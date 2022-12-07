抽水馬桶在十八世紀才首次出現，那麼中世紀時那些公侯貴族，又如何處理自己的大小二便呢？

圖右下角為中世紀人民如廁示意圖。圖為老彼得·布勒哲爾《尼德蘭箴言》局部圖。（維基共享）

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問大家一個問題，什麼是世界上最偉大的發明？不用思考立即回答，絕對是抽水馬桶，沒有之一！按個鍵，轟隆一聲，所有應要忘掉的都霎時間沖掉，煩惱散落在浩瀚大海中－這是我們家裡每個人都有的感性。

不過，抽水馬桶在十八世紀才首次出現，那麼中世紀時那些公侯貴族，又如何處理自己的大小二便？

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中世紀的貴族都是住在城堡裡。我們參觀這些城堡時，或許會覺得既雄偉又神秘，但作為居所其實一點都不舒適。城堡主要作用是軍事要塞功能，建造時必須使用堅固石材，而且不能太多窗戶。因此，缺乏陽光照進室內的石造城堡往往十分潮濕，空氣也極不流通。城堡廁所設計也是如此，除了供人如廁外，還要考慮到軍事要素。

延伸出城堡外的廁所。（圖片來源：https://www.worldhistory.org/）

延伸出城堡外的廁所。（圖片來源：https://www.worldhistory.org/）

當時廁所不稱「廁所」，有很多有趣的名字。例如「密室」（Garderobe）、「圍房」（Siege-House）或「必需品」（Necessarium）等等。當然，中世紀可沒有抽水馬桶啊，排泄物也不可能長期放在室內。因此，為了方便清理排泄物，城堡廁所大多建在牆身而向外延伸，就像窗台一樣的設計。排泄物這樣便能在突出的部分直接跌出室外，再跌進護城河或河流裡。跌在水會流動的河流裡還好，但護城河卻是封閉水道，可以想像水質是多麼……當然，住在山下的農奴需要定時清理護城河裡的垃圾或排泄物。

位於法國多爾多涅省加雅克和魯亞克（Château de Gageac, Gageac-et-Rouillac, Dordogne）的一座城堡遺跡上的廁所。

有些城堡廁所的設計比較先進，馬桶連接著渠井，排泄物經渠井排到室外的庭園或城牆外圍，而非就這樣掉出半空中。這個看似比較乾淨的設計，其實非常危險。因為這意味著敵人可以透過這些渠井從外面入侵城堡，是軍事防衛的嚴重缺口。例如，十二世紀時「獅心王」理查一世（Richard the Lion Heart, King of England）便曾經遭受到敵人這樣入侵。戰爭結束後，為了堵塞這個漏洞，渠井出口從此便建有一道無法從外面打開的活門。

城堡廁所設計示意圖（一）。（作者提供）

城堡廁所設計示意圖（二）。（作者提供）

當然，這麼大的城堡不可能只有一個廁所。城堡廁所大多建在一條較狹窄通道的轉角位，目的便是增加私隱度。為了方便收集排泄物，廁所會建在相近位置，各個廁所的排泄物便能輕易集中在一道渠井再排到單一收集點。

城堡廁所的室內設計又是怎樣？這可能令各位失望了，中世紀城堡廁所大多只具功能性，完全沒有任何裝飾。廁所毫不寬敞，一進去是看到個簡陋馬桶，而且只有個小窗戶用作通風之用。有趣的是，由於通風不佳，廁所經常充斥著尿味，城堡僕人於是喜歡在廁所裡掛衣服，因為尿液中的亞摩尼亞有殺菌功效。

縱使廁所如此簡陋，但還是需要定時清潔的。最直接的方法便是僕人提著裝滿水的水桶倒進渠井，比較繁複但更有效的是利用排水溝把廚房污水引到渠井。如果幸運，僕人更可以直接用雨水沖洗渠井。

如果只想小便又有沒有其他選擇？城堡中的城樓有很多呈三角狀的小便處。原來，這些小便處建在看守點附近，目的便是為了讓守衛不會因為如廁而離開崗位太久，造成防務缺口。所以，城堡作為中世紀最重要的軍事要塞，就連廁所設計也是以軍事目的為主要考慮，重視簡約和實用性多於舒適度。

本文經授權轉載自 即食歷史 【趣味史實】讓我們理解一下中世紀貴族公侯們的廁所設計！

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