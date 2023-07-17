胡，怎麼說》716發生什麼事？「非綠vs.非共」，非、非之戰拉開序幕！

◎胡文輝

716發生什麼事？就是「非綠vs.非共」兩陣營的非、非之戰正式拉開序幕！

716名為昌館發動，實際上當然是柯文哲的場子，昌館不過是在前頭為柯搖旗喝道的小白跟班，侯友宜、郭台銘來湊熱鬧，因這個場子被營造成「非綠陣營」大集合，為非非之戰拉開序幕，所以，侯、郭就必須參加、歸隊，明知不是自己的場子，也要去宣示自己是正港的「非綠」，更向非綠的背後的政治勢力表忠！

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716名為昌館發動，實際上當然是柯文哲的場子，昌館不過是在前頭為柯搖旗喝道的小白跟班！（資料照）

再向深層探究，所謂「非綠陣營」，和「親中舔共」政治勢力之間，有九成以上的交集，無論藍白政黨的政治屬性都是如此，「非綠」幾乎可以和「親共」劃等號！在這個政治屬性上，柯、侯、郭根本就是同一掛的、白藍加本藍也是同一個黨、同一個中國的。

非綠陣營的「非」，其實就是非綠即藍、非綠即接受一中、非綠即親中、非綠即親共、非綠即舔共...。

柯、郭、侯三人在非綠陣營互爭雄長，搶當挑戰綠營的非綠頭頭，目前看來是柯文哲領先，侯、郭在藍軍陣營互競互咬，兩敗俱傷，讓柯得以大肆侵蝕藍軍版塊而繼續坐大。三人各有所謀，爭的都是非綠即藍的老大，沒有人願意認低做小，除非背後那個境外勢力的最高當局出手、下死令整合、更派網軍小赤粉傾巢而出，集中支持其中一人，讓另兩人知難而退。

716凱道現場，「白男」聚集，那些人原來大多數本就是「藍男」，現在「白男」們卻「聞柯喝彩、聽侯就噓」，即使一個胡說八道、一個草包空空，兩人的待遇卻大不同，顯示侯友宜雖獲正藍提名，卻保不住青壯輩藍男，而被柯文哲襲奪，郭台銘則站在旁邊，看的到、吃不到，只能乾瞪眼。

柯、郭、侯三人在非綠陣營互爭雄長，搶當挑戰綠營的非綠頭頭，目前看來是柯文哲領先，侯、郭在藍軍陣營互競互咬，兩敗俱傷，讓柯得以大肆侵蝕藍軍版塊而繼續坐大。（報社合成／資料照）

716遊行現場，全場只看到時力的王婉諭1人獨醒，她穿黑衣上場（716場上的「制服」不意外的是白黨的白衣）重砲痛批柯文哲，自以為皇帝，「選民不是你的太監、更不是你的狗」，現場獲得白藍男們最強烈的噓聲，但在現場外的網路世界，卻是千百倍的讚聲，這也顯示716就是非綠即白「同溫層」世界。

說到「同溫層」，716的氣溫很高，現場不意外的藉溫度做文章，主事者痛批蔡英文吹冷氣。不過，我倒要問問，黃國昌、柯文哲、侯友宜、郭台銘、館棍等人，你們昨天全天都沒吹冷氣嗎？這幾天都沒吹冷氣嗎？上車就吹、回家吹、上館子、到辦公室...，都在吹冷氣吧！其他在現場的白藍男也一樣吹。你們就是自己吹了就是白吹，還罵別人吹！

716，我到山上茶園走走、看到茶農在烈日下工作，也看到路上修路工人等，汗落路面，當然都沒吹冷氣；你們去凱道為柯助陣造勢，沒有冷氣吹，你們有比較高貴嗎？

716遊行現場，全場只看到時力的王婉諭（中）1人獨醒，她穿黑衣上場重砲痛批柯文哲，自以為皇帝，「選民不是你的太監、更不是你的狗」。（資料照）

再看非非之戰的另一個「非」─非共陣營，抗中保台本是這個非字的主體，不過，在選戰策略及當今國際、國內的氛圍下，抗中被隱在背後第二線、保台也只能多做少說，而以團結、政績、治理能力、政策牛肉等當做主軸。

但是，基本的認知不能不見，非共，就必須抗中保台，世界上唯一要侵略併吞台灣的就是中共一黨專政、習近平一人獨裁的的中國，台灣絕對不能被中華人民共和國併吞，絕對不能接受一個中國，否則在中共一黨專政統治的一個中國之下，台灣的自由民主人權等等，全部都會被消失，中華民國被滅亡更是必然之事，台灣的歷史、文化、語言、主體意識等等，也將淪亡喪失。

以非共來抗共，目標很清楚，選民也很容易做出選擇，但以非共抗非綠，目前的綠營尚看不出擴大綠營為非共陣營的多少成果，因此，綠營即使民調領先，但危機仍潛伏。

而且，在執政七年多之下，自命大老的老大、狐假虎威的小老，分享權力溢出的利益大餅，寄生權錢的蠹虫，吃光光卻不能抹盡等亦不少！這些都會從內部腐蝕非共陣營。

「非綠vs.非共」兩陣營的非、非之戰正式拉開序幕後，明年一月且看是誰家天下，不過，我比較擔心的是，若錯選、選錯，2024年會不會是最後一票？！

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