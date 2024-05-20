自由開講》彰化市長給新政府團隊的一封信

◎林世賢

這是最壞的時代，也是最好的時代。紅色逐步滲透、國會攻防不斷、人民覺得無力更受夠吵鬧的政治，但政治在生活中無所不在，我們的交通規劃、我們的教育方針、我們的商業自由度、我們的國際認同感，政治無時無刻不在左右我們的生活，極大的影響我們的未來與下一代。

國家的政策引領地方跟進，而地方的進步則持續推動著國家發展。土地的根要抓的牢，樹才會長的好。就如同賴清德總統曾說的：「均衡台灣，讓每個縣市都能兼顧建設，平衡發展、得到國家同樣的照顧。」

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在全國22個縣市中，彰化的狀況可以說是我國最糟糕。不只薪資連續四年全台墊底，人口流失的速度也是全國第一。而彰化市的重大建設，從鐵路高架、捷運到彰化、彰化東區擴大都市計畫區等三大足以推動整座城市前進的大計畫，一延再延就是二十年，會這樣，世賢認為就是因為沒有專責盯進度的窗口持續為地方把關。

在新政府上任前夕，世賢想率先提出二項地方建言，希望有機會從根本改善，讓彰化從谷底翻身，與國家一起成長，走出困局！

圖為彰化市長林世賢。（資料照）

一、設立中央平台針對縣市改善問題：

要推動地方建設，不能沒有中央的支持與幫忙。就像彰化市近年的新建設，後站立體停車場、戶羽機關車園區、彰化臺鐵舊宿舍群修建、石牌親水生態步道、香山步道等等，每一案都是因為有中央的支持，才有機會突破難關、更進一步！但因長久以來沒有針對地方的中央平台，導致每一個專案都要重新介接一次中央窗口，從零開始談合作。

如果有一個地方的專案平台，就能因地制宜，加強中央與地方的合作，一項、一項解決縣市的問題，就此一步步推動區域發展。

二、接軌學術提升彰化價值：

新竹因為有清大、陽明交通大學等頂尖大學，吸引頂尖人才前往，也連帶促成工研院於1977年在新竹設立我國首座的4吋晶圓積體電路示範工廠，影響後續新竹科學園區的發展甚鉅。

而彰化身為我國風力發電第一、太陽能發電第二的綠色能源產地，加上彰師大不僅是全台工業教育的發源地，也擁有儲能示範系統與儲能研究中心，彰化絕對有理由與工研院合作，設置「國家綠能研究中心」及「精密機械研究中心」，促使彰化中小企業有機會進行零碳綠能轉型，帶動彰化產業接軌國際，進而解決低薪及人口外流問題。

此外，明道大學將於今年七月底退場，其中深耕彰化農業區二十年的「精緻農業系」，不僅有可以檢驗198種農藥的質譜儀，更有全國最大的農業機隊，世賢也建議可以讓彰師大成立農學院，接手明道長期以來的精緻農業研究課程，協助彰化在地的精緻農業持續轉型。

明道現址也可以做為「風機運維教育訓練中心」或是「無人機考照空域」，用以培育高階技術人才。加上彰師大與工研院設置的「國家綠能研究中心」，打造「零碳農業科技園區」指日可待。

礙於篇幅，世賢僅能先提出二項建議，套用彰化賴和醫師的〈前進〉詩詞，路上也許滿佈荊棘，但只要我們並肩同行，一起前進，就會有力量。

台灣加油！彰化加油！

願在這片美麗的國家成長的所有人，突破難關 因為持續堅持，希望將能再次出現

（作者為彰化市長）

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