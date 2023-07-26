即食歷史》【神秘的符號】既神聖又神秘的符號 ─ 凱爾特三角

「凱爾特三角」早在鐵器時代便已出現。然而，從其名字可以知道，首先把這個符號與神明連上關係的，是古代凱爾特人（Celts）。

「凱爾特三角」（Triquetra）是世上一個非常著名的符號。「凱爾特三角」原文是拉丁文「Triquetra」，

「Tri-」解作「三」，「-quetra」解作「角」，拼起來便是「三角」。符號由三個半圓孤線相交而成，有時符號還會有個圓形置於中間。

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凱爾特三角。

「凱爾特三角」早在鐵器時代便已出現。然而，從其名字可以知道，首先把這個符號與神明連上關係的，是古代凱爾特人（Celts）。約西元前五百多年時，「凱爾特三角」在凱爾特神話中，代表「三相女神」（Triple Goddess）。所謂三相女神，是指在不同時間會擁有三種不同形態的女神。根據神話敘述，三相女神在月盈時是少女，月圓時是母親，月缺時是老太婆。此外，「凱爾特三角」也會被借喻為古代人認為構成世界的三種基本元素－「泥土、火和水」，或「大地、海洋和天空」。在他們眼中，「凱爾特三角」蘊含著神聖而又神秘的意義。

不過，當愛爾蘭（Ireland）凱爾特人改信基督教後，「凱爾特三角」意義便改變。從此，符號變成基督教中「三位一體」的象徵。由此可見，當基督教傳播到擁有自己神話、傳統和文化的民族時，都會與其作出融合，成為有著當地文化和傳統象徵的基督教。

在教堂上刻著「凱爾特三角」的馬賽克圖案。

有趣的是，「凱爾特三角」並非只出現在凱爾特人聚居地如不列顛尼亞（Britain）和愛爾蘭，這使考古學家十分不解。原來，「凱爾特三角」在西元前四世紀時，便曾出現在遠離不列顛和愛爾蘭的中西亞地區－安那托利亞（Anatolia，位於今土耳其）和波斯（Persia，位於今伊朗），還是這些地方十分常見的圖騰，經常出現在刻著呂基亞字母（Lycian Letters）的錢幣之上。因此，「凱爾特三角」這個名字其實有所偏差，它並非凱爾特人發明，也非他們獨有。

除了這兩個地方外，「凱爾特三角」也出現在北歐、日耳曼和印度一些遺跡裡。在古代，礙於交通並不發達，這些地方互相交流應該極少，那為什麼卻會出現相同的「凱爾特三角」符號，而且同時用作重要的圖騰呢？

位於愛爾特郊區的「凱爾特三角」。

現今，「凱爾特三角」有著更多種的意思，例如代表著生命循環－誕生、死亡與重生，或代表伴侶之間的承諾－愛、信用與保護，或代表家庭的構成－父親、母親與兒女、或代表時間－過去、現在與未來。無怪乎「凱爾特三角」十分受歡迎，經常出現在首飾、標誌、建築和紋身等等。有些愛爾蘭人，或擁有凱爾特血統的英國人和美國人，會在自身物品展示「凱爾特三角」，作為他們傳承已經消逝的凱爾特傳統的一種渠道。

有趣小知識：

在《漫威電影宇宙》中，雷神索爾（Thor）的雷神之鎚上便刻著「凱爾特三角」圖騰。而在美劇《陰屍路》（The Walking Dead）中，角色米瓊恩（Michonne）的日本刀上刻著「凱爾特三角」圖騰。

表面刻有「凱爾特三角」的雷神之鎚。

米瓊恩的日本刀刀柄上刻有「凱爾特三角」。

圖片來源：

Triquetra Church: Flickr / Margaret Almon

Sylvan Triquerta: Kevin Warren

本文經授權轉載自即食歷史 【神秘的符號】既神聖又神秘的符號 ─ 凱爾特三角

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