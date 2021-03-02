即食歷史》為甚麼匈牙利國徽上有頂王冠，王冠上的十字架還是歪的？

匈牙利把正式建國的日子定在西元1000年。當時匈牙利人的統治者伊什特萬一世得到羅馬教皇贈予一頂王冠，隨後加冕為匈牙利王國第一任國王。日後這頂王冠樣貌就順理成章的成為了匈牙利國徽上的王冠！

匈牙利國徽。（維基共享）

即食歷史

位於歐洲中部的匈牙利是個共和國，但是在其國徽上卻有一頂王冠，而且王冠的十字架還是歪的。這頂在國徽上的王冠圖案其實是真有其物，它現存放在位於匈牙利首都布達佩斯的國會大廈裡。它的名字叫聖伊什特萬王冠，是匈牙利的象徵。

匈牙利的主體民族是馬扎爾人（Magyars），與歐洲其他民族的特徵很不一樣。他們是一支來自亞洲的民族，擁有黃皮膚黑頭髮，而且他們命名的方式是先姓後名。不過，多年來的混血和文化交流，今天的匈牙利人或多或少都有歐洲民族的特徵。

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匈牙利把正式建國的日子定在西元1000年。當時匈牙利人的統治者伊什特萬一世（István I，英語稱Stephen I 史提芬一世）得到羅馬教皇贈予一頂王冠，隨後加冕為匈牙利王國第一任國王。這頂王冠以及伊什特萬一世加冕時所說的誓詞，後來成為歷代匈牙利國王進行加冕登基儀式不可或缺的東西。伊什特萬一世在位期間大力推廣基督教，死後被封為聖人。至此，那頂王冠從此被稱為聖伊什特萬王冠。

聖伊什特萬王冠。

18世紀時，這頂王冠在一次意外中摔在地上，王冠上的十字架意外被撞歪。然而，匈牙利王室沒有修復歪了的十字架，後來的國王加冕時也繼續戴上這頂王冠。這個歪了的十字架，亂打亂撞地成為了匈牙利文化的象徵。

雖然現在匈牙利已經廢除了君主制度，但這頂王冠象徵的卻是匈牙利人民一千多年的發展，歷史意義深遠。難怪已實行共和制的匈牙利，現在國徽上還有代表這頂王冠的圖案。

本文經授權轉載自即食歷史 為甚麼匈牙利國徽上有頂王冠，王冠上的十字架還是歪的？

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