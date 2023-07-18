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自由開講》七一六遊行是照柯妖鏡

2023/07/18 11:24

◎游森琳

七一六凱道遊行是陳之漢、黃國昌為柯文哲鋪設總統路而量身製作的大遊行，姑不論遊行前的大話「號召十萬人上凱道」的「量」大幅消風，上凱道人的「質」卻「陽盛陰衰」，也就是說柯文哲以往的賤視、侮辱女性的「因」，得到七一六遊行被踐踏的「果」，證明柯文哲在女性的心目中，已不再是被寵愛的「X」了！

柯文哲以堂皇的「公平正義」為主題的遊行，本來應受社會大眾響應，但柯文哲低俗無禮的人設、侮辱女性的本身就是「不公平、不正義」，女性同胞能吞下這口氣嗎？柯文哲在北流事件的太監說」得罪了台北市八萬名的公務員文化人音樂人，作家馬世芳憤怒、警告的說「注意，這個人可能會成為台灣的總統」民眾黨發言人林珍羽護主心切代主道歉，好心卻沒有好報，冏境中柯文哲惱羞成怒大罵林珍羽「自作主張」、「墊高自己」，依柯文哲的「前科」紀錄，辱罵賴香伶及女性幕僚為「狗」是稀鬆平常的事，不知女性部屬被罵畜生後會不會回去抱頭痛哭，已不可考，但柯文哲不尊重女性的言詞是班班可考，只舉犖犖大者就足夠將「柯教授」變成「柯痰盂」了！

柯文哲除了媽媽和太太外，所有女性都可以「物化」、「醜化」、「羞辱」、「謾罵」，侮辱女性言詞一籮筐罄竹難書，擇幾則柯文哲歧視女性語錄，讓人見識一下這種自以為「高級動物」的人，口中竟吐出這種「低級的話」！

「當醫生好像礦工，耳鼻喉科有五個洞，婦產科只剩一個洞，醫師在女人大腿當中討生活

台灣女生不化妝直接「上街嚇人

★「陳以真年輕漂亮，適合坐櫃檯或當觀光局代言人 ...

★「陳菊是比較肥的韓國瑜」。

★談容積銀行代金政策，柯文哲說「哎呀！這就是被強暴的比被誘姦的便宜」。

★台灣女人30歲不結婚造成國家不安定。

★把女人當貨物，「目前台北市已經進口了30萬的外籍新娘。」

看完以上這些歧視話語，身為台灣人你能忍受、不生氣嗎？！

圖為在此次遊行中，有位小女生不畏懼眾人眼光，勇敢地的舉著柯文哲的歧視女性語錄，反對柯文哲。（照片來來源：蔡宜彣臉書）

相信！全國的女性同胞已注意到：「這個人有可能成為台灣總統」！女人是有尊嚴的，豈容這條口出穢言的「瘋狗」對女性、侮辱、歧視、亂吠！所以七一六遊行，女性同胞已選擇唾棄這個人設敗壞的人，不出席遊行，譴責、抵制這位對於女性毫不尊重的總統候選人！

（台灣活力旺企業協會理事）

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