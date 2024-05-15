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社論》「維持現狀」的消極意義與積極願景

2024/05/15 05:30

台海風雲，小英八年命好不怕運來磨，地緣動態令台灣水漲船高，但她「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」，表現高度的戰略耐性。反觀，習近平兜攏專制軸心，在印太、全球更加躍躍欲試。烏俄戰爭、以哈衝突，對習近平野心的嚇阻、刺激兩種作用何者較大，還有待觀察。在硬仗中當選，賴清德表態延續小英路線，維持台海現狀與捍衛印太區域的和平穩定。我國駐美代表俞大㵢在華府發出信號：賴總統上任後，不會正式宣布獨立，而且會非常負責任地延續維持現狀道路，對世界和平作出貢獻。

對於台灣的未來式，除了習近平別有所圖，「維持現狀」幾乎已成國際、國內的共識。說出這個標準答案，一般民眾總是覺得心安理得，而頭面人物更樂得安全過關。至於，習近平不斷挑釁，測試西方底線，現狀正被改變中，則較少人深感憂患。於是，「維持現狀」有點類似平安符，貼上一張求心安。當這成為全民運動，短期而言的確減少爭議，大家維持表面和諧，但長期來說卻是一個陷阱，亦即，台灣不提出自己的主張，不追求自主的未來選項，那麼，不無可能最後會滑入「被決定」的命運。其中，被中國決定，將萬劫不復。與此同時，美國等口中的「維持現狀」，路徑圖走向何方，也是個懸疑。

「維持現狀」這種心態，反映了客觀現實，也充滿不確定性。近年的民調顯示，「維持現狀」的民眾越來越多，明確統獨有邊緣化趨勢，政治人物自是隨波逐流。政治人物，為了選票極大化，且避免被戴上麻煩製造者的帽子，不約而同閃躲提出台灣的主張。不論傾向統一或獨立，一旦他們掌握執政地位，顧及地緣政治的敏感性，也都不致違逆國際、國內的政治正確，直到卸任才又暢所欲言。李登輝卸任後，走得比「特殊的國與國關係」更遠。馬習二會，上海學者評點：二次訪陸對馬英九自身而言是一次昇華，原來他在任內不能說、不能做的，現在就是講真心話，也放得開、看得遠。小英呢？拭目以待。

這次，民進黨突破八年執政，但朝小野大、時移勢易。北京的對台攻略，遂更不掩人耳目，也更暴露「維持現狀」之被動。美中對蔡、賴政府，從不同角度設置柵欄。華府，力求「維持現狀」的表面平衡，令其得以專心應對中國挑戰。北京，則步步掐住蔡、賴空間，且利用國民黨協力加緊滲入台灣，而縱使面對武力侵擾陰影，台灣國會最大黨仍主張「兩岸同屬一中」。於是形成一種極大反差：統派可以到北京附和「兩岸同屬一中」，並且在台灣國會積極行動，獨派卻內外都不得伸張主權國家符號，只能退而求其次嚴守「互不隸屬」，也不在國際敲鑼打鼓，WHA觀察員只由友邦發聲。突破八年魔咒，依舊是一中灰色地帶的「中華民國」（國名、國旗），「三民主義、吾黨所宗」（國歌）。

最近，美國亞太助卿康達、副助卿藍墨克接連宣稱，聯大二七五八號決議不涉及台灣主權。這對北京的「一中原則三段論」，很明顯是一種平行線概念。不過，華府的對台政策基調，依舊是「鼓勵各國有意義深化對台非官方關係」、「支持台灣強健、有意義參與聯合國體系及國際組織」，並未正面挑戰北京主張。以致，中國外交部理歪氣壯：聯大第二七五八號決議通過以後，聯合國及其專門機構乃至其他政府間國際組織均予以恪守，堅持台灣是中國的一個省，不承認台灣當局所謂在國際上的代表權。可見，不僅在兩岸交手方面，連在國際組織裡面，美、台約定俗成的「維持現狀」，令北京取得戰略上的主動，在國際社會積非成是。

現狀不斷被改變，不變的現狀是台灣迄未被承認為國家。從聯大二七五八號決議到美中三個公報，乃至台灣關係法、六項保證，華府對北京的「一中原則三段論」未曾正面對決，「美國的一中政策」又實指台灣地位未定論。如此自我退讓，仍受北京無理糾纏，且無法阻其在國際指鹿為馬，也造成台灣的畸形政治：可以公然促統，不得越界謀獨。促統者與北京裡應外合，且揶揄「有種就宣布獨立」，不正常國家莫此為甚。最危險的是，這種失衡不啻為利用台灣民主落實「和平統一」開門揖盜。是以，國際、國內致力「維持現狀」者，至少必須自問自答：「維持現狀」的消極意義與積極願景如何兼顧？假使漫無目的，演變成「維持現狀」慢性病化，恐有漸入膏肓之虞。

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