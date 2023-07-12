自由開講》#MeToo風暴延燒 性平三法修法在即 婦援會呼籲：讓「性別暴力零容忍」成為現在進行式

◎曾峻偉

「我們不要就這樣算了，好不好？」隨著台劇《人選之人－造浪者》的熱播，有關政黨員工遭性騷擾的劇情引起討論，更掀起了一連串的「#MeToo」浪潮。為回應國人對相關事件的高度關注，政府即將修正性平三法（性騷擾防治法、性別工作平等法、性別教育平等法），婦女救援基金會（簡稱婦援會）呼籲修法應以被害人為中心，完善現有求助、申訴機制之不足，同時加強推動全民性平教育，提升社會大眾對「性別暴力零容忍」的態度。

婦援會與女人迷、現代婦女基金會、台灣防暴聯盟等團體，共同發起連署行動，邀請大眾聲援「#MeToo」被害人、關注修法情形。（圖／婦援會臉書）

2017年起，全球興起「#MeToo」運動，許多曾遭受性騷擾、性侵害、性暴力的被害人，透過網路平台的串聯，勇敢現身和發聲。台灣此波「#MeToo」運動，婦援會發現行為人的惡行不僅發生在實體生活，更透過網路或數位方式進行加害，網路性騷擾已成為數位性別暴力常見樣態。根據衛生福利部統計資料顯示，依《性騷擾防治法》受理申訴成立案件，2022年達1,515件，比2019年成長了一倍，被害人性別以女性占9成以上；其中，發生場所以「虛擬環境－科技設備」最多，且歷年件數呈增加趨勢。另校園性騷擾調查屬實案件中，利用網路或其他數位方式在2021年有487件，較2020年161件明顯增加。

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在婦援會實務經驗中，有行為人透過line、fb於上班和非上班時間，不斷傳送含有性意涵的文字、圖片給當事人，藉以展示自以為的幽默、勇於追求的決心，當事人怕得罪行為人影響工作，雖然明顯感受到不舒服，也只能委婉地表示拒絕。行為人以為只要沒有直接身體碰觸當事人就不構成性騷擾，等到當事人申訴時，行為人才驚覺網路性騷擾也是一種性騷擾行為。

婦援會提醒，民眾在使用網路時，請勿未經同意逕將猥褻文字、聲音、圖畫、照片或影像等資料傳送他人，也勿對他人做出性平三法所定之性騷擾行為。民眾若遭遇他人，含網友、學校人士、職場人士等網路性騷擾，除了向網路平台檢舉帳號、訊息之外，也請記得留存證據，將內容截圖或錄影下來，以便日後向警方、學校、雇主申訴，或調解、提告時使用。

面對當前「#MeToo」運動促成我國性別暴力防治改革的關鍵時刻，婦援會將再次呼籲行政與立法機關應基於被害人的處境與需求，盡快完成性平三法修正，健全申訴與輔導機制，建置完善資源以保障被害人權益。婦援會亦呼籲政府應加強推動全民性平教育，促進社會大眾建立正確的性別平等觀念，具備尊重他人身體自主權，性自主權的公民素養。婦援會期盼，「性別暴力零容忍」不僅只是一句口號，而是一個邁向性別平權的社會的現在進行式。

（社會工作師／婦女救援基金會）

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