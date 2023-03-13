即食歷史》一個民族的消亡，傳承的破壞才是最致命的

歷史上被人為燒毀、收藏著大量珍貴典籍的圖書館不計其數，克拉辛斯基圖書館只是冰山一角。戰爭造成的破壞，往往不只是人命。一個民族的消亡，傳承的破壞才是最致命的。

被燒毀典籍的灰燼！





一九四四年八月一日，波蘭地下組織救國軍（Home Army）決定集結起義，進攻仍被納粹德軍佔領著的首都華沙（Warsaw），希望驅逐德軍，並在蘇聯紅軍進入前重奪華沙。雖然起義初期救國軍氣勢如虹，曾一度收復了大半城區，卻無法有效控制城市交通和道路系統，德軍得以重整旗鼓。加上蘇聯有意阻止西方盟軍為救國軍提供支援，被孤立的救國軍最終戰敗投降。華沙起義導致了波蘭二十五萬平民死亡。

為了報復，德軍火燒克拉辛斯基圖書館（Krasiński Library），大火使超過十五萬本珍貴典籍被燒毀。這是他們夷平華沙計劃的一部份，目的是要消滅波蘭文化遺產和傳承。圖片的透明玻璃箱裝載著的便是當年被燒毀典籍的灰燼，現存放在波蘭國家圖書館（National Library of Poland）。

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為了報復，德軍火燒克拉辛斯基圖書館（Krasiński Library），大火使超過十五萬本珍貴典籍被燒毀。（維基共享）

歷史上被人為燒毀、收藏著大量珍貴典籍的圖書館不計其數，克拉辛斯基圖書館只是冰山一角。戰爭造成的破壞，往往不只是人命。一個民族的消亡，傳承的破壞才是最致命的。

本文經授權轉載自即食歷史 【神秘的符號】極富歷史和宗教意義的基督教十字符號－耶路撒冷十字

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