葬禮，以上情節並不常見。古時維京貴族葬禮，逝者依樣會被安放在木船／石船上，不過這條船不會被推出大海燃燒，而是把逝者連同木船一起好好埋葬在土裡。有時候，逝者和船也會進行火葬。如果是平民葬禮，有時甚至連船也沒有，只能以木頭和石塊圍著死者遺體堆放成船的模樣，再進行土葬或火葬。

由於維京人非常相信死後世界的存在（可以參考北歐神話），王族、貴族和一些富裕自由民都會為逝者準備大量陪葬品，如工具、珠寶、家用品等等，有時甚至會找一些動物作祭牲，確保他們在死後世界仍能豐衣足食。至於奴隸就沒這麼幸運了，他們主人只會簡單地將他們埋葬，但目的只是讓他們好好安息，不會化為怨靈找主人晦氣。

火葬中的維京貴族。（https://www.historyanswers.co.uk/medieval-renaissance/what-was-a-viking-funeral-like/）

維京人很注重葬禮儀式是否正確無誤。因為他們相信如果殮葬過程不正確，逝者便不能安息而化為怨靈詛咒生者。有些維京人為了「買個保障」，會把逝者「再殺一次」：把他們的頭割下來，或把木樁釘在逝者身體裡，這樣逝者便無法變成怨靈了。

本文經授權轉載自 即食歷史 電影裡的維京人葬禮，其實在現實情況並不常見

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