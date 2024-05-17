社論》裡應外合之勢將考驗新政府

賴清德與蕭美琴將於五二○就職總統、副總統，預計將有美國、日本等多國組慶賀團來台，參與我們重要的民主儀典。然而，台灣持續深化民主，民進黨政府再度執政，中共有如芒刺在背，從選前的介選，到選後的施壓，包括擴大灰色地帶的侵擾，誘拉台灣在野勢力升高鬥爭，激化朝野對峙，不斷進逼新政府。中國國台辦前天還宣布，將「嚴懲」台灣五位名嘴及其家屬，指其「蓄意編造有關中國的虛假、負面訊息，並通過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播」。中共故意在賴政府上任前出招，明顯干預台灣的言論自由，表面上針對特定名嘴，實際是發出政治訊號，說明北京「老大哥」正監控台灣的媒體與言論，意圖製造寒蟬效應。

中共「嚴懲」名單一公布，部分當事者嘲諷是「光榮的勳章」，經此「推波助瀾」，聲量也將衝一波新高。明知適得其反，北京執意為之。此外，這五位名嘴的言論並非一致，有的批判綠營不假辭色，有的對中共較少評論，但都被國台辦羅列。顯示中共已從過去僅集中打擊「台獨頑固份子」，擴及其他政治或公共議題，並對名嘴們「區隔對待」。北京對台認知作戰，收編網紅或名嘴是慣用伎倆，過去給了胡蘿蔔，現在又祭出棍子，既針對名嘴，也是指向台灣媒體與社群平台等。而且，被指控者大多在台灣，中共如何跨海「嚴懲」？這就令人擔憂對岸是否策動統派團體或第五縱隊對當事者跟騷或攻擊。面對可能人身威脅，政府安排警方保護。我們明快因應，在確保民主運作與言論環境，即便處於新舊政府交接階段，也絕不能為中共所恫嚇影響。

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然而，台灣選後的政治變局，國會三黨不過半後亂象頻仍，讓中共得以趁機干預，甚至肆無忌憚。包括趕在五二○前，即便是立法院會期期間，國民黨團總召還是非要率涵蓋立院八委員會的藍委團赴中，事後證明北京除了宣揚一中、祖國統一，藍委團並未獲得顯著回報，但北京藉此「練兵」，測試動員能量，日後勢必擴大對在野立委的滲入程度，增加更多的運用可能。此外，預計明日從屏東出發前往南沙太平島「宣示主權」的藍白立委，也趕在五二○前，非得在這區域紛爭之處插一腳。美國與日本等民主國家正挺菲律賓，抗衡中共在附近海域升高挑釁。從固有疆域思維看出，藍白立委藉此遙相應和一中，頗有傳遞兩岸「共同捍衛主權」之意。「馬習二會」後，被外界認為中國在台最大代理人的馬英九，也說太平島本是固有領土，樂見並支持立委登島，從馬的說法可以判斷中共態度。朝野政黨在對外議題上，無法團結，形同弱化台灣與其他民主盟邦的合作關係，這對北京而言，自是最為有利。

藍白立委自週三開始，排班扼守立院議場，要確保今日院會議程能以人數優勢，趕在五二○前，通過所謂國會改革法案。包括法界及執政黨方面，皆批評法案有違憲擴權的爭議。屆時，這些法案恐由賴清德簽署公布，並反過來壓制行政權。包括運用具有刑責的「藐視國會罪」，脅迫行政官員，不具公職身分的一般民眾或團體，也得接受國會的調查或聽證。相關內容將侵犯其他憲政機關權限，自此「五院變一院」的立法院，權力大躍進，這不是民主監督，而是一權獨攬，足可凌駕未來賴清德政府的施政走向。加上國會運作以各委員會為核心，幾位立委把持就能在裡面翻雲覆雨。對中共來說，這正是干預台灣政經情勢的最佳捷徑。只要握有少數關鍵，就能夠發揮槓桿之力，操弄台灣。而且，還能冠以「民主監督」之名，混淆外界的視聽。

這裡應外合之勢，陸續在五二○前集結，考驗未來新政府。賴清德週二宴請民進黨立委時，對國會運作失靈高度憂心，並關注在野政黨是否配合境外勢力推動親中法案、錢坑法案、肉桶法案。賴的說法，不是僅從朝野競爭層次。立法院運作多年的朝野協商制度、委員會中心主義，遭藍白聯手沒收破壞，綠營的法案主張幾乎面臨全面性封殺。在野一方面利用國會來擴權，另又破壞國會的運作，不啻是反民主行徑。賴清德要求執政黨立委，縱然表決會輸，但「論述要贏」、「民心要贏」，勉勵立委要反守為攻。這些話也預示，賴執政會更直接訴諸民意，傳播媒介亦更顯重要。換言之，中共此刻專挑名嘴開刀，干預言論的真實目的也不言而喻。

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