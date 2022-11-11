即食歷史》沉睡在地底的羅馬宮殿－拜占庭帝國地下水宮

水宮距今已有一千五百年歷史，是當時拜占庭帝國（Byzantine Empire，也就是東羅馬帝國）皇帝查士丁尼一世（Justinianus I, Byzantine Emperor）在五三二年修建而成。

即食歷史

位於土耳其最大城市伊斯坦堡薩拉基里奧角（Sarayburnu, Istanbul, Turkey），有一座地下水宮遺跡（Basilica Cistern）。這座潛藏在地底的水宮，距離該城市著名地標阿也蘇菲亞清真寺（Hagia Sophia，舊稱聖索菲亞大教堂）只有一百五十米之遙。水宮距今已有一千五百年歷史，是當時拜占庭帝國（Byzantine Empire，也就是東羅馬帝國）皇帝查士丁尼一世（Justinianus I, Byzantine Emperor）在五三二年修建而成。

﻿位於土耳其最大城市伊斯坦堡薩拉基里奧角（Sarayburnu, Istanbul, Turkey），有一座地下水宮遺跡（Basilica Cistern）。（維基共享）

伊斯坦堡舊稱君士坦丁堡（Constantinople），是拜占庭帝國首都。地下水宮的空間十分廣闊，由三百三十六條希臘柱式支撐，部分是科林斯柱式（Corinthian Order），其餘則是多立克柱式（Doric Order）。某些柱式上有著仔細雕刻，然而這些雕刻卻非完全來自當時工藝。六世紀時的拜占庭帝國雕刻技術已漸趨沒落，無法與全盛期的羅馬帝國（Roman Empire）比擬，這些有雕刻元素的柱式大部分是從早已被荒廢的神殿或建築提取。其中兩條最著名的美杜莎（Medusa）頭顱柱式，一般相信是來自修建聖索菲亞大教堂的餘料。

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其中兩條最著名的美杜莎（Medusa）頭顱柱式，一般相信是來自修建聖索菲亞大教堂的餘料。（維基共享）

然而即便如此，水宮十分對稱和宏偉的結構，仍無阻其成為一座令人讚嘆的古典遺跡 ─ 一座沒人看到的地下宮殿，竟然有著如此細膩的建築設計。更重要的是，隨著拜占庭帝國漸漸脫離昔日羅馬帝國影子而蛻變後，這些羅馬式的宏偉建築已不復見。

不過，地下水宮雖稱為「宮殿」，事實上它卻是座蓄水池，儲水量高達八萬立方米。由於它是建於地面一座聖殿廣場下方，因此得其名。地下水宮連接著黑海附近一個淡水庫，透過引水道把淡水引到皇室居住的君士坦丁堡聖宮（The Great Palace of Constantinople），為宮廷提供食水。

十三世紀初，第四次十字軍東征爆發，西歐十字軍攻陷君士坦丁堡，聖宮也遭到洗劫，漸漸日久失修。一二六一年，拜占庭帝國成功復國，皇室卻因聖宮嚴重失修而決定放棄使用，連帶地下水宮亦遭廢棄。此後，地下水宮一直長眠在地下，從人們記憶中慢慢消失。

直至一五四五年，當時拜占庭帝國已經滅亡近百年，法國學者皮埃爾．吉爾斯（Petrus Gyllius）來到受土耳其人統治的君士坦丁堡進行有關拜占庭帝國的研究。他無意中從當地居民口中得知，平時會從住處地下室裡一個深不見底的井裡提水，有時甚至能撈到魚。於是，他認為該處地下應該有大型結構，最終發現了這個被人遺忘的地下水宮。

地下水宮雖稱為「宮殿」，事實上它卻是座蓄水池，儲水量高達八萬立方米。（維基共享）

然而，他的發現並沒有立即引起土耳其當局重視。這座曾為昔日皇室所用、重新被發現的宏偉地下建築，卻成為了垃圾和屍體廢棄地。直至一九八五年，地下水宮才正式被清理乾淨，由伊斯坦堡市政府管理，並在兩年後開放予民眾參觀，成為當地熱門旅遊景點。如今，地下水宮仍有儲水，讓遊客能夠感受到拜占庭帝國的昔日榮光。

（維基共享）

參考資料：

Story of Basilica Cistern｜Istanbul.com

The Basilica Cistern｜Professional Group

Basilica Cistern｜LonelyPlanet

本文經授權轉載自即食歷史 沉睡在地底的羅馬宮殿－拜占庭帝國地下水宮

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