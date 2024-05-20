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自由開講》戰爭威脅遠勝 美乳牛染禽流感

2024/05/20 11:08

◎賴秀穗

1996年中國廣東發生A型H5N1禽流感疫情，1997年該病毒在港出現、18人感染6人死亡、死亡率大於30 %，後來疫情延伸到東南亞各國，造成約860人的感染，430人死亡，台灣沒有被H5N1病毒入侵。

不同基因結構的A型H5N1（clade 2.3.4.4b）禽流感病毒，在2021年到2024年，突然在世界各國流行起來，美洲、歐洲、亞洲及中東的禽場，都出現疫情，對禽類的殺傷力很大，但對人類感染的機率很低，台灣在2022年在宜蘭養鴨中心出現H5N1病例，很快地傳播到各地禽場，並造成雞蛋短缺波。

2024年3月在美國德州的乳牛場，發現乳牛感染A型H5N1禽流感病毒，感染牛出現呼吸道及腸道的症狀，感染源認為是由禽類傳給牛，在4月的時候發現一個牧場工人，感染到H5N1病毒，感染人呈現紅眼睛及結膜炎的症狀，同時在乳牛場內的多隻貓，也有被感染發病及死亡的報告。到了五月，美國總共有九個州30多個乳牛場感染到H5N1病毒, 傳染途徑應該是牛傳牛，感染牛奶中可檢測到大量的病毒，但經巴斯德殺菌處理（經攝氏63度30分的加熱），可以殺死牛乳中的病毒，對人沒有危害，這個H5N1病毒也是屬於clade2.3.4.4b的基因型。

日前美國發生乳牛感染禽流感及傳染牧場業者案例。圖片為乳牛示意圖。（路透社）

乳牛感染到H5N1的情形只發生在美國，但人類感染到最近發生的H5N1病毒的報告很少，2023年，在南美洲智利有一個人感染到H5N1病毒死亡，它的基因型也屬於clade2.3.4.4b，雖然基因型都屬於這個clade ，但在各地發生的H5N1病毒，都有不同基因片段的變異發生。

地球在變，世界也在變，人類發明更精準、殺傷力更強大的武器來自相殘殺，民主共產兩大集團，猶太教伊斯蘭教兩大宗教，彼此對立，戰爭一觸即發，相對的，禽流感病毒對人類的危脅，就不足道了。

（作者為台大獸醫專業學院 名譽教授）

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