即食歷史》紐約、華爾街這些地方，最初竟然是與荷蘭有關的？

你知道美國紐約的華爾街為什麼會叫華爾街嗎？原來與荷蘭有關！？

圖為位於當時新尼德蘭（Nieuw-Nederland）的新阿姆斯特丹，即今天的紐約。（維基共享）

即食歷史

位於美國紐約的華爾街是世界上最知名的街道，是世界金融中心的核心地帶。但你知道華爾街為什麼會叫華爾街嗎？原來美國這條華爾街，卻是與荷蘭有關！

話說十六世紀時西班牙已成了海上霸權，美洲大陸的發現使西班牙一躍成為歐洲第一強國。而當時荷蘭還不是獨立國家，名字叫尼德蘭（Nederland，意思是低地國），是強權西班牙治下的其中十七個外省的統稱。不過，信奉新教的尼德蘭人民跟信奉天主教的西班牙人並不咬弦。他們不滿西班牙統治者過度壓迫而奮起抵抗，最後成功獨立。

請繼續往下閱讀...

獨立後的荷蘭是個共和國。要在殖民主義不斷擴張的歐洲裡生存，就得全力發展商業，更需要有一套完善的法律系統。於是，荷蘭出現了世上首個金融交易所，進而成為最大的融資中心。向外海開拓的荷蘭商務船隊愈來愈多，商旅帶來的財富使荷蘭掘起成為新海上霸主。由荷蘭政府特許支持成立的荷蘭東印度公司（VOC）在亞洲印尼開拓殖民地，為本國帶來非常豐厚的財富。

而另一間特許成立的荷蘭西印度公司（WIC），則往大西洋的另一面開拓。他們佔據北美洲東岸的哈德遜河後，為確保貿易航線發展，荷蘭在河口建立了一座名為新阿姆斯特丹（New Amsterdam）的新城。

荷蘭西印度公司位於荷蘭阿姆斯特丹的總部。（維基共享）

然而，英國人卻覬覦這條帶來豐厚利潤的貿易路線。他們出兵攻打新阿姆斯特丹，荷蘭人奮起抵抗，築起了許多防禦措施抵抗英軍攻擊。可惜他們還是不敵英軍，只好放棄新阿姆斯特丹。英國佔領新阿姆斯特丹後，將其改名為「新約克」－約克（York）原是英國本土一個郡的名稱。這名字可能讓大家感到陌生，英文名稱應該會較熟悉－New York（紐約）。而荷蘭人在抵抗時，在某處築起了城牆禦敵，這裡後來演變成一條街道，直譯「牆街」，也就是華爾街（Wall Street）名字的由來。

本文經授權轉載自即食歷史 紐約、華爾街這些地方，最初竟然是與荷蘭有關的？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法