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自由開講》從語言學原理再談台語語源研究

2023/06/02 17:03

 陳明道

拙文〈推廣母語從正確語源做起〉，提出三個語源研究的概念，即從仿音、變音和語用邏輯入手去探尋正當合理的語源。現再介紹二個新概念：

第一，華台轉音規則：

台語的文讀音（以及很多白讀音）與華語有密切關聯，可能是古代河洛語受華語的影響，也可能是河洛語影響華語，但這不重要，重要的是找出華台轉音規則或準規則，藉以確定台語正當合理的語源，冀能遏止當前台語書寫的亂象。茲舉轉音案例如下：「嘴」字的台語現在被規定寫為鳥獸採食器官的「喙」，引起諸多台語研究者的批評，指其「破壞台語文表意系統的完整性」（陳昭誠先生語）。筆者找到華語的母音ui （wei）（嘴／為／圍／碎／翠……）轉為台語都是讀ui,這是一個轉音規則，嘴字在其中；再從子音來看，華語的嘴／翠／碎……在台語都是讀tsui。由此可證「嘴」是華台共用字。其次，這陣子的「陣」在台語白讀為tzun，此無異議，但另有一白讀音tzam（同站音），卻不被採納，這陣子的台語被規定寫為「這站仔」，又是用同音字來充數，加深了人們以為台語無書寫文字的錯誤觀念。根據轉音規則，華語母音en（或an和ian）轉為台語讀am的例子不勝枚舉，如陣／針／參／滲／站／暗／暫／斬／杉／淡……。由於不作轉音規則研究，學界才會以為陣字在台語不可讀為tzam。

台語的文讀音與華語有密切關聯，可能是古代河洛語受華語的影響，也可能是河洛語影響華語，但這不重要，重要的是找出華台轉音規則或準規則，藉以確定台語正當合理的語源，冀能遏止當前台語書寫的亂象。（圖：國教署提供）

第二，跨語言及跨文化研究：

上述拙文提到的仿音和變音以及本文所述華 台轉音規則，都屬跨語言研究。很多正確妥當的台語本字都可從華台比較研究探知。茲再舉一例：「即刻」的台語jit-ma被規定寫為「這馬」，欠缺正當合理性，亦無古文獻的依據，恐怕又是同音字。陳世明先生從古代文學找到「立刻上馬」、「即刻上馬」之句，華語縮寫為「立馬」，閩南（台）語縮寫為「即馬」，這才是jit-ma的正確語源和本字。經查維基詞典，確有「即馬」一詞，故建議主司推廣台語的學者官員們從善如流，虛心接納「即馬」取代「這馬」。

跨語言及跨文化研究還可擴及台語與粵語、客語、日語、韓語、越南語甚至西方語文之比較研究。例如「嘴」字在粵語、客語、韓語、越南語等都有使用，發音與華語及台語相仿，如韓語讀chwi，越南語讀chuy, 幾乎跟台語一樣；日文也用「嘴」，但與「喙」一樣指涉鳥類採食器官。漢語圈的各國及地區都尊重語文傳統，何以台灣的權威台語詞典卻讓「嘴」字消失不見而以音義皆相違的「喙」字取代？

從華台與越南語比較研究，可知「別」字在越南文讀biet, 跟台語文讀音相仿，是知道、認識的意思；台語「別」白讀為bat,有二聲，一是大家都知道的第八聲，是其他之義，如別人、別位，二是第四聲，跟越南文一樣，意為認識，如「我嘸別伊」（我不認識他），這些都是從漢文「別」的分別及識別義所引伸出來的用法，具有正當和明確的語源，其本字跟越南文一樣，就是這個「別」字。可惜有關當局捨棄本字不用，改用同音字「捌」，又給人以台語無書寫文字的錯誤印象，值得檢討改正。

筆者無意挑戰權威，只盼早日結束台語書寫的亂象，滙集眾多研究者的智慧，建立一套正當合理且方便易學的統一書寫系統，以利母語的學習和推廣。

（作者為佛光大學名譽教授）

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