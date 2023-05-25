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自由開講》推廣母語從正確語源做起

2023/05/25 16:36

陳明道

台灣國中小學實施母語教學已經二十多年，但據2017年的調查，國中小學生能講流利台語的不到17%，而這些學生在同儕社交中仍講華語（國語）；一般父母跟小孩講話也是用華語。台語不受重視的原因之一，是以其為缺少正當語源和書寫文字的古老方言。現在台灣媒體出現的台語文字，大多是隨便杜撰，尤其是濫用華語發音冒充台語，阿貓阿狗都可自編台語字詞，誤導大眾以為台語是隨便拼湊的不入流的方言，這跟香港廣東話使用大眾都能接受的統一寫法有天壤之別。在此情況下，台語怎能享有廣東話那樣的尊重和自豪感？

台語學界注重從古代文獻發掘台語的語源，當然有正面成果，但也有流於古僻的缺憾（例如「嘴」明明是華台共用字，發音也有明確的華台轉音規則可循，卻偏要採用鳥獸器官且發音相違的「喙」），而且語言學的視野不夠寬廣 。

台語不受重視的原因之一，是以其為缺少正當語源和書寫文字的古老方言。（圖：國教署提供）

筆者建議注重語言學原理，從以下幾個方面加強語源研究：

第一，從仿音探尋語源：

有些台語詞是仿照日語用詞及發音，如看板、案 內、壽司等，此無疑義，但台語學界卻忽略了台語對古代華語的仿音，如賭博在台語說為boa，乃是華語「博」的仿音，卻捨此不用，改用一個不具賭博意涵的「跋」；把門關「緊」在台語說為an，是閩南語對北方口語「嚴」的仿音，平實易懂，卻寫為音義皆不相稱的古字「絚」。凡此皆增母語推廣上的困難。

第二， 從語用邏輯探尋語源：

各種語言在詞語使用上都有其獨特的思考方式，稱為語用邏輯。例如「又」在台語說為ko（音閣），被寫成擱／閣／却／更／佫等字，其實從語用邏輯來看，就是平實簡易的「各」字，此字在古漢文是「 異樣」之義，台語的「各樣」（情況異常）和「各憋」（性情怪異）二詞，學界並無異議；由此出發，在邏輯思考上轉個小彎，從異樣引伸為「又一個」， 就是台語的「各再來」，如此簡易平實的語源不用，卻推出那麼多字，令學生無所適從。又如台語「株」（讀du）用作動詞是「向前推」，三腳株就是把三根木竹「推」在一起，使其穩固平衡，比喻為三股勢力對峙。捨此正確的語源不用，卻改用「三腳督」，前二字「三腳」用台語讀，後一字「督」用華語讀 ，無論發音或語義都是不倫不類 ，諸如此類的濫用，斵喪了台語的正當地位。

第三， 從變音探究語源：

台語漢字的文讀，大多有華台轉音規則可循，白讀則有很大彈性，稱為變音，但變音往往仍有規則。例如華語的子音h及hs轉成台語的文讀是h音，此即轉音規則，見諸寒／汗／合／含／縣／懸….等字，但白讀時則子音變為k音，變化很大，唯仍不脫h→k的規則。其中縣及懸二字在台語的文讀是hian，白讀變成kuan。懸字又涉及語用邏輯，即一物懸掛在上面，比人更高，故引伸為高義。學人若不懂這些語言學原理，就會被華台之間較大的音義差 距所困，以致無法探知正確的語源。

（作者為佛光大學名譽教授）

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