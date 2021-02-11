即食歷史》吃掉12顆幸運葡萄：西班牙人有趣的過年傳統

每當一年將盡，西班牙人除了會守候在電視機旁等候倒數，還會拿著一盤葡萄。當聽到由西班牙皇家郵局奏起凌晨的鐘聲、代表新一年終於來臨之際，他們便會開始進食這些葡萄。

圖為一間西班牙餐廳為客人準備的12顆帶來幸運的葡萄。

即食歷史

2020年快將過去，很多人會選擇在除夕倒數迎接新一年的來臨，但原來西班牙人的慶祝方式不太一樣。每當一年將盡，西班牙人除了會守候在電視機旁等候倒數，還會拿著一盤葡萄。當聽到由西班牙皇家郵局奏起凌晨的鐘聲、代表新一年終於來臨之際，他們便會開始進食這些葡萄。西班牙人相信，如果他們能在12下鐘聲結束前成功吃掉12顆葡萄，那麼來年便能過得豐足和成功。這個傳統被西班牙人稱為「12顆帶來幸運的葡萄」（Las doce uvas de la suerte／Twelve grapes of luck）。

其實這是一個難度頗高的挑戰，畢竟12下鐘聲時間不多，所以不少人都會做好準備，購買一些無核且細小的葡萄。不過有一點要注意的是，如果在第一下鐘聲響起前便開始吃起葡萄來，不但不能帶來好運，還會因此招來惡運，所以千萬不能偷步喔。

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此外，西班牙人還有一個有趣的儀式。他們會把一些如錢幣、戒指等的金色物件掉進一杯西班牙氣泡酒（Cava）裡然後一口氣喝掉（當然不會吞掉這些物件），祝願來年好運。

西班牙氣泡酒（Cava）。（截圖自臉書）

相傳西班牙人的這個過年傳統來自19世紀，農夫們當時在阿利坎特地區（Alicante）種植的葡萄豐收。為了能夠順利賣掉過於豐收的葡萄產量，便想出了這個十分有創意的點子鼓勵平民購買葡萄吃。不過，也有人認為這個傳統凡來源其實更早。早於18世紀時，當時的富人會吃葡萄和飲香檳慶祝新年。一些來自馬德里的工人階級為了模仿這些富人的做法，他們會在首都聚集，開始吃起葡萄和輕嚐少量香檳。

無論如何，西班牙人的這種慶祝方式已經成為西班牙文化中獨特的傳統，在今天仍非常受到重視。也因為這樣，每年新年前夕葡萄在西班牙的銷量皆十分驚人，同時帶來很大商機—不少餐廳都會營業至深夜，客人可以下單特別的葡萄餐，侍應會端上一載著12顆葡萄的餐點，方便客人響應傳統。

本文經授權轉載自即食歷史 吃掉12顆幸運葡萄：西班牙人有趣的過年傳統

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