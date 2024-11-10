自由開講》中共的延遲退休政策：國家危機的掩飾與社會災難的序幕

◎方凱弘

當我們聽到「延遲退休」這個詞時，是否感到一絲滑稽？畢竟，一個國家如果財政健康，社會穩定，怎會不斷地想方設法讓人民「多工作一點」？但在中國，延遲退休卻像是一出荒誕劇，既是政府試圖掩飾其財政危機的手段，也是無數家庭即將面對的災難。

中共政府決定從2025年起分階段推行延遲退休政策。中國人口老化問題，應與數十年來強制推行計劃生育政策有關。（截圖自中國騰訊網）

2024年，中共政府決定從2025年起分階段推行延遲退休政策，這一政策預計將在15年內完成。然而，這項政策的推行卻引發了社會廣泛的不滿與憤怒。專家們更是直言不諱：中共正步入一個爛尾時代，踏上了灰犀牛的危險之路。

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根據旅美政論家陳破空的分析，這波延遲退休政策的「好處」顯而易見：多工作三年，遲領三年退休金，多繳五年養老金。而背後的數字更是讓人瞠目結舌，有人算了一筆帳，這相當於每位中國人平均要多付出15萬元人民幣。這筆錢去向何處？不言自明，當然是流入了那個負債纍纍、無法應對經濟困境的政府腰包。

一個問題浮現：為何中國政府要如此「斤斤計較」？三年清零政策、三年封城的陰影猶在，經濟發展停滯不前，社會保障體系出現巨大裂痕，這些都已讓民眾心力交瘁。如今，延遲退休政策的推出，無異於是在對中國人民的最後一道保障動手腳。根據統計，中國政府面對的老年人口比例持續攀升，到2040年，中國老年人口預計將超過4億。與此同時，社會保障體系的負擔愈發沉重，財政危機也愈加凸顯。簡單來說，政府養不起這麼多人了，所以，只好讓大家繼續工作，延後享受應得的退休金。

延遲退休的背後，實際上反映了中國政府無法解決根本經濟問題的現實。2023年，中國經濟增速大幅放緩，房地產市場泡沫破裂，財政赤字不斷擴大。根據國際貨幣基金組織（IMF）的報告，中國政府的負債已超過國內生產總值的300%。在這種情況下，政府別無選擇，只能通過壓榨人民來維持運轉。

當局推出的延遲退休政策只是冰山一角，其他政策，如房屋養老金、網絡身份驗證等，無不顯示出一個財政失控的政府在急於找補財源。在這樣的背景下，延遲退休的目標並不是為了提高國家競爭力，也不是為了應對老齡化問題，而是為了將政府的財政壓力轉嫁到普通老百姓頭上。

然而，這樣的做法，無異於殺雞取卵。中國的養老金帳戶早已出現巨大的虧空，根據中國社保研究院的報告，截至2023年底，社保基金的缺口達到近10萬億元人民幣。如果延遲退休政策推行成功，短期內可能減輕政府的負擔，但長期來看，這只是延緩了財政危機爆發的時間。專家預測，中共的這一系列「補救措施」很有可能爛尾，最終引發更大的政治衝突。

延遲退休不僅是一個經濟問題，更是一個社會問題。中國社會的結構性問題使得這項政策成為一個危機的導火線。首先，延遲退休將直接影響到老年人的生活質量。根據中國國家統計局的數據，2020年中國的平均壽命為77歲，而這次延遲退休的政策意味著許多人可能在工作中度過他們的黃金歲月，甚至在他們真正享受退休生活之前就已經過世。

同時，這項政策也對企業造成了巨大的壓力。根據中國企業聯合會的調查，許多企業主對此政策表示擔憂，因為高齡職工的工作效率往往不如年輕人，而延遲退休意味著公司需要承擔更高的人事成本。尤其是對於那些已經面臨經營困難的中小企業來說，這將進一步加重其負擔。

更為嚴重的是，這項政策將擴大中國社會的貧富差距。對於那些身處體制內的「鐵飯碗」工作者來說，延遲退休或許還能忍受，畢竟，他們擁有相對穩定的工作與福利。而對於那些在私營企業工作的勞動者來說，延遲退休將意味著他們需要承受更多的身心壓力。根據國家統計局的調查，許多40至50歲的勞動者已經面臨健康問題，延長他們的工作年限，無疑是對他們生命的極大挑戰。

專家指出，中共的延遲退休政策是一頭典型的「灰犀牛」。灰犀牛事件，指的是那些明明可以預見，但卻因為政府不作為或應對不當而爆發的重大危機。在中國，人口老齡化和社會保障體系的不穩定，早在數十年前就已經顯現。過去的政府選擇了忽視，甚至通過擴張財政支出來拖延問題的解決，而現在，這一切都已無法再被掩飾。

從某種程度上來說，中共當局的這一系列政策，無論是延遲退休還是其他涉及社會保障的改革，都是在試圖解決一個無解的問題。當一個國家面臨著經濟危機、社會動盪和民眾不滿的多重壓力時，任何改革措施都難以避免爛尾的命運。根據國際勞工組織的數據，中國目前的失業率已接近6%，而這一數字在2024年可能會繼續攀升。在這樣的背景下，延遲退休政策無疑將加劇社會的不穩定，最終可能演變為一場無法控制的危機。

中共政府推行延遲退休政策的真正動機，早已不再是單純的應對老齡化問題，而是出於財政壓力的「惡性延遲」。與其說這是一項解決問題的改革，不如說是對人民的掠奪。中國人民不僅被要求承擔更長的工作時間，還被剝奪了應得的退休福利，這無疑是對其信任的背叛。

未來幾年，隨著這項政策的推行，社會矛盾將不斷激化，政治風險也將日益增大。正如灰犀牛理論所警告的那樣，當一個國家選擇忽視明顯的危機，最終將會被這頭猛獸碾壓。中國的延遲退休政策或許只是一個開始，而真正的風暴還在後頭。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）



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