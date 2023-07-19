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自由開講》提款被刁難設限，揭示中國經濟岌岌可危

2023/07/19 09:43

◎康駿銘

近年來中國經濟警訊不斷，從恆大危機、村鎮銀行弊案、公務員被欠薪、地方政府債務危機、人民幣大幅貶值到青年失業率居高不下等，顯示中國的經濟正從各方面崩盤，日前中國最具規模的的中國銀行、建設銀行等甚至竟傳出存戶提款被多番刁難的事件，說明中國除了以粗暴方式來企圖減慢經濟崩潰外，實際上仍對經濟問題束手無策，而提款事件也勢將進一步造成恐慌。

日前中國最具規模的的中國銀行、建設銀行等傳出存戶提款被多番刁難的事件。圖為示意圖，人物與本文無關。（彭博）

根據媒體報導，受影響的存戶以香港人為主，不少戶口被冠以「疑似洗錢」的原因遭受凍結，提款甚至設有門檻，大部份銀行要求提領2萬人民幣（約8.6萬新台幣）就須電話預約，才能在指定日期到看守森嚴的銀行提款，而且還需要經過冗長的行政手續，即便從ATM提款，連同排隊的時間，提領現金也至少要1小時以上。然而，不僅提款，甚至連匯款到中國也受到朝令夕改的金融政策波及，僅數千元的交易也隨時被懷疑洗錢而遭凍結，不論是在中國經商或生活的人都受到嚴重影響。

事實上，中國四大銀行之一的農業銀行在去年已傳出實施存戶單日最高提領1千人民幣（約4300新台幣）的限制，其餘各大銀行也跟隨著下修交易限額，疫情期間甚至以「健康碼」控制存戶領錢等極具中國特色的管制措施，提款限制在時隔一年仍在持續擴大，加上中國國務院推出的所謂「斷卡行動」等，已反映中國資金流動性出現嚴重危機，各地方政府資不抵債、挪用存戶資金來拆東牆補西壁的情況也很可能更為普遍。

香港傀儡政府近年來為中國擔任代言人的角色，大力唱好「大灣區」（香港、澳門及廣東省九個相鄰城市群的統稱）的所謂發展機遇，鼓勵香港人到中國投資、置產、消費等。然而，大部份真正的香港人早已覺醒，仍樂於相信港府投資大灣區的，自然就是那些親中投共或不問世事的「新香港人」，也正好就是當年積極附和港共政府攻擊香港民主運動的同一群人。從去年大損7億人民幣的大灣區爛尾樓騙局，到現在隨時可能變成看得到、領不到的存款，這就是沉醉在中國美好幻想的後果。前車可鑑，台灣人應認清中國的現況，更應認清那些還在鼓吹「兩岸一家親」、重啟服貿的政客、媒體、網紅等的真面目，不要成為填補中國金融漏洞的韭菜。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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