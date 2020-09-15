童話法律》嚇跑年獸，居然要賠錢？！

從年獸的故事我們可以看到，要擊敗敵人，就必須要先找到他的弱點。不過，如果年獸並沒有做壞事，只是人類單純想欺負年獸呢？

◎黃郁真

從前從前，有一頭怪獸，頭上長角、牙齒尖銳、目光凶狠，平常生活在深海的大鳳梨裡。

但他不叫海綿寶寶，他叫「年獸」。

年獸只有在除夕才會爬上岸，進到村莊裡和人類進行不同物種間的交流，理由不詳。

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不過村民看了電視，知道應該要保持社交距離，因此對於這種零距離的交流戒慎恐懼，也深怕交流交流著就不小心滑進年獸的肚子裡，因此大家在除夕當天總會攜家帶眷逃到深山裡。

這年村裡來了個乞討的老人，然而村民忙著逃跑沒空理他，只有一位婆婆給了他食物，並勸他「塊陶啊～」

老人沒打算到山中避風頭，只問了婆婆能否借住一宿，婆婆說好，但要記得在 airbnb 上登記並給予好評。

隔天村民回來發現村裡安然無恙，沒人死亡，年獸也沒有搞破壞，婆婆發現老人在家門口貼滿了紅紙、於庭院燃燒爆竹、村裡到處都充滿了燈光，才知道原來年獸會害怕這些東西。

之後每逢過年，村民就會貼紅聯、敲鑼打鼓、放鞭炮來嚇跑年獸。



之後每逢過年，村民就會貼紅聯、敲鑼打鼓、放鞭炮來嚇跑年獸。（截圖自youtube）

你怕什麼，我偏就要做什麼

從年獸的故事我們可以看到，要擊敗敵人，就必須要先找到他的弱點。

「你怕什麼，我偏就要做什麼！」

不過，如果年獸並沒有做壞事，只是人類單純想欺負年獸，而利用他的弱點的話，可能就有法律上的問題了。

舉例來說，明明知道同事超級害怕紅色，害怕到一看見紅色就會全身發抖、無法動彈的地步，卻故意整天穿紅色的衣服在辦公室晃來晃去。

或是明知道老闆很害怕鞭炮的聲音，卻故意將手機鈴聲設成鞭炮聲不停播放，導致老闆焦慮恐慌無法工作直接宣布停班。

如果年獸並沒有做壞事，只是人類單純想欺負年獸，而利用他的弱點的話，可能就有法律上的問題了。（截圖自youtube）

我做什麼是我的自由，不行嗎？

不行喔！雖然自由很重要，但如果以自由之名行侵害別人權利之實，法律是不允許的。

雖然說要穿什麼顏色的衣服、設什麼為手機鈴聲是每個人的自由，但如果是上面這種故意要鬥同事、弄老闆的情況，因為是以損害別人的權利為目的，就會變成一種權利濫用。

這樣的行為，是出於故意而侵害了同事跟老闆的「人格權」，在民法上叫做「侵權行為」，可能必須賠償同事跟老闆的精神慰撫金、醫藥費等費用。

最後，權利受侵害者也可以向法院請求除去或防止侵害。

是不是很奇異呢？記住，權利是不能濫用的喔！

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