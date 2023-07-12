晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

自由開講》#MeToo風暴延燒 性平三法修法在即 婦援會呼籲：讓「性別暴力零容忍」成為現在進行式

2023/07/12 12:24

◎曾峻偉

「我們不要就這樣算了，好不好？」隨著台劇《人選之人－造浪者》的熱播，有關政黨員工遭性騷擾的劇情引起討論，更掀起了一連串的「#MeToo」浪潮。為回應國人對相關事件的高度關注，政府即將修正性平三法（性騷擾防治法、性別工作平等法、性別教育平等法），婦女救援基金會（簡稱婦援會）呼籲修法應以被害人為中心，完善現有求助、申訴機制之不足，同時加強推動全民性平教育，提升社會大眾對「性別暴力零容忍」的態度。

婦援會與女人迷、現代婦女基金會、台灣防暴聯盟等團體，共同發起連署行動，邀請大眾聲援「#MeToo」被害人、關注修法情形。（圖／婦援會臉書）

2017年起，全球興起「#MeToo」運動，許多曾遭受性騷擾、性侵害、性暴力的被害人，透過網路平台的串聯，勇敢現身和發聲。台灣此波「#MeToo」運動，婦援會發現行為人的惡行不僅發生在實體生活，更透過網路或數位方式進行加害，網路性騷擾已成為數位性別暴力常見樣態。根據衛生福利部統計資料顯示，依《性騷擾防治法》受理申訴成立案件，2022年達1,515件，比2019年成長了一倍，被害人性別以女性占9成以上；其中，發生場所以「虛擬環境－科技設備」最多，且歷年件數呈增加趨勢。另校園性騷擾調查屬實案件中，利用網路或其他數位方式在2021年有487件，較2020年161件明顯增加。

在婦援會實務經驗中，有行為人透過line、fb於上班和非上班時間，不斷傳送含有性意涵的文字、圖片給當事人，藉以展示自以為的幽默、勇於追求的決心，當事人怕得罪行為人影響工作，雖然明顯感受到不舒服，也只能委婉地表示拒絕。行為人以為只要沒有直接身體碰觸當事人就不構成性騷擾，等到當事人申訴時，行為人才驚覺網路性騷擾也是一種性騷擾行為。

婦援會提醒，民眾在使用網路時，請勿未經同意逕將猥褻文字、聲音、圖畫、照片或影像等資料傳送他人，也勿對他人做出性平三法所定之性騷擾行為。民眾若遭遇他人，含網友、學校人士、職場人士等網路性騷擾，除了向網路平台檢舉帳號、訊息之外，也請記得留存證據，將內容截圖或錄影下來，以便日後向警方、學校、雇主申訴，或調解、提告時使用。

面對當前「#MeToo」運動促成我國性別暴力防治改革的關鍵時刻，婦援會將再次呼籲行政與立法機關應基於被害人的處境與需求，盡快完成性平三法修正，健全申訴與輔導機制，建置完善資源以保障被害人權益。婦援會亦呼籲政府應加強推動全民性平教育，促進社會大眾建立正確的性別平等觀念，具備尊重他人身體自主權，性自主權的公民素養。婦援會期盼，「性別暴力零容忍」不僅只是一句口號，而是一個邁向性別平權的社會的現在進行式。

（社會工作師／婦女救援基金會）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書