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自由開講》青年觀點：補助私大學費有助於社會安全

2023/06/23 15:00

林廷宇

近日賴清德副總統在朝陽科技大學致詞時，表態政府有責任縮短公私立大學學費落差，預計從明年開始編列相關預算，使得大專院校學生的學貸議題再次浮上檯面。綜觀來看，多數大專院校學生贊成相關政策，除了能夠直接減輕學貸負擔外，更能夠間接弭平貧富差距，以及避免弱勢學生因經濟因素而停止就學。

社會安全網破洞在學涯  

根據報導者專題《教育能翻轉人生嗎──高教的反向重分配現象》一文，能夠發現台灣的高等教育具有反向重分配的現象，即高所得家庭的子女，進入私立大學比例較低；低所得家庭的子女，進入私立大學比例較高。同時該文也指出，資源較多的學校，學生的經濟背景也較佳，是故我們能夠得出，低所得家庭的學生，進入私立大學比例較高，而這些貧苦學生，除了必須負擔比起國立大學貴一倍的學費之外，其資源也遠遠不如倍受政府補貼的國立頂尖大學。

再仔細探討現況下的升學制度，不論是學測分發的弱勢生名額，又或者是學雜費的減免，大多必須要基於低收入戶及中低收入戶、身心障礙及其子女、原住民學生、特殊境遇子女及孫子女、軍公教遺族等五大身分才得以申請。在這當中，我們也能從現況看出，我國對於低收入戶及中低收入戶的審查條件相當嚴格，導致許多應該受這些制度協助的學生，被一刀切拒之於門外。

賴清德副總統在朝陽科技大學致詞時，表態政府有責任縮短公私立大學學費落差，預計從明年開始編列相關預算。（本報資料照）

以筆者生於新住民清寒家庭為例，父親為藍領階級，母親為粉領家管，看似符合中低收戶的標準，但因為父親祖先的一小塊田產，即便收入與存款再多麼遠低於門檻之下，也不符合中低收入戶資格。是故，在文化資本與經濟資本較低的情況下，筆者實在難以與他人在考場上公平競爭。即便經過一番努力進入學測分發階段，但多數公私立學校的弱勢學生名額，多只針對上述五大身分，導致這些政策看得到吃不到。最終，筆者為了圓夢，即便知道畢業後必須要負擔更加高昂的學貸，依舊選擇了私立大學，而非進入便宜將近一倍的國立地名大學就讀。

進入大學後，因為並非五大身分，而無法申請上述的學雜費減免。但是大學與高中職不同，教育部對此又額外提供了一個名為「大專院校弱勢學生助學計畫」，擴大協助弱勢族群學生就學，同樣不分公私立大學，只要符合條件，就能夠申請學雜費減免與生活費，補其原先制度不足，但嚴苛的條件，也使得許多學生依舊無法被幫助到。

幸運的是，筆者最終得以通過高門檻的弱勢助學金，很大程度上改善學貸壓力，但身邊也有許多朋友無法被接到，繼續為學貸所苦。

補助私大學費能補足社安網不足之處

根據美國CIA The World Factbook的世界各國指數調查，台灣貧窮線以下人口（Population below poverty line）僅1.5%，遠贏過歐美等社會福利先進大國。看似均富的數據，卻是被美化過的。根據我國貧窮定義，除了考量個人收入外，還要再將家戶、直系親屬的收入合計，而房地產的嚴苛門檻，更是將許多貧窮人口拒之於門外。曾幾何時，遮風避雨的家，成為了他們無法通過中低收入戶門檻的詛咒。

再者，教育部的弱勢助學金，參考中低收入戶的相關標準，雖然已放寬其門檻，但考量到區域發展不均衡，一致性的家戶年收入、不動產價值標準缺乏彈性，更容易導致六都的求學貧苦學生，難以通過該標準，被社會安全網漏接。

是故，補助私大學費政策，能夠讓那些在現況下學雜費減免、弱勢助學金無法幫助到的學生，得以透過該補助同樣減輕學貸與畢業後的還款壓力。當然，這項政策也應納入排富的考量，應該要因地、因時、因人，訂定不同程度的標準，不再讓那些應該受到幫助的族群被排除在外，且不重蹈過去學雜費減免、弱勢助學金申請門檻過高的缺點。

（作者為新住民子女、清寒家庭長子）

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