即食歷史》拿破崙二世的帝皇搖籃

法蘭索瓦一出生，拿破崙即仿效神聖羅馬帝國類似傳統，授予兒子「羅馬國王」（King of Rome）的稱號，其實就是皇儲的意思，搖籃則是象徵皇座。

讀法國近代史，我們大多會聽過鼎鼎大名的拿破崙一世（Napoleon I）和拿破崙三世，卻很少聽過拿破崙二世。究竟，誰是拿破崙二世？

拿破崙二世的一生，始終受著父親的野心影響。

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拿破崙．波拿巴特（Napoleon Bonaparte）在法國大革命（The French Revolution）後迅速崛起，登上法國權力頂端。一八○四年，他自我加冕成為「法國人的皇帝」（Emperor of the French），稱拿破崙一世。至此，法國在歐洲快速擴張。一八一○年，奧地利女大公瑪麗．路易莎（Marie Louise）為為拿破崙第二任妻子，次年便誕下了兒子法蘭索瓦（François）。法蘭索瓦便是後來的拿破崙二世。

拿破崙一世。（維基共享）

圖中這座金碧輝煌的嬰孩搖籃，最能代表到他的身份地位－那是當年巴黎市政府贈送予皇帝夫婦。法蘭索瓦一出生，拿破崙即仿效神聖羅馬帝國類似傳統，授予兒子「羅馬國王」（King of Rome）的稱號，其實就是皇儲的意思，搖籃象徵皇座。

然而，最終法蘭索瓦沒能當上真正的皇帝。一八一三年，反法聯軍在萊比錫戰役（Battle of Leipzig）中重挫法國軍隊，成為拿破崙失勢的轉捩點。次年，聯軍攻陷巴黎，拿破崙被迫退位。年僅三歲的法蘭索瓦還未懂事，便接任成為第二任皇帝。不過他才當了兩天，拿破崙便答應他與後代完全放棄權力，並遭流放。

兩年後，拿破崙捲土重來，建立了百日王朝（Hundred Days）。四歲的法蘭索瓦「失而復得」，再次成為法國皇儲。然而這一切都只是曇花一現，父親在滑鐵盧之役（Battle of Waterloo）中徹底被擊敗，再次退位及遭流放，法蘭索瓦又再一次登上虛無飄渺的帝位。然而，法國上下議院皆拒絕承認他的合法性。他的「在位期」只有二十二天，在歷史書上不曾被承認為真正的皇帝。

拿破崙二世的帝皇搖籃。（https://www.khm.at/en/objectdb/detail/100664）

法蘭索瓦隨同母親離開了法國，得到外公－奧地利帝國皇帝法蘭茲一世（Francis I, Emperor of Austria）的接應定居奧地利，從此再沒能看到拿破崙一面。法蘭索瓦餘生在奧地利維也納渡過，成為了一位奧地利王子，並把名字德語化為法蘭茲（Franz）。可惜他自幼體弱多病，最終在一八三二年於美泉宮（Schönbrunn Palace）病逝，享年二十二歲，未婚無子。

拿破崙二世的帝皇搖籃現存放在奧地利維也納藝術史博物館（Kunsthistorisches Museum Vienna）。

本文經授權轉載自即食歷史 拿破崙二世的帝皇搖籃

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