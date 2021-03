即食歷史》在古羅馬時代，利用月光反射出方向的道路

在古羅馬的石板街道,偶爾會看到石板與石板之間夾著一些白色的小石頭。你有想過這些白色小石頭有什麼意義嗎?

龐貝「虎眼」與陽具石刻

在古羅馬的石板街道,偶爾會看到石板與石板之間夾著一些白色的小石頭。你有想過這些白色小石頭有什麼意義嗎?其實,這些石頭稱為「虎眼」,顧名思義,就是作為「眼」的用途。古羅馬時代並沒有街燈,人們晚上走在路上時可以憑著看到這些反射月光的「虎眼」知道街道的方向。附圖顯示的,便是攝於在龐貝古城遺址。

那麼,有哪些羅馬人會在夜晚還在街上流連呢?古羅馬是個地中海大國,海運十分蓬勃。龐貝作為一個海港城市,經常有來自帝國各地的水手來到這裡,不分晝夜。於是,這些有「虎眼」的道路對於他們來說便十分重要了。因為經過長期的行船生活,他們有特別需要-性愛。

在龐貝,這些水手可以沿路來到一些為他們而設的娛樂場所。有趣的是,這些娛樂場所有個很明顯的標記,讓水手們知道沒有來錯地方-他們會把男性的陽具刻在前門上,寓意這裡提供性愛服務。

你可能會覺得,為什麼這些娛樂場所會那麼露骨,直接用陽具標記呢?其實,古羅馬是個相對開放的社會,羅馬人對性愛就像是很吃飯般平常,沒有太多的道德枷鎖。

圖片來源:Traces of History and Archeology and Art、Atlas Obscura

