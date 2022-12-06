即食歷史》拿破崙最後的落泊歲月 ─ 聖海倫娜島的朗伍德大宅

重修後的朗伍德大宅在二戰後被廢棄，因此直至今天，屋內擺設和傢具仍保持著一八二一年拿破崙逝世前的樣貌，成為了解拿破崙最後歲月歷史的重要遺產。

即食歷史

我們常常讀拿破崙．波拿巴特（Napoleon Bonaparte）時，往往集中在他的迅速崛起和迅速滅亡的事蹟，卻鮮有了解他逝世前被流放的最後六年歲月。究竟他過著怎樣的生活呢？

拿破崙在十九世紀初建立法蘭西第一帝國（First French Empire），其後多次與歐洲各國交戰，曾經攻下了歐洲大半土地。後來在一八一三年，他與由英國、俄羅斯、普魯士和奧地利組成的第六次反法同盟（The Sixth Coalition）交戰，並在萊比錫戰役（Battle of Leipzig）中被打敗，法軍投降，次年拿破崙被流放到法國位於地中海的屬地厄爾巴島（Elba）。

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一八一五年，拿破崙逃離厄爾巴島回到巴黎，重掌政權，建立百日王朝（Hundred Days）。然而，在滑鐵盧戰役（Battle of Waterloo）中再次慘敗於第七次反法同盟（The Seventh Coalition），百日王朝覆滅。同年，拿破崙被放逐到位於大西洋中心的英屬聖海倫娜島（St. Helena）。此島距離歐洲、非洲和美洲極遠，以防止拿破崙再次逃走。

拿破崙初到達聖海倫娜島時，獲得好友威廉．巴爾科比（William Balcombe）安置在島上一所別墅－薔薇莊園（Briars Pavilion）裡居住。可在數星期後，拿破崙卻被英國當局強迫搬遷到鄰近的朗伍德大宅（Longwood House）。這所大宅不僅地處寒冷，而且遍地老鼠，令人非常不舒服。

朗伍德大宅。。（相片來源：https://sainthelenaisland.info/）

當時管治聖海倫娜島的是總督哈德森．羅威爵士（Sir Hudson Lowe）。他主要職責就是監視拿破崙，不讓他逃走。拿破崙在人生最後六年生活裡，只曾與哈德森見面六次。雖然少見，但他們關係仍非常惡劣，每次見面都充滿火藥味。而最讓拿破崙不滿的是，哈德森並不承認他當日曾是法國的皇帝。

餐廳。（相片來源：https://sainthelenaisland.info/）

廚房。（相片來源：https://sainthelenaisland.info/）

綠色房間。（相片來源：https://sainthelenaisland.info/）

不過，五年後拿破崙倒算贏了哈德森一次。哈德森讓步同意重修朗伍德大宅，以提供更舒適的生活予拿破崙。可不幸的是，就在這次重修快將完成前，拿破崙卻撒手人寰了。重修後的朗伍德大宅在二戰後被廢棄，因此直至今天，屋內擺設和傢具仍保持著一八二一年拿破崙逝世前的樣貌，成為了解拿破崙最後歲月歷史的重要遺產。

睡房（拿破崙在這裡逝世）。（相片來源：https://sainthelenaisland.info/）

桌球室。（相片來源：https://sainthelenaisland.info/）

藍色房間。（相片來源：https://sainthelenaisland.info/）

本文經授權轉載自即食歷史 拿破崙最後的落泊歲月 ─ 聖海倫娜島的朗伍德大宅

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