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即食歷史》在古羅馬時代，利用月光反射出方向的道路

在古羅馬的石板街道，偶爾會看到石板與石板之間夾著一些白色的小石頭。你有想過這些白色小石頭有什麼意義嗎？
即食歷史

即食歷史

2021/03/08 15:26

即食歷史

龐貝「虎眼」與陽具石刻

在古羅馬的石板街道，偶爾會看到石板與石板之間夾著一些白色的小石頭。你有想過這些白色小石頭有什麼意義嗎？其實，這些石頭稱為「虎眼」，顧名思義，就是作為「眼」的用途。古羅馬時代並沒有街燈，人們晚上走在路上時可以憑著看到這些反射月光的「虎眼」知道街道的方向。附圖顯示的，便是攝於在龐貝古城遺址。

古羅馬時代並沒有街燈，人們晚上走在路上時可以憑著看到這些反射月光的「虎眼」知道街道的方向。附圖顯示的，便是攝於在龐貝古城遺址。

那麼，有哪些羅馬人會在夜晚還在街上流連呢？古羅馬是個地中海大國，海運十分蓬勃。龐貝作為一個海港城市，經常有來自帝國各地的水手來到這裡，不分晝夜。於是，這些有「虎眼」的道路對於他們來說便十分重要了。因為經過長期的行船生活，他們有特別需要－性愛。

在龐貝，這些水手可以沿路來到一些為他們而設的娛樂場所。有趣的是，這些娛樂場所有個很明顯的標記，讓水手們知道沒有來錯地方－他們會把男性的陽具刻在前門上，寓意這裡提供性愛服務。

這些娛樂場所有個很明顯的標記，讓水手們知道沒有來錯地方－他們會把男性的陽具刻在前門上，寓意這裡提供性愛服務。

你可能會覺得，為什麼這些娛樂場所會那麼露骨，直接用陽具標記呢？其實，古羅馬是個相對開放的社會，羅馬人對性愛就像是很吃飯般平常，沒有太多的道德枷鎖。

圖片來源：Traces of History and Archeology and Art、Atlas Obscura

本文經授權轉載自即食歷史 在古羅馬時代，利用月光反射出方向的道路 

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