即食歷史》【世界遺產史】會為崇拜她的人帶來好運的非洲美人魚女神—馬米．瓦塔

「水母親」馬米．瓦塔是來自大海的傳說生物，相傳會保佑航行中的水手或航海員。因此很多時候，水手出發前都會對之敬拜，以求海上一帆風順。

◎即食歷史

「馬米．瓦塔」 （Mami Wata）是非洲或流散在世界各地的非裔間其中一個廣為人知的神明，其名字來自皮欽語（Pidgin）的一支，稱為洋涇濱英語（Pidgin English），意為「水母親」（Mother Water）。所謂「皮欽語」，是指兩個沒有共同語言之間的群體，為了互相交流而漸漸把各自母語相互混合而成的混雜語言。

「水母親」馬米．瓦塔是來自大海的傳說生物，相傳會保佑航行中的水手或航海員。因此很多時候，水手出發前都會對之敬拜，以求海上一帆風順。馬米．瓦塔並非單一民族信仰中的神，而是揉合了眾多非洲文化，並在十五世紀時受到歐洲文化影響下而誕生的，在十九世紀起尤其流行。

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圖片來源：https://africa.si.edu/exhibits/mamiwata/intro.html

雖說馬米．瓦塔是來自大海的傳說生物，但她的形象卻完全不像非洲族裔，反而有著部份歐洲人特徵。她被描繪成類似美人魚的美麗女子，有把秀麗的深黑長髮，身上戴著許多珍珠、鑽石和金器，下半身則是類似蛇和魚的混合。馬米．瓦塔平時總是拿著一面鏡子，有條巨蛇伴隨。這條巨蛇經常纏繞在她身上，並把蛇頭依偎在她雙乳之間。由此可見，雖然馬米．瓦塔長期居於海洋，但她還是同時擁有海洋和陸地生物的特徵。

據說，她會經常流連人類社會的市集和酒吧，擅長把自己隱藏在人群中而不被發現。根據尼日利亞（Nigeria）傳統描述，馬米．瓦塔偶爾會偽裝成普通女子，並利用自身美貌，誘惑那些不知情的凡人男性，讓他們紛紛為她著迷而欲罷不能。當迷惑了那些男人後，她便會在他們面前揭露自己真實身份，並威脅那些男人，要麼終身跟她長相廝守，獲得無法想像的財富，要麼選擇離開，但他們所愛的一切都會被徹底摧毀。又有一說是，她喜歡誘拐粗心大意的水手和旅客，把他們帶到自己的海底王國，並施法使他們無法離開。然而，馬米．瓦塔並不會傷害他們，這些人被困在海底一段時間後便會被釋放回到陸地，爾後還會得到馬米．瓦塔真誠祝福，過著幸福日子。

圖片來源：https://africa.si.edu/exhibits/mamiwata/intro.html

從這些傳說可見，馬米．瓦塔被塑造成一個妒忌心重和控制欲強的情人，但她心底裡仍是善良的。而且，她也展露出其女性的一面—愛美，而且十分喜愛名貴飾物和寶物。因此，崇拜她的信徒認為她是個極有善心的女神，會保障追隨她的人身心健康，更會治癒患重病的人。在非洲某些地方，渴望生產卻遲遲無法懷孕的女性會向馬米．瓦塔祈禱，希望這位神明能夠幫助她們得到兒女。可是，馬米．瓦塔的幫助卻非無條件的，所有得到馬米．瓦塔協助得以懷孕的女性，其所誕下的嬰兒最終會被認為是屬於馬米．瓦塔的財產。這些嬰兒長大後必須成為祭司，終身侍奉馬米．瓦塔。

大部份信徒崇拜馬米．瓦塔時都是單獨進行的，不過還是有部份信徒選擇在祭司主持下，集體舉行崇拜儀式。在這些熱鬧的崇拜儀式中，信徒會以大量馬米．瓦塔喜愛的奢侈品，如香水、珠寶首飾或巧克力等作為祭品，吸引馬米．瓦塔顯靈。要使她顯靈，祭司還會鼓勵信徒熱烈起舞，直至進入一種忘我境界。當信徒進入這種忘我境界後，傳說馬米．瓦塔便會進入他們的靈魂，並賜福予他們。

圖片來源：https://africa.si.edu/exhibits/mamiwata/intro.html

本文經授權轉載自即食歷史 【世界遺產史】會為崇拜她的人帶來好運的非洲美人魚女神—馬米．瓦塔

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